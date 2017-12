Agenda para moverse en la ciudad de Santa Cruz este fin de semana

VIERNES 29 DE DICIEMBRE

IV Campus de Navidad de Baloncesto Salud-La Salle

Última jornada del campus, coordinado por José María Kauffman, junto a entrenadores y monitores titulados de los equipos del Club Baloncesto Tenerife Central y otros invitados. La inscripción incluye un desayuno, que se servirá a media mañana, junto a varios obsequios y el diploma acreditativo de la participación en el campus.

Lugar: pabellón municipal de La Salud

Horario: 9.00-1330, con permanencia a partir de las 8.30 y hasta las 14.00

Talleres de Navidad en los museos

Último día de los talleres de Navidad que se han venido celebrando desde el pasado día 26. Buscan ofrecer a los niños y niñas de edades comprendidas entre los 4 y 12 años de edad una variedad que permita a los más pequeños disfrutar aprendiendo en áreas como la ciencia, el arte y la historia, todo ello completado con actividades de educación medioambiental y educación en valores.

Lugar: Museo de la Naturaleza y el Hombre

Horario: 9.00-14.00. Permanencia, 7.30-9.00 y 14.00-16.00

Precio: 15 euros por día

PIT 2017 (Parque Infantil y Juvenil de Tenerife)

Saque el superhéroe o superheroína que lleva dentro y prepárese para rescatar toda la diversión que está preparada en el Parque Infantil y Juvenil de Tenerife. El PIT es un recinto que ofrece atracciones, juegos, actividades de diversión, de formación y de entretenimiento dirigidas al público infantil y juvenil, con un conjunto de atracciones, juegos y actividades lúdicas y educativas.

Lugar: Recinto Ferial de Tenerife

Horario: 10.00-20.00

Precio: nueve euros

Mercadillo de Navidad

Tradicional mercadillo que instala el Ayuntamiento de Santa Cruz, a través del Organismo Autónomo de Fiestas, con motivo de las fiestas navideñas. Abrirá sus puertas hasta el 6 de enero. Este año cuenta con un total de 62 puestos de venta, un número superior al de ediciones anteriores.

Lugar: Alameda del Duque de Santa Elena

Horario: 10.00-22.00

Ludoteca con guardia y custodia

Espacio con talleres y actividades de carácter lúdico, donde pueden permanecer los más pequeños mientras los padres realizan las compras por las zonas comerciales abiertas del distrito Salud-La Salle.

Lugar: plaza Los Sabandeños, Tomé Cano

Horario: 10.00-13.00 y 16.00-20.30

Precio: acceso libre

Taller de ilustración ‘Contar con imágenes’

Último día de este taller, a cargo del ilustrador Fabio González. Se desarrollará con una estructura sencilla que combina la exposición de conceptos básicos de la ilustración y el lenguaje visual con juegos que llevan a practicar dichos conceptos. Finalmente, todos los elementos aprendidos se tornan en herramientas con las que se elabora una ilustración final basada en un texto elegido por los participantes. La actividad está destinada a niñas y niños a partir de 7 años.

Lugar: Biblioteca Municipal Central (TEA)

Horario: 11.00

Precio: entrada gratuita; inscripción previa llamando al 922 849 060

Talleres infantiles en la Casa del Carnaval

Último día de los talleres infantiles gratuitos que se han venido ofreciendo en la Casa del Carnaval de Santa Cruz desde el pasado martes. Regresarán del próximo 2 al 4 de enero, dirigidos a fomentar la creatividad de los pequeños en estos días festivos. El entorno de la Casa del Carnaval ofrece infinitas posibilidades para que los jóvenes puedan mejorar capacidades creativas, al tiempo que conocen de primera mano y de una manera más cercana una de las principales fiestas de Santa Cruz. Los talleres giran en torno a la Navidad con grupos de 15 a 20 niñas y niños (mayores de 3 años).

Lugar: Casa del Carnaval de Santa Cruz

Horario: 11.00-13.00

Precio: entrada gratuita, previa inscripción en el teléfono 922 046 020

Actividades infantiles de Navidad en el barrio de La Salud

Castillos hinchables, talleres infantiles y muchas sorpresas más.

Lugar: instalación deportiva de San Joaquín (c/ San Juan de la Rambla)

Horario: 11.00-14.00

Dinamización con pasacalle navideño en zonas comerciales de Ofra

Personajes infantiles recorrerán las principales zonas comerciales del distrito, animando y acompañados del grupo coreográfico Crew of Dream.

Lugar: CC Los Príncipes, CC Yumbo, Mercado La Abejera, calle Sargentos Provisionales, Los Príncipes y rambla García Escámez y plaza

Horario: 11.00-13.00

Taller de juegos de mesa modernos: ‘Nosolodados’

Los juegos de mesa estimulan la participación, priman el disfrute del proceso frente a los resultados, contribuyen al desarrollo físico, cognitivo y social, y favorecen la comprensión de las reglas y normas deportivas. Además, fomentan la concentración, la capacidad de asociación y agilidad mental, la aceptación de las reglas, la resolución de problemas, las habilidades sociales, la participación, la constancia, el juego en equipo y la autonomía. Hay 10 plazas. Para chicas/os de entre 10 y 14 años.

Lugar: Biblioteca Pública de Santa Cruz (Casa de la Cultura)

Horario: 11.00

Precio: entrada gratuita, previa inscripción en marrdav@gobiernodecanarias.org

Festival de Danza Canarios dentro y fuera

Como en cada edición, el festival también ofrecerá talleres de danza, en esta ocasión a cargo de Samuel Minguiñón. Los precios van desde los nueve euros por clases sueltas a 25 euros por talleres completos. Además, Élida Dorta, creadora del cartel de este año, ofrece también un taller de yoga durante las mañanas del festival al precio de nueve euros por clase y 30 por el taller completo.

Lugar: Teatro Victoria

Horario: 12.00-14.00

Precio: desde nueve euros. Reserva en el 922 290 578 o enviando un correo a info@elteatrovictoria.com

Dinamización con pasacalle navideño en Centro-Ifara

Pasacalle formado por Dixie y personajes navideños, que repartirán caramelos y globos.

Lugar: calle La Rosa y Casa Pisaca

Horario: 17.00-19.00

Mercadillo solidario en César Casariego (Ofra)

La Asociación de Vecinos Virgen del Camino, de César Casariego (Ofra), organiza un mercadillo solidario para conseguir recursos para las familias más necesitadas.

