Agenda para moverse en la capital el fin de semana

VIERNES 21 DE JULIO

Tenerife Lan Party

Dentro de las numerosísimas actividades que contiene la Tenerife Lan Party (TLP), destacan las semifinales y finales de torneos de videojuegos, sesiones de firmas, charlas, concursos, talleres, encuentros con youtubers, juegos de mesa, etcétera.

Lugar: Recinto Ferial de Tenerife

Horario: 24 horas

Precio: desde cuatro euros

‘Refugio para los habitantes del jardín’

Esta actividad la componen Una pequeña casa en el bosque, un libro ilustrado sobre la confianza, la solidaridad y la acogida, que narra la historia de una acogedora casa en medio de un bosque habitada por un solidario ciervo. Este irá dando refugio a todos los personajes que acuden a ella para ponerse a salvo de sus miedos. Un conejo y un zorro buscarán amparo contra el temible cazador, y este a su vez buscará ayuda contra el hambre. Y Semillas de cabañas, donde, a través de este original cuaderno de viaje, se acompaña al explorador Alfonso Cuchitril en un maravilloso recorrido por todo el mundo. En él se descubre la existencia de las sorprendentes y variadas cabañas que nacen de semillas. Al finalizar las narraciones, se realizará la manualidad consistente en la elaboración de un teepee a partir de material vegetal recogido en la naturaleza para un personaje del bosque. Destinado a niños entre 3 a 6 años (acompañados de un adulto). Cantidad de participantes: 15.

Lugar: Biblioteca Pública de Santa Cruz (Casa de la Cultura)

Horario: 11.00-13.00

Precio: entrada libre previa inscripción

‘Cuentos en familia’

Regresa la iniciativa Cuentos en familia a la Biblioteca Municipal Central. En esta ocasión, la narradora oral Laura Escuela presentará la sesión. Se trata de un divertido y dinámico espectáculo para público familiar en el que se vivirán múltiples aventuras a través de los más variopintos animales. Están recomendados para familias con niños a partir de 3 años. Más información en el teléfono 922 849 060.

Lugar: Biblioteca Municipal Central (TEA)

Horario: 17.30

Precio: entrada libre y gratuita. No es necesario inscribirse

‘Acampada en la biblioteca’

La sala infantil de la Biblioteca Municipal Central (TEA) acoge la segunda acampada nocturna de las cinco programadas para este año. En esta ocasión, el almirante Horacio Nelson intentará desembarcar de nuevo en Santa Cruz, esta vez en la biblioteca, muy cerca de donde lo intentó hace ya 220 años. En este proyecto se ofrece la posibilidad de que niños entre 8 y 12 años compartan la emoción de pasar una noche en la biblioteca, rodeados de libros, acompañados de cuentacuentos, escritores y bibliotecarios, que les mostrarán cómo se usa la biblioteca y sus archivos secretos. Para inscribirse en la actividad es necesario el abono de 20 euros en las oficinas del Organismo Autónomo de Cultura, en la calle Marcos Redondo, 2. Más información en el teléfono 922 609 430.

Lugar: sala infantil de la Biblioteca Municipal Central

Horario: 18.30-12.15

Precio: 20 euros

Cine: ‘La chica dormida’

TEA proyecta esta película del año 2015, la ópera prima de Rosemary Myers. Este filme australiano, protagonizado por Bethany Whitmore, Harrison Feldman, Tilda Cobham-Hervey y Matthew Whittet, se podrá ver en versión original en inglés con subtítulos en español en dos pases diarios. No recomendada para menores de 7 años.

Lugar: TEA

Horario: 19.00 y 21.30

Precio: general, cuatro euros; Amigos de TEA, tres

220 Aniversario de la Gesta del 25 de Julio

Santa Cruz de Tenerife celebra este mes, con mayor intensidad que en años precedentes, la conmemoración de la Gesta del 25 de Julio, no en vano se cumple el 220 aniversario de uno de los hechos históricos más relevantes del municipio, junto a su propia fundación. Para este viernes está previsto el acto de homenaje a las mujeres que dieron la alarma.

Lugar: barranco de Valleseco

Horario: 21.00

Concierto de Rubén Blades

Tenerife será uno de los escenarios de la “despedida de los conciertos de salsa” del cantante panameño. Caminando. Adiós y gracias, proyecto que lo mantendrá en gira durante 2017 y a principios de 2018, será de las últimas oportunidades de escuchar su repertorio, en boca del intérprete y autor.