Lugar: locales de la propia asociación de vecinos

Horario: desde las 17.00

Teatro: ‘Cuento de Navidad’

La historia se inicia un día de Nochebuena, exactamente siete años después de la muerte de Marley, el socio de Scrooge, una anciana avara y egoísta que desprecia la Navidad y todo lo relacionado con ella. No le importan los demás, lo único que le interesan son los negocios y ganar dinero. Rechaza la invitación de su sobrina para cenar con ella y su familia al día siguiente, y rechaza dar dinero a una pareja que le solicitan un donativo para los pobres. Scrooge se limita a preguntar. Cuando le responden y le dicen entre otras cosas que muchos pobres que necesitan de su donativo, Scrooge responde con ironía y desprecio. Su único acto aparente de generosidad es darle a su esclavizado y mal pagado empleado Bob libre el día de Navidad, pero no por amabilidad, sino por simple obligación social. Scrooge solo considera esto como “¡una excusa para vaciarme los bolsillos cada 25 de diciembre!”. Esa noche, Scrooge es visitado por el fantasma de Marley, que ha sido condenado a vagar eternamente arrastrando una larga y pesada caja fuerte que representa todos los actos de avaricia y egoísmo que cometió en vida. Espectáculo teatral creado por Sandro Nerilli.

Lugar: Círculo de Bellas Artes

Horario: 17.00

Precio: seis euros

Festival de Danza Canarios dentro y fuera

En el Equipo Para, a las 19.00, se representará el espectáculo A man or a woman, de Cristina Hernández Cruz. En el Pasaje Cachimba (El Toscal), intervendrá Yurena Ruiz Báez con Birth Song, a las 19.30, y Daniel Abreu, sobre la pieza de Carlos Nicanor, en el Solar (Acción Cultural Sociedad Lugar Arte), a las 20.00. En el Teatro Victoria, desde las 21.00, actuarán Carlota Mantecón con 17’ entre Nadia y yo; Aleksander Gerogiec y Darío Bardam, con Moonlight; Carmen Macías, con Y también mañana, y Daniel Morales, con Invisible.

Lugar: Equipo Para, Pasaje Cachimba (El Toscal), Solar (Acción Cultural Sociedad Lugar Arte) y Teatro Victoria

Horario: desde las 19.00

Precio: entrada libre

Bebecuentos: ‘Cosquillas’

Laura Escuela llevará a cabo la sesión de cuentos para bebés, de 0 a 36 meses, bajo el título de Cosquillas.

Lugar: sala infantil de la Biblioteca Municipal Central (TEA)

Horario: 17.30

Precio: entrada libre

Espectáculo familiar: ‘Refrán x cuento = cientos’

La tradición oral es patrimonio cultural ya que se ha transmitido de generación en generación y por todo el mundo a lo largo de la historia. Este espectáculo se basa en cuentos de la tradición oral de distintos países del mundo relacionados con refranes populares e ilustrados en directo por un profesional de las artes plásticas. Para niños/as a partir de 10 años. Con Isabel Bolívar, Nareme Melián y Vladimir Ariosa.

Lugar: Espacio Cultural CajaCanarias

Horario: 17.30

Precio: entrada libre hasta completar aforo

Finales y entrega de trofeos del Torneo de Fútbol de Ofra-Costa Sur

En el campo de Somosierra se celebrarán las finales de este torneo, que se inició el pasado día 26 y que ahora conocerá a sus ganadores. La entrega de trofeos se realizará en una ceremonia posterior.

Lugar: campo de fútbol de Somosierra

Horario: desde las 18.00

Precio: entrada libre

Dinamización con villancicos por la zona Estadio-La Salle

Los tradicionales villancicos que alegran y dan ambiente navideño en las calles de la ciudad.

Lugar: zona comercial Estadio-La Salle

Horario: 18.00-20.00

Cine: ‘Nuestra vida en Borgoña’

TEA proyecta esta película francesa del año 2017. Dirigida por Cédric Klapisch y protagonizada por Pio Marmaï, Ana Girardot, François Civil, Jean-Marc Roulot y María Valverde, se pasará en versión original en francés con subtítulos en español. La trama recuerda cuando Jean dejó a su familia y a su Borgoña natal hace diez años. Al enterarse de la inminente muerte de su padre, regresa a la tierra de su infancia. Él se reencuentra con su hermana, Juliette, y con su hermano, Jérémie.

Lugar: TEA

Horario: 19.00-21.30

Precio: general, cuatro euros; Amigos de TEA, tres

Conferencia ‘Don Quijote en Tenerife’, de Tomás de Armas Schmölzer

¿Qué hubiera ocurrido si don Quijote de la Mancha hubiese sido mucho más que un personaje de ficción? ¿Qué hubiera ocurrido si el gran personaje de Cervantes hubiese visitado alguna vez la isla de Tenerife? Tomás de Armas Schmölzer nació en Londres (Reino Unido) en 1943, de padre tinerfeño y madre austriaca. Desde niño reside en la ciudad de Santa Cruz de Tenerife, donde cursó sus estudios en las Escuelas Pías. Graduado como Técnico de Empresas Turísticas, trabajó inicialmente en diversos hoteles de la isla y de Inglaterra, aunque finalmente prefirió orientar su profesión hacia el mundo de las agencias de viajes, como copropietario de su propia empresa.

Lugar: El Libro en Blanco

Horario: 19.30

Precio: entrada libre hasta completar aforo

Musical: ‘Sunset Boulevard’

El Cabildo de Tenerife, a través de Auditorio de Tenerife Adán Martín, produce su tercer título de teatro musical dando un salto cualitativo respecto a las producciones anteriores gracias a un nuevo acuerdo con The Really Usefull Group Ltd, la productora del compositor Andrew Lloyd Webber, responsable de partituras tan importantes como El Fantasma de la Ópera, Jesucristo Superstar o Evita, estas últimas producidas por Auditorio de Tenerife en los años 2014 y 2015. Así, se presenta un estreno absoluto en español, Sunset Boulevard, que levantó el telón el pasado miércoles, día 27, y que está protagonizado por Paloma San Basilio, la gran dama del teatro musical en España.

Lugar: Auditorio de Tenerife Adán Martín

Horario: 20.30

Precio: desde 30 euros

‘Comedia de la mano de Carolina’

Con esta pieza se cuenta la historia de la bella Carolina, enamorada del joven Claudio. Pero don Carlos, su padre, tiene otros planes. El capitán Conrado ha llegado a la ciudad presumiendo de riquezas, y don Carlos piensa entregarle a Carolina. Los jóvenes enamorados pedirán ayuda a Celestino, su liante criado. ¿Podrán arreglar este entuerto?

Lugar: Círculo de Bellas Artes

Horario: 20.30

Precio: ocho euros

SÁBADO 30 DE DICIEMBRE

Anaga Trail Solidario

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha programado para el último fin de semana de 2017 la celebración de la sexta edición consecutiva de esta carrera de montaña no competitiva, consistente en la subida y bajada al Pico del Inglés desde Valleseco. La carrera transcurre por un entorno natural en Santa Cruz, a lo largo de 16 kilómetros, con 1.011 metros de desnivel positivo y 1.016 metros de desnivel negativo, y una pendiente media del 11,5% en las subidas y del 11,9% en las zonas de bajada, si bien hay algunos puntos donde estos valores alcanzan el 50%. Esta carrera promueve la actividad deportiva de carácter popular, despidiendo el año en Santa Cruz a través de la práctica del deporte tanto por parte de atletas federados como de los que no lo están.

Lugar: Salida aparcamiento Cidemat, playa de Valleseco

Horario: 9.00

Precio: agotados los 400 dorsales. La organización invita a los participantes a donar un juguete a la salida, desde las 8.00 a las 9.00

PIT 2017 (Parque Infantil y Juvenil de Tenerife)

Saque el superhéroe o superheroína que lleva dentro y prepárese para rescatar toda la diversión que está preparada en el Parque Infantil y Juvenil de Tenerife. El PIT es un recinto que ofrece atracciones, juegos, actividades de diversión, de formación y de entretenimiento dirigidas al público infantil y juvenil, con un conjunto de atracciones, juegos y actividades lúdicas y educativas.

Lugar: Recinto Ferial de Tenerife

Horario: 10.00-20.00

Precio: nueve euros

Ludoteca con guardia y custodia en Salud-La Salle

Espacio con talleres y actividades de carácter lúdico, donde pueden permanecer los más pequeños mientras los padres pueden realizar las compras por las zonas comerciales abiertas del distrito Salud-La Salle.

Lugar: plaza Los Sabandeños (Tomé Cano)

Horario: 10.00-13.00 y 16.00-20.30

Precio: acceso libre

Mercadillo de Navidad

Tradicional mercadillo que habitualmente instala el Ayuntamiento de Santa Cruz, a través del Organismo Autónomo de Fiestas, con motivo de las fiestas navideñas. Abrió sus puertas el pasado miércoles hasta el 6 de enero. Este año cuenta con un total de 62 puestos de venta, un número superior al de ediciones anteriores.

Lugar: Alameda del Duque de Santa Elena

Horario: 10.00-22.00

Actividades infantiles de Navidad en Los Gladiolos

Castillos hinchables, talleres infantiles y muchas sorpresas más.

Lugar: plaza de la calle Ganivet

Horario: 11.00-14.00

Dinamización con villancicos en la zona comercial del Mercado

Los tradicionales villancicos que alegran y dan ambiente navideño a las calles de la ciudad; esta vez, con el grupo Tajoras Las Palmitas.

Lugar: zona comercial del Mercado

Horario: 11.00-13.00

Dinamización con pasacalle navideño en zonas comerciales de Ofra

Personajes infantiles recorrerán las principales zonas comerciales del distrito, animando y acompañados del grupo coreográfico Crew of Dream.

Lugar: CC Los Príncipes, CC Yumbo, Mercado La Abejera, calle Sargentos Provisionales, Los Príncipes y rambla García Escámez y plaza

Horario: 11.00-13.00

Actividades infantiles de Navidad en Residencial Anaga y Barrio Nuevo

Actividades infantiles: hinchables, talleres y personajes.

Lugar: Residencial Anaga y Barrio Nuevo

Horario: desde las 10.00

Taller de ‘fanzine’

Elías Taño es canario y vive en Valencia. Dibuja gente sin personalidad concreta, siempre en grupo, que utiliza para representar conceptos políticos. Se trata de plasmar en un solo fanzine la decadencia y el fracaso de las vanguardias, dejando a la zaga todas las pretensiones intelectuales que se destilan de las nuevas modalidades hípsters de fanzine. Creación desde el arrabal, a tiro hecho, con pocas probabilidades de errar. Autoedición como acción política. “¿Por qué nos lo autoeditamos nosotras? Precisamente porque lo creamos nosotras”, argumentan las artistas.

Lugar: Asociación Cultural Equipo Para

Horario: 11.00

Precio: 10 euros

Festival de Danza Canarios dentro y fuera: ‘Babel’

Babel es una improvisación escénica en la que los tres lenguajes que forman parte de esta obra (la narración, la música y la danza) se encuentran, dialogan, interaccionan, se complementan. Se trata de una estructura viva, efímera, cambiante, en la que cada nueva representación supone un nuevo reto, un punto cero, una página en blanco que escribir con nuestras voces, sonidos y movimientos. De esta manera, se pone el foco de atención en la importancia de la capacidad creativa, la que todos tienen, transmitiendo la posibilidad de expresarse de una manera plural, con lenguajes que conectan con otras formas de pensar y de sentir. Participantes: Paloma Hurtado, Diego González y Agustín Curbelo.

Lugar: Museo de la Naturaleza y el Hombre

Horario: a las 11:00 y 12.00

Precio: entrada Libre

Partido de fútbol solidario en Añaza: ‘21 motivos para sonreír’

La futbolista internacional María José Pérez, actualmente en las filas de la UD Granadilla Tenerife, ha elegido Santa Cruz por segundo año consecutivo para celebrar una iniciativa de marcado carácter solidario. La cita tendrá lugar en el Campo Municipal de Fútbol de Añaza, con una jornada festiva en la que se disputarán dos encuentros de fútbol.

Lugar: Campo Municipal de Fútbol de Añaza

Horario: a las 12.00 y 17.00

Precio: tres euros

Festival de Danza Canarios dentro y fuera

Como en cada edición, el festival también ofrecerá talleres de danza, en esta ocasión a manos de Josué Espino. Los precios van desde los nueve euros por clase suelta a los 25 por talleres completos. Además, Élida Dorta, creadora del cartel de este año, ofrece también un taller de yoga durante las mañanas del festival al precio de nueve euros por clase y 30 por el taller completo.

Lugar:Teatro Victoria

Horario: 12.00-14.00

Precio: desde nueve euros; reserva en el 922 290 578 o enviando un correo a info@elteatrovictoria.com

Serie de animación: ‘Cleo’

TEA proyecta nueve capítulos de la segunda temporada de la serie de animación Cleo, de La Casa Animada. Se trata de una obra subvencionada por TEA Tenerife Espacio de las Artes. Cleo es una serie infantil protagonizada por una perrita curiosa, simpática y juguetona que no para de pensar verbalizar todo lo que se le ocurre. En su segunda temporada, Cleo conocerá nuevos amigos…

Lugar: TEA

Horario: 12.00

Precio: entrada gratuita hasta completar aforo.