Lugar: parking del Parque Marítimo de Santa Cruz

Horario: 21.00 (apertura de puertas desde las 19.00)

Precio: desde 35 euros

EGM: Sandra Mesa & Diego Expósito

Sesión de jazz y soul entendidos como elementos universales para armar un repertorio reconocible a través de la base sonora del piano de Diego Expósito y la voz de Sandra Mesa. Además, dentro de un propuesta abierta y rica en matices, este dúo se vale también de versiones de temas referentes en la década de los 80 para amar conciertos en los que tanto se puede cantar, bailar y dejarse llevar por sonidos reconocibles.

Lugar: Teatro Guimerá

Horario: 21.00

Precio: cinco euros

Teatro: ‘Se la vi’

La Tribu Teatro presenta al Grupo D2 con este espectáculo, un menú con alto contenido en gags y de gran valor nutritivo, elaborado por Abián Díaz y Nicolás Barreto y dirigido por la chef Pilar López Gómez, experta en estos guisos y con algún que otro michelín en su haber. Degustar este disparatado repertorio requiere de la complicidad de todos los comensales.

Lugar: Círculo de Bellas Artes

Horario: 21.00

Precio: ocho euros

SÁBADO 22 DE JULIO

Tenerife Lan Party

Dentro de las numerosísimas actividades que contiene la Tenerife Lan Party (TLP), destacan las semifinales y finales de torneos de videojuegos, sesiones de firmas, charlas, concursos, talleres, encuentros con youtubers, juegos de mesa, etcétera.

Lugar: Recinto Ferial de Tenerife

Horario: 24 horas

Precio: desde cuatro euros

‘Mójate con tu Distrito’

Esta iniciativa, organizada por el Distrito Salud-La Salle, ofrece un espacio de diversión para los niños y jóvenes, con atracciones adecuadas a esta época del año. Las actividades incluyen disco móvil, animación y juegos de agua; macrofiesta de la espuma, hinchables, atracciones acuático-terrestres y una gran granizada.

Lugar: Plaza de los Gladiolos

Horario: 10.30-14.30

Precio: Actividad gratuita y de libre acceso

220 Aniversario de la Gesta del 25 de Julio de 1797

Santa Cruz de Tenerife celebra este mes, con mayor intensidad que en años precedentes, la conmemoración de la Gesta del 25 de Julio, no en vano se cumple el 220 aniversario de uno de los hechos históricos más relevantes del municipio, junto a su propia fundación. Este sábado se ofrece un amplio programa de actos que comienza desde las 12.00, con la recreación de la vida de finales del siglo XVIII en los alrededores del Castillo, donde se procederá más tarde a la recreación del desembarco británico en el muelle y el combate en el castillo de San Juan (Castillo Negro). Habrá actividades para el público asistente, como tatuadores, narraciones, talleres de esgrima, juegos populares, confección de utensilios (gorros, banderas, muñecos, barcos...), salvas de cañón (coincidiendo con las horas), salvas de fusilería (solo para mayores de edad), exposición de piezas relacionadas con la Gesta y danzas tradicionales del siglo XVIII, actividades que se celebrarán en el Castillo Negro. Para finalizar la intensa jornada, a las 21.30 dará comienzo la recreación del desembarco en el que cae herido Nelson y los combates callejeros por el centro histórico de la capital, entre ellos la toma del convento de Santo Domingo (Isla de la Madera). Esta parte del programa tendrá lugar en el barranco de Santos, calle de La Noria y plaza Isla de la Madera.

Lugar: diferentes espacios cerrados y localizaciones abiertas

Horario: desde las 12.00

Fiestas patronales de Los Campitos

Lucha canaria en el Lomo de las Casillas. XXXVIII Romería Popular desde el Lomo de las Casillas hasta la parroquia de Los Campitos. Verbena en el recinto del colegio.

Lugar: diferentes ubicaciones

Horario: desde las 12.30

Cine: ‘La chica dormida’

TEA proyecta esta película del año 2015, la ópera prima de Rosemary Myers. Este filme australiano, protagonizado por Bethany Whitmore, Harrison Feldman, Tilda Cobham-Hervey y Matthew Whittet, se podrá ver en versión original en inglés con subtítulos en español en dos pases diarios. No recomendada para menores de 7 años.