‘Pinocho’

El Hada Azul quiere recompensar a Gepeto haciendo realidad su gran sueño y dar vida a su marioneta más querida: Pinocho. En esta adaptación se incluyen canciones, elementos y personajes que enriquecen la historia y permiten a la familia disfrutar de una vistosa puesta en escena.

Lugar: Círculo de Bellas Artes

Horario: 12.30 y 17.00

Precio: seis euros

Pequeña feria ‘fanzine’

Muestra y venta de trabajos autoeditados y fanzines de unos cuantos artistas seleccionados para esta ocasión. Mostrarán su proceso creativo y presentarán sus creaciones: Javier Manrique, Idaira del Castillo Estévez, Valientecircustacias, Madela de León, Elías Taño, Noelia Verona, Euge de la Torre, Eva Lorente, David Padilla y Andrea Abreu López. Serán unas horas de encuentro lúdico e intercambio de ideas entre aficionados a la autoedición y los fanzines. Algunos de los participantes tienes experiencia en ferias, y gente nueva con muchas ganas.

Lugar: Asociación Cultural Equipo Para

Horario: 14.00

Precio: entrada libre

Dinamización con pasacalle navideño en Centro-Ifara

Pasacalle formado por Dixie y personajes navideños que repartirán caramelos y globos.

Lugar: Rambla Pulido, Pasaje de Sitja, Rambla de Santa Cruz y calle Juan Pablo II

Horario: 17.00-19.00

Dinamización con villancicos en la zona comercial de La Salud

Los tradicionales villancicos que alegran y dan ambiente navideño a las calles de la ciudad.

Lugar: Zona Comercial de La Salud

Horario: 17.00-20.00

Festival de Danza Canarios dentro y fuera

Desde las 19.00, en la plaza Isla de la Madera, se podrá ver a Samuel Minguillón y Álvaro Frutos con Jaleo; Vértice Danza Aérea, con Tenca; los ganadores del 4º Campeonato OnStage y el Colectivo Las Twins, con Vínculo. A las 21.00, en el Teatro Victoria, se desarrollarán diversos espectáculos que finalizarán las actividades de la edición de este Festival de Danza Canarios dentro y fuera 2017, con Euritmia, de Esther Martínez, Piroska Duque e Italo Somma, y la compañía I+D Danza, Josué Espino y Carmen Fumero, junto a Miguel Ballabriga y la colaboración de Indalecio Seura.

Lugar: plaza Isla de la Madera y Teatro Victoria

Horario: desde las 19.00

Precio: entrada libre

Cine: ‘Nuestra vida en Borgoña’

TEA proyecta esta película francesa del año 2017. Dirigida por Cédric Klapisch y protagonizada por Pio Marmaï, Ana Girardot, François Civil, Jean-Marc Roulot y María Valverde, se pasará en versión original en francés con subtítulos en español. La trama recuerda cuando Jean dejó a su familia y a su Borgoña natal hace diez años. Al enterarse de la inminente muerte de su padre, regresa a la tierra de su infancia. Él se reencuentra con su hermana, Juliette, y con su hermano, Jérémie.

Lugar: TEA

Horario: 19.00-21.30

Precio: general, cuatro euros; Amigos de TEA, tres

Musical: ‘Sunset Boulevard’

El Cabildo de Tenerife, a través de Auditorio de Tenerife Adán Martín, produce su tercer título de teatro musical dando un salto cualitativo respecto a las producciones anteriores gracias a un nuevo acuerdo con The Really Usefull Group Ltd, la productora del compositor Andrew Lloyd Webber, responsable de partituras tan importantes como El Fantasma de la Ópera, Jesucristo Superstar o Evita, estas últimas producidas por Auditorio de Tenerife en los años 2014 y 2015. Así, se presenta un estreno absoluto en español, Sunset Boulevard, que levantó el telón el pasado miércoles, día 27, y que está protagonizado por Paloma San Basilio, la gran dama del teatro musical en España.

Lugar: Auditorio de Tenerife Adán Martín

Horario: 20.30

Precio: desde 30 euros

Kuarembó

Kuarembó es una banda de música mestiza nacida en Canarias que entiende el arte como vital elemento de transformación, celebración y (R)evolución. Se caracterizan por sus mensajes comprometidos y reivindicativos pero afrontados desde el optimismo, además de por sus ritmos bailables y su sonido mestizo con sello propio.Acaban de concluir el proceso de grabación de su primer CD, Salto Cuántico, un viaje sonoro compuesto por 10 temas. Actualmente se encuentran promocionando su álbum y recorriendo escenarios mestizando conciencias.

Lugar: Berlín 89

Horario: 23.30

Precio: entrada libre

DOMINGO 31 DE DICIEMBRE

PIT 2017 (Parque Infantil y Juvenil de Tenerife)

Saque el superhéroe o superheroína que lleva dentro y prepárese para rescatar toda la diversión que está preparada en el Parque Infantil y Juvenil de Tenerife. El PIT es un recinto que ofrece atracciones, juegos, actividades de diversión, de formación y de entretenimiento dirigidas al público infantil y juvenil, con un conjunto de atracciones, juegos y actividades lúdicas y educativas.

Lugar: Recinto Ferial de Tenerife

Horario: 10.00-15.00

Precio: nueve euros

Mercadillo de Navidad

Tradicional mercadillo que habitualmente instala el Ayuntamiento de Santa Cruz, a través del Organismo Autónomo de Fiestas, con motivo de las fiestas navideñas, que abrió sus puertas el pasado miércoles hasta el 6 de enero. Este año cuenta con un total de 62 puestos de venta, un número superior al de ediciones anteriores.

Lugar: Alameda del Duque de Santa Elena

Horario: 10.00-17.00

Ludoteca con guardia y custodia en Tomé Cano

Espacio con talleres y actividades de carácter lúdico, donde pueden permanecer los más pequeños mientras los padres pueden realizar las compras por las zonas comerciales abiertas del distrito Salud-La Salle.

Lugar: plaza Los Sabandeños (Tomé Cano)

Horario: 10.00-13.00 y 16.00-20.30

Precio: acceso libre

Gran Fiesta de Fin de Año y Exhibición Pirotécnica

Previo a las Campanadas de Fin de Año, en el escenario en la plaza de la Candelaria, tendrán lugar las actuaciones de El Morocho y Su Orquesta y de Dj Richard, que animarán a las personas que se reúnen para partir el año y a bailar ritmos de merengue, salsa y bailes latinos hasta altas horas de la madrugada. A las 24.00, tendrá lugar la tradicional exhibición pirotécnica desde la zona portuaria de Santa Cruz de Tenerife, a cargo de los Hermanos Toste, para recibir al nuevo año, 2018, con un espectáculo de luz y color que cada año concita mayor atención y seguimiento, entre otros los visitantes y cruceros atracados en el puerto.

Lugar: plaza de la Candelaria y zona de la Autoridad Portuaria

Horario: 23.00

CITAS TEMPORALES

Visitas al Palmetum

El jardín botánico de Santa Cruz, el Palmetum, abre de lunes a domingo. Los visitantes podrán efectuar el recorrido por las 12 hectáreas que tiene de extensión, en lo que está considerado como la mayor colección botánica de palmeras de islas tropicales del mundo.

Horario: 10.00-18.00

Precio: adultos residentes canarios, 1,50 euros | Desempleados, discapacitados, mayores de 65 años, menores de 12 años y familias numerosas, un euro | Adulto no residente, seis euros | Niño no residente, 2,80 euros | Niños menores de 2 años, gratis.

Rutas históricas por la ciudad

La Sociedad de Desarrollo ofrece dos recorridos de una hora de duración en español e inglés: Ruta histórica y La ruta del parque García Sanabria . Las personas interesadas en realizar cualquiera de estas rutas deberán efectuar una reserva previa a través de correo electrónico: tenerife@cityexpert.es o en el teléfono 922 299 749.

Lugar: plaza de España

Horario: 12.00

Precio: dos euros, residentes, ONG y centros educativos | Cinco euros, no residentes en Tenerife | Gratuitas para clientes del Bus Turístico City Sightseeing.

Casa del Carnaval

Este recinto museístico cuenta con la última tecnología para acompañar la visita y ofrecer al público una verdadera inmersión en la fiesta chicharrera. De esta manera, existen diferentes espacios interactivos con varias pantallas táctiles donde se ofrece un tour virtual en 360 grados. En él que se muestran los actos más importantes de la fiesta chicharrera, tales como concursos, entierro de la sardina o carnaval de día. Asimismo, el público podrá sumergirse en concursos, actuaciones de murgas y comparsas, ensayos de los grupos del carnaval o incluso la propia fiesta en la calle, gracias a la aplicación tecnológica de realidad aumentada (VR) con gafas 3D que estará disponible para todos los usuarios. La Casa del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife también acoge el Centro de Documentación e Investigación del Patrimonio del Carnaval de Santa Cruz, dirigido a expertos, periodistas, estudiantes e investigadores.

Lugar: barranco de Santos, bajo el puente Galcerán

Horario: todos los días de la semana, 9.00-19.00

‘Athanatos’

Muestra expositiva que resume los distintos rituales funerarios en diferentes poblaciones del pasado y los avances científicos en el apasionante campo de la arqueología funeraria, a la vez que rinde homenaje a los investigadores ya fallecidos. La exposición está dividida en cuatro unidades temáticas: implicaciones sociales, culturales y religiosas de la muerte: A) la perspectiva biológica de la muerte; B) la perspectiva biológica de la muerte, incluyendo los procesos naturales preservadores del cadáver (momificación natural, conservación por sales naturales, formación de adipocira, corificación, congelación, bog bodies, preservación en sarcófagos de hierro); c) los rituales funerarios a través del tiempo (inhumación, inhumación con cal viva, cremación, canibalismo, abandono, momificación antropogénica), y D) los congresos mundiales de estudios sobre momias. AVISO: debido a la temática, algunos contenidos de la exposición pueden herir la sensibilidad del público visitante. Debe tenerse en cuenta especialmente para la visita con menores. Podrá visitarse hasta el 3 de junio

Lugar: Museo de la Naturaleza y el Hombre

Horario: domingos, lunes y festivos: 10.30-15.30. De martes a sábado: 9.30-18.30

Precio: cuatro euros

‘Papeles’

El papel tiene siempre algo maravillosamente frágil, inestable, a punto de escaparse. Tiene un poco de carta en un sobre, de secreto camuflado entre los dobleces y los bordes. El papel describe, sobre todo, un lugar de lo privado, el territorio donde el artista trabaja para sí, poco para los demás; la casa de la memoria donde había el refugio. Estar a salvo, resguardados del mundo y sus exigencias. Podrá visitarse hasta el 9 de febrero.

Lugar: Galería de Arte Bibli

Horario: lunes-viernes, 10.00-14.00 y 17.00-20.00

Precio: entrada libre

‘A dos’

Esta temporada 2017/2018, la Galería de Arte Magda Lázaro (calle Numancia, 24) lleva a cabo cuatro exposiciones bajo un mismo nombre, A dos . Su fundamento: dos artistas, un diálogo, una interacción. El proyecto comienza con la exposición del dúo compuesto por José Rosario Godoy y Margo Delgado, ambos, con raíces en Agaete y nacidos en 1965. Hasta el 1 de febrero de 2018. Los otros dúos de artistas los conforman Maribel Nazco y Juan Pedro Ayala (8 febrero-23 marzo), Fernando Álamo y Toño Cámara (30 marzo-18 mayo), y los escultores Ana Lilia Martín y Ayose Domínguez (25 mayo-13 julio).

Lugar: Galería de Arte Magda Lázaro

Horario: martes, 10.00-13.00, y miércoles, jueves y viernes, 17.30-20.30

Precio: entrada gratuita

‘Antonio Zaya. Diez años después’

Antonio Zaya nació en Las Palmas de Gran Canaria en 1954 y estaba considerado uno de los mayores expertos en arte contemporáneo junto a su hermano gemelo Octavio. Antonio Zaya ejercía de codirector de la revista Atlántica , que edita el Centro Atlántico de Arte Moderno (CAAM), y trabajaba en la preparación de la segunda Bienal de Arquitectura, Arte y Paisaje de Canarias. También fundó las revistas Blanco (1980) y Balcón (1987), e impulsó numerosas actividades relacionadas con el arte contemporáneo. Antonio Zaya era uno de los grandes especialistas en el arte contemporáneo de África, América del sur y Centroamérica. Organizó numerosas exposiciones de artistas de estos países en Europa y Estados Unidos y participó en diferentes bienales internacionales como la de Sao Paulo, La Habana o Venecia. En esta exposición se muestran una selección de 70 dibujos que realizó en sus últimos años de vida. Desde el 14 de diciembre.

Lugar: Galería Leyendecker

Horario: lunes-viernes, 10.00-19.00

Precio: entrada gratuita

‘Recuperando nuestro pasado’

Dentro del proyecto de difusión de los fondos patrimoniales históricos de nuestra biblioteca, iniciado en el año 2011, se irá exponiendo progresivamente documentos antiguos y de interés histórico sometidos a un proceso de restauración y conservación con el título común de Recuperando nuestro pasado . La presente muestra, que podrá visitarse en la sala general de la biblioteca, gira en torno a la restauración de los Protocolos del mayorazgo fundado por Francisco Benítez de Lugo (1503-1651), llevada a cabo por la especialista en restauración de obra gráfica, Katarzyna Zych Zmuda, quien ofrecerá una conferencia sobre este tema a continuación de la inauguración. Podrá visitarse del 15 de diciembre de 2017 al 5 de febrero de 2018.