Lugar: TEA

Horario: 19.00 y 21.30

Precio: general, cuatro euros; Amigos de TEA, tres

Concierto de la Banda Sinfónica de Tenerife

La Gesta de Canarias es el concierto con motivo de la celebración de la Gesta del 25 de Julio de 1797. Director: Felipe Neri Gil Marrero.

Lugar: Teatro Guimerá

Horario: 19.30

Precio: desde cuatro euros

Luis Fonsi: ‘Love Dance World Tour”

El año 2017 está siendo sin duda el año de Luis Fonsi. Máximo exponente de la música latina tras 17 años de triunfante trayectoria artística, que se inició con el álbum Comenzaré (1998), el intérprete portorriqueño ha roto a lo largo de su carrera récords de ventas y se ha posicionado en los primeros lugares de popularidad gracias a su calidad interpretativa y a una extensa lista de éxitos que han logrado traspasar fronteras y conquistar a millones de personas en todo el mundo.

Lugar: parking del Parque Marítimo de Santa Cruz

Horario: 21.00

Precio: desde 30 euros

Teatro: ‘Ligeras, cómplices y psicóticas’

Cómplices son dos mujeres despechadas que se unen para cometer un asesinato. Ligeras, otras dos divorciadas que quieren seguir manteniendo su estatus social. Y Psicóticas, donde todo trascurre en un consultorio médico psiquiátrico, donde no se sabe quién está más loca. Para disfrutar y reír, y, de alguna manera, sentirse identificadas.

Lugar: Círculo de Bellas Artes

Horario: desde las 21.00

Precio: ocho euros

Fiestas patronales de Taganana

Festejos en este pueblo en honor a Nuestra Señora de las Nieves, que tiene este sábado como actividad central el baile de parrandas.

Lugar: plaza del pueblo

Horario: 21.00

Precio: entrada gratuita

Fiestas patronales de Valleseco

Con motivo de la celebración de los festejos en honor a la Virgen del Carmen, destaca en esta ocasión el gran baile.

Lugar: plaza nueva (frente al polideportivo)

Horario: 22.30

Teatro: ‘Se la vi’

La Tribu Teatro presenta al Grupo D2 con este espectáculo, un menú con alto contenido en gags y de gran valor nutritivo, elaborado por Abián Díaz y Nicolás Barreto y dirigido por la chef Pilar López Gómez, experta en estos guisos y con algún que otro michelín en su haber. Degustar este disparatado repertorio requiere de la complicidad de todos los comensales.

Lugar: Círculo de Bellas Artes

Horario: 21.00

Precio: ocho euros

DOMINGO 23 DE JULIO

Fiestas patronales de Los Campitos

Diana floreada, gran sardinada delante del colegio, procesión fin de fiestas y quema de fuegos.

Lugar: diferentes ubicaciones

Horario: desde las 7.00

Tenerife Lan Party

Dentro de las numerosísimas actividades que contiene la Tenerife Lan Party (TLP), destacan las semifinales y finales de torneos de videojuegos, sesiones de firmas, charlas, concursos, talleres, encuentros con youtubers, juegos de mesa, etcétera.

Lugar: Recinto Ferial de Tenerife

Horario: 24 horas

Precio: desde cuatro euros

Triangular Cumbres de Anaga-Taganana

Se prevé una participación de equipos de La Gomera (CD Laurisilva), El Hierro (InCorporeSane), Gran Canaria (CD Arista), La Palma (Jons & Jors), Los Llanos (Graiaventura) y Tenerife (Vallivana, Magec, MAP Sport, Jaie, Ichaaua, Atlantes, Nordeste, Chicharros, Zanata, Correcaminos, Archipiélago y Muflones.). Se podrá participar por categorías, establecidas estas por la RFEA: Júnior (1998-1999 y posteriores), Promesas (1995/96 y 97), Sénior (1994 hasta cumplir 35) y Veterano (más de 35 años). Está organizado por el Club de Corredores de Tenerife de Santa Cruz, CCT Santa Cruz 1987. Distancia a recorrer: 14 kilómetros.