Lugar: Biblioteca Municipal Central (TEA)

Horario: 24 horas

Precio: entrada libre

‘Santa Cruz, ciudad leída’

Es la séptima edición de esta iniciativa, que pretende difundir la lectura entre la población, sobre todo de aquellos pasajes que hablan de Santa Cruz. Los transeúntes podrán leer fragmentos que recogen vivencias que los pasajeros o visitantes sentían al llegar a la capital y también cómo se refleja la ciudad en determinadas obras literarias. El escritor y periodista Eduardo García Rojas es el encargado de la selección de los textos que se reproducen en los diez monolitos repartidos por la ciudad. Permanecerán instalados hasta el 8 de enero.

Lugares: farolas en la plaza de la Candelaria, frente al Casino; frente al Cabildo, zona de paso de cruceristas, en la plaza de España; frente a Correos; en el muelle, al lado del monolito del Fuerte San Pedro; al inicio de la avenida de Anaga, paso de entrada y salida de barcos a Gran Canaria; en la alameda del Duque de Santa Elena; rambla de Santa Cruz, frente a la plaza de toros; paseo de las Tinajas de la Rambla de Santa Cruz, frente a las casas señoriales; rambla de Santa Cruz, frente al hotel Mencey, y plaza Weyler, esquina vías del tranvía y zona de Capitanía.

‘Hierro y ferruja’

Exposición en la que se combinan fotografías y esculturas de pequeño formato realizadas con hierro. La muestra se presenta el 15 de diciembre y reúne la labor creativa de los artistas Ana Rodríguez Lorenzo y Felipe Díaz Reyes. Podrá ser visitada hasta el 21 de enero.

Lugar: Sala de Arte Los Lavaderos

Horario: lunes-sábado, 11.00-13.00 y 18.00-21.00. Cerrada domingos y festivos

Precio: entrada libre

Merkarte (supermercado del arte)

El Cabildo de Tenerife organiza en el Círculo de Bellas Artes de Tenerife la decimocuarta edición de Merkarte (Supermercado del Arte). Es un escaparate para las creaciones contemporáneas de 39 jóvenes artistas canarios. Permanecerá abierta hasta el 5 de enero.

Lugar: Círculo de Bellas Artes

Horario: lunes-viernes, 10.00-13.00 y 17.30-20.30; sábados, 11.00-14.00

Precio: entrada gratuita

‘Las apariencias engañan’

El Espacio MiniTEA, un lugar que TEA ha creado para que los niños y las niñas acompañados de sus familias puedan desarrollar su creatividad en su tiempo de ocio a través de diferentes herramientas de creación plástica, muestra una nueva exposición y actividades. En esta ocasión, la MiniExpo, titulada Las apariencias engañan , tiene a la fotografía como protagonista. Se trata de una nueva propuesta que no dejará indiferente a nadie y en la que nada es lo que parece. Obras de Joan Fontcuberta, Pere Formiguera, Tarek Ode y David Olivera forman parte de una exposición única y distinta. Esta muestra está vinculada a la Bienal Internacional de Fotografía de Tenerife Fotonoviembre. Podrá visitarse hasta el 11 de marzo de 2018.

Lugar: Espacio MiniTEA

Horario: martes-domingo, 10.00-20.00

Precio: entrada gratuita

‘Romanorum Vita’

La idea es adentrarse en la reconstrucción de una ciudad de 2.000 años de antigüedad a través de una fiel reproducción de las calles y hasta de una domus basada en testimonios arqueológicos. Romanorum Vita acerca al público de todas las edades la vida cotidiana de los antepasados romanos. Podrá ser visitada hasta el 25 de enero de 2018.

Lugar: avenida Francisco La Roche

Horario: lunes-viernes, 12.30-14.00 y 17.00-21.00; sábados, domingos y festivos, 11.00-14.00 y 17.00-21.00; días laborales no lectivos, 10.30-14.00 y 16.30-21.00. Los días 24 y 31 de diciembre, 11.00-14.00. El 25 de diciembre y el 1 de enero, cerrada.

Precio: entrada libre

‘Su de ellas’, de Pedro Lezcano

Esta exposición contiene 13 pinturas realizadas en técnica mixta, la gran mayoría de ellas sobre lienzo. Asimismo, en una vitrina adyacente se incluyen siete dibujos o estudios hechos con grafito sobre papel como muestra del proceso creativo. Todas las obras pictóricas forman parte de diferentes colecciones particulares que han sido cedidas en préstamo para esta ocasión, por lo que los marcos tienen estilos dispares. La muestra se podrá visitar hasta el 7 de enero.

Lugar: Sala de Arte Gráfico del Centro de Arte La Recova

Horario: martes-sábado, 11.00-13.00 y 17.00-20.00; domingos y festivos, 11.00-14.00

Precio: entrada libre

Fotonoviembre 2017

El Cabildo, a través del Centro de Fotografía Isla de Tenerife (adscrito a TEA), presenta la XIV Bienal Internacional de Fotografía de Tenerife Fotonoviembre. Se trata de una gran muestra en la que se integran, bajo el denominador común de la imagen, distintos aspectos relacionados con el arte contemporáneo, las nuevas tecnologías, el patrimonio fotográfico, la creación personal y la evolución del propio medio. Este evento, que se celebra en Tenerife cada dos años desde 1991 y que se ha convertido en uno de los impulsores de la imagen fotográfica tanto en Canarias como en el exterior, mostrará durante estos meses las creaciones tanto de autores locales como foráneos. Hasta el 27 de febrero de 2018.

Lugar: TEA

Horario: martes-domingo, 10.00-20.00

Precio: entrada libre

‘La vi con paraguas y supuse que llovía’ (FN 17)

En 1889, Henry Peter Emerson enunciaba que “nos hemos acostumbrado tanto a la cotidianeidad de la fotografía que no somos conscientes de lo que significa, puesto que nuestro pensamiento crítico no contiene las suficientes herramientas para entender un medio que se reinventa constantemente e impide ver lo que ha hecho y está haciendo en todos los compartimentos de la vida”. Hasta el 10 de enero de 2018.

Lugar: Sala de Arte Contemporáneo (Casa de la Cultura)

Horario: lunes-viernes, 11.00-14.00 y 17.00-20.00; sábados, domingos y festivos, cerrado

Precio: entrada gratuita

‘El ser entreabierto’ (FN 17)

Serie fotográfica que surge a partir de la lectura de La poética del espacio (1957), de Gastón Bachelard, un libro donde el autor reflexiona sobre la casa desde un punto de vista psicológico, entendiéndola como una topografía del propio ser y como instrumento del que se sirve para analizar al ser humano y su relación con el mundo. Artista: Laura San Segundo. Hasta el 7 de enero de 2018.

Lugar: Sala L del Centro de Arte La Recova

Horario: martes-sábado, 11.00-13.00 y 17.00-20.00, y domingos, 11.00-14.00

Precio: Entrada gratuita.

‘Una cierta investigación sobre las imágenes...’ (FN 17)

Una cierta investigación sobre las imágenes es un ensayo cuya estructura conlleva la ausencia de una última palabra, de un final. Por un lado, su andamiaje es la base yacente que establece la pauta de una conversación construida de sospechas. Por otro, su forma es el gesto de presenciar dicha conversación y compartirla para hacer experimentos con la presencia de la ausencia. El reto es no dejar que la incertidumbre que provoca la imagen y el proceso de su cosmología (impresión, huella, quema, revelado, copia, etc.) se confundan con una zona hipotética. Artistas: Carolina Caycedo, Raimond Chaves & Gilda Mantilla, Céline Condorelli, Alia Farid, Harun Farocki, Luca Frei, Jorge González, Teresa Margolles, Silvia Navarro, Diego del Pozo y Walid Raad. Comisariada por Michy Marxuach. Hasta el 25 de febrero de 2018.

Lugar: Sala B de TEA

Horario: martes-domingo, 10.00-20.00

Precio: entrada gratuita

‘El archivo infinito: documentos, monumentos y mementos’ (FN 17)

La modernidad dejó el peso de la nostalgia y, con ella, la obsesión por el documento que provoca la emoción del recuerdo y atempera el miedo al olvido. Se cree que con su salvaguardia en archivos se asegura su valor testimonial y garantizado el porvenir del pasado. Pero nada es estable en él, pues como documento y como monumento, como metáfora y signo recurrente de la memoria, el archivo sucede de forma circular, sin principio ni fin. Transitado una y otra vez, clasificado y reclasificado, siempre está sujeto a múltiples reinterpretaciones, a nuevas elaboraciones internas y a dimensiones cada vez más abrumadoras. Equipo: Patricia Vara, Simone Marin y David Zuera. Comisariada por Mayte Henríquez. Hasta el 25 de febrero de 2018.

Lugar: Sala B de TEA

Horario: martes-domingo, 10.00-20.00

Precio: entrada gratuita

‘Intersecciones criollas’ (FN 17)

Se trata de un breve repaso por algunas imágenes que han formado parte de una galería recurrente y reiterada de la contemporaneidad Canarias -sin que necesariamente “sean canarias”- y que parecen dar pie a una lectura cerrada de la historia cultural de las islas. Sin embargo, cada una de esas imágenes parece incluir capas que se activan o desactivan, dependiendo del espacio que ocupen y la lectura que se haga de ellas. Al someterlas al filtro de algo tan escurridizo como la identidad colectiva o la individual, surgen puntos de sutura, pero también de ruptura, que evidencia la pugna por mantener relatos muchas veces contrapuestos y pretendidamente hegemónicos. Archivo: CFIT, Biblioteca Provincial, Museo Municipal de Bellas Artes, imágenes de uso libre, Gordon Matta-Clark Cortesía de Electronic Art Intermix. Comisariada por Gilberto González. Hasta el 18 de febrero de 2018.

Lugar: Sala B de TEA

Horario: martes-domingo, 10.00-20.00

Precio: entrada gratuita

‘Before is now-Ko muri ko nāianei (Antes es ahora)’ (FN 17)

Trabajo de tres artistas que, utilizando técnicas de la práctica documental, se valen de la fotografía y la imagen en movimiento para difundir unas narrativas a la vez personales y ampliamente compartidas. La obra de estas artistas se centra en temáticas muy diversas: de relatos culturales y de comunidades locales o sobre protección ambiental, a la implicación de Japón en el teatro bélico de Asia-Pacífico en la II Guerra Mundial, pasando por la gentrificación, la justicia social o los derechos de los inquilinos de las viviendas públicas. Artistas: Fiona Amundsen, Dieneke Jansen y Natalie Robertson. Comisariada por Charlotte Huddleston. Hasta el 18 de febrero de 2018.

Lugar: Sala B de TEA

Horario: martes-domingo, 10.00-20.00

Precio: entrada gratuita

‘It is no dream (No es un sueño)’ (FN 17)

El No es un sueño kafkiano puede interpretarse como contrapunto al Si así lo deseas, no es un sueño , la frase que da final a Altneuland ( La vieja nueva tierra ), la ficción utópica de Theodor Herzl cuyo título hebreo dio a la ciudad de Tel Aviv su nombre y al Estado de Israel su agenda y la convicción de que se pueden convertir los sueños en realidad. Esta exposición se mueve entre la conciencia de que una realidad irritante no siempre es únicamente una pesadilla, y la ilusión de que las visiones ficticias pueden devenir reales. La muestra pone asimismo en cuestión el papel de la imagen en la creación de esos dos puntos de vista. Artistas: Michal Baror, Ohad Hadad & Hillal Jabareen y Ammar Younis. Comisariada por Sigal Barnir. Hasta el 18 de febrero de 2018.

Lugar: Sala B de TEA

Horario: martes-domingo, 10.00-20.00

Precio: entrada gratuita

‘Épicas enanas’ (FN 17)

Pretende contribuir al estado generalizado de paranoia en el que se está instalado como público. Las preguntas que, como espectadores, se hacen cuando se entra a un museo, se inscriben en un espectro que va desde el valor pedagógico de la institución, hasta las estructuras de poder que allí operan. Artistas: Teresa Arozena, Tony Cruz, Equipo Neura, So a Gallisá, Werner Herzog, Pablo León de la Barra, Silvia Navarro y Ágata Gómez, Pérez y Requena, Zilia Sánchez, Beatriz Santiago. COFF: Hans Bellmar, Bernd & Hilla Becher, Tacita Dean, Candida Höfer, Evelyn Hofer, Dorothea Lange, Ana Mendieta, Allan Sekula, Lorna Simpson. TEA: PIC, Man Ray, Thomas Ruff; CFIT: Gerhard Richter. Colección Museo Municipal de Bellas Artes de Tenerife. Residencia Tarquis-Robayna: Adrián Alemán. Comisariada por Gilberto González. Hasta el 25 de febrero de 2018.

Lugar: Museo Municipal de Bellas Artes

Horario: martes-domingo, 10.00-20.00

Precio: entrada gratuita

‘La cuarta pared’ (FN 17)

Fotografiar colocando la cámara dentro de las imágenes responde a la necesidad de alterar la jerarquía establecida respecto de lo que se supone que otorga el sentido y plantea la posibilidad de atender a aquello que habita en los intersticios de lo visible y que suele escapar a la atención. Afinar la mirada para captar la información aparentemente secundaria que reproduce una fotografía, aquello que está en los márgenes del referente, diluye, en definitiva, la barrera que nos mantiene como espectadores externos y nos absorbe a sus interioridades. Desde ese nuevo espacio en los márgenes de la fotografía, cada cual podrá recorrer los caminos que intuya y revisitar a la vez sus propias imágenes desde otra perspectiva, con otra cercanía. Artista: Diego Ballestrasse. Hasta el 8 de enero de 2018.

Lugar: Sala Pedro González. Museo Municipal de Bellas Artes

Horario: martes-viernes, 10.00-20.00; sábados, domingos y festivos, 10.00-15.00

Precio: entrada gratuita

‘Monstruos y fósiles’ (FN 17)

Parte de la relación brevemente introducida entre arqueología y lenguaje, planteando una transición al mundo de las imágenes. Asimismo, indaga sobre lo que con seguridad será un problema cada vez más pronunciado: la dificultad de clasificar y delimitar a estas últimas en el mundo. Sin duda, la pantalla nos abruma como su continuo monstruoso, pero cabría preguntar: ¿verdaderamente es la pantalla una imagen sin futuro? Artistas: Cristina Garrido, Mar Reykjavik, Antonio R. Montesinos, Ricardo Trigo y Juan José Valencia & Lena Peñate COFF: Tacita Dean. Comisariada por Néstor Delgado Morales. Hasta el 31 de diciembre.

Lugar: Colegio Oficial de Arquitectos de Canarias (COAC)

Horario: martes-viernes, 16.00-20.00, y sábado, 10.00-14.00

Precio: entrada gratuita

‘Slide library (Biblioteca de diapositivas)’ (FN 17)

En el verano de 2016, Susan Dobson se topó con una biblioteca de diapositivas que iba a ser eliminada por la aparición y el auge de los archivos digitales. Le interesó el sistema de etiquetado y clasificación de las diapositivas, falto de actualización y mantenimiento durante largo tiempo, pues señalaba cambios en nuestra conciencia política, cultural, social y geográfica. El conjunto revelaba además un énfasis en el contenido histórico del arte occidental. Así, un solo país occidental contaba con más de cincuenta bandejas mientras que hasta ocho países no occidentales compartían una sola. Las fotografías realizadas por Dobson a partir de ese material cuestionan la capacidad de todo archivo de hacer justicia a la temática de que se ocupa, sobre todo en el transcurso del tiempo. l. Barthes, R. (1990) La Cámara Lúcida . Barcelona: Paidos Comunicación. Artista: Susan Dobson. Hasta el 25 de febrero de 2018.

Lugar: Biblioteca Municipal Central (TEA)

Horario: todos los días del año, las 24 horas

Precio: entrada gratuita

‘Naturaleza habitada’ (FN 17)

Muestra de una de las colecciones del Centro de Fotografía Isla de Tenerife. Hasta el 7 de enero de 2018.

Lugar: Sala de Arte Parque García Sanabria

Horario: martes-sábado, 11.00-13.00 y 17.00-20.00; domingos, 11.00-14.00

Precio: entrada gratuita

‘La ciudad sumergida’

TEA presenta una exposición de collages de la artista francesa Aube Elléouët-Breton (París, 1935). La ciudad sumergida es el título de esta muestra, que podrá visitarse en TEA hasta el 13 de mayo de 2018.

Lugar: TEA

Horario: martes-domingo, 10.00-20.00

Precio: entrada gratuita

‘Egipto: en busca de la eternidad’

Esta exposición, con más de un centenar de obras procedentes de los fondos del Museu Egipci de Barcelona, acerca al público a diferentes aspectos de una civilización única. El liderazgo indiscutible del faraón, la escritura jeroglífica, joyas, instrumentos musicales, objetos relacionados con la cosmética o la medicina, herramientas, armas, vasos en piedra, cerámica o fayenza indican un alto nivel de sofisticación para un pueblo que quiso disfrutar de la vida en el privilegiado entorno del valle del Nilo, a la vez que agradecer a sus dioses este maravilloso don. Podrá visitarse hasta el 27 de enero de 2018.

Lugar: Espacio Cultural CajaCanarias

Horario: lunes-viernes, 10.00-13.30 y 17.30-20.00; sábados, 10.00-13.30; domingos y festivos, cerrado

Precio: entrada libre

‘Combinar visible’

TEA presenta la exposición Combinar visible , la tercera y última de las muestras que conforman la séptima temporada de Área 60. En esta ocasión, son los artistas Dani Curbelo, Esther Elena Pa, Vicente López de la Torre, Itsaso Otero y Cristina Regalado quienes firman la propuesta, comisariada por Raisa Maudit y Alby Álamo. “En territorios aislados hay un ambiente cargado, todo el mundo se conoce, las relaciones y las identidades se estereotipan y afectos y desafectos se convierten en la forma principal de entretejer la realidad. Una realidad que se mueve entre silencios, en capas de información que se van revelando poco a poco o puede que nunca. Como una panza de burro que lo cubre todo y solo te permite ver fragmentos de un total. Es en esa presión atmosférica donde conviven esas capas de realidades, de contextos que se superponen, a veces contradictorias, a veces sin tocarse pero que definen esa zona tanto emocional como física. Combinar visible se trata de una propuesta expositiva en la que a través de las obras de cinco artistas se entretejen a modo de realidad aumentada diferentes narraciones sobre el contexto local y la relación con el territorio…”. Podrá ser visitada hasta el 31 de diciembre.

Lugar: Área 60, en TEA



Horario: martes-domingo, 10.00-20.00

Precio: entrada libre

‘El trabajo, en la piel del hombre’

Exposición de fotografía social del fotógrafo Enrique Redondo Miranda. En palabras de Enrique Redondo: “Estas fotos que presento son un botón que muestra diversos ejemplos de formas de ganarse la vida en diferentes puntos del planeta. El trabajo y todos los matices que han ido regulando sus manifestaciones vinculadas a las diferentes culturas existentes demuestran que el ser humano es capaz de adaptarse a la idiosincrasia de cada contexto”. Podrá visitarse hasta el 31 de diciembre.

Lugar: El Libro en Blanco

Horario: martes-viernes, 9.00-14.00 y 17.00-21.00; sábados, 10.00-14.00

Precio: entrada libre