Lugar: Taganana

Horario: desde las 9.00

III Edición La Isla del Museo: ‘Clowneando’

Música, teatro, danza y demás espectáculos varios se dan cita en el patio del Museo de la Naturaleza y el Hombre para que los más pequeños disfruten del verano en este singular espacio. En esta isla no hay tesoros escondidos, no hay náufragos perdidos, ni piratas cojos, pero lo que sí se encontrarán los que asistan son simpáticos personajes, divertidos payasos…

Lugar: Museo de la Naturaleza y el Hombre

Horario: 11.00 y 12.00

Precio: cinco euros

220 Aniversario de la Gesta del 25 de Julio

Santa Cruz de Tenerife celebra este mes, con mayor intensidad que en años precedentes, la conmemoración de la Gesta del 25 de Julio, no en vano se cumple el 220 aniversario de uno de los hechos históricos más relevantes del municipio, junto a su propia fundación. Este domingo está previsto dentro del programa de actos, a las 12.00, la recreación de la firma de la capitulación y reembarque de las tropas británicas, que se celebrará en la plaza de la Candelaria y plaza de España. Y a las 13.00, en la Rambla de Santa Cruz, justo frente a los jardines de la Comandancia Naval, la reubicación del ancla del Theseus.

Lugar: plazas de la Candelaria y España y Rambla de Santa Cruz

Horario: desde las 12.00

‘Palabras de papel’

Una tarde tres duendes llegan a la biblioteca, pero se les pasa las horas volando, danzando entre cuentos y poesías. Candela, Petra y Violeta quieren que el público las acompañe en su viaje a través de las historias de papel y su divertido espectáculo.

Lugar: Círculo de Bellas Artes

Horario: 12.00

Precio: seis euros

Fiesta de la Espuma

La fiesta más esperada del verano ya está aquí: la Fiesta de la Espuma. La terraza Isla de Mar vuelve. Cañones de espuma, laser show, cañones de humo y un largo etcétera de sorpresas, siempre refrescantes y rebosantes de diversión y música de la buena.

Lugar: Isla de Mar (frente al Intercambiador)

Horario: 18.00

Precio: desde ocho euros

‘Los sonidos del arcoíris’

Con la ayuda de la risa y de la música (cantos y percusión) se presenta el espectáculo Los sonidos del arcoíris. Para alegrar el alma de todos los espectadores y regalarle a la Madre Terrenal y al Padre Celestial bonitas vibraciones de lo más profundo de los corazones.

Lugar: Círculo de Bellas Artes

Horario: 19.00

Precio: desde ocho euros

Cine: ‘La chica dormida’

TEA proyecta esta película del año 2015, la ópera prima de Rosemary Myers. Este filme australiano, protagonizado por Bethany Whitmore, Harrison Feldman, Tilda Cobham-Hervey y Matthew Whittet, se podrá ver en versión original en inglés con subtítulos en español en dos pases diarios. No recomendada para menores de 7 años.

Lugar: TEA

Horario: 19.00 y 21.30

Precio: general, cuatro euros; Amigos de TEA, tres

CITAS TEMPORALES

Visitas al Palmetum

El jardín botánico de Santa Cruz, el Palmetum, abre de lunes a domingo. Los visitantes podrán efectuar el recorrido por las 12 hectáreas que tiene de extensión, en lo que está considerado como la mayor colección botánica de palmeras de islas tropicales del mundo.

Horario: 10.00-18.00

Precio: adultos residentes canarios, 1,50 euros | Desempleados, discapacitados, mayores de 65 años, menores de 12 años y familias numerosas, un euro | Adulto no residente, seis euros | Niño no residente, 2,80 euros | Niños menores de 2 años, gratis.

Rutas históricas por la ciudad

La Sociedad de Desarrollo ofrece dos recorridos de una hora de duración en español e inglés: Ruta histórica y La ruta del parque García Sanabria. Las personas interesadas en realizar cualquiera de estas rutas deberán efectuar una reserva previa a través de correo electrónico: tenerife@cityexpert.es o en el teléfono 922 299 749.

Lugar: plaza de España

Horario: 12.00

Precio: dos euros, residentes, ONG y centros educativos | Cinco euros, no residentes en Tenerife | Gratuitas para clientes del Bus Turístico City Sightseeing.

‘Paisaje-Identidad-Lenguaje ’

Esta exposición parte de tres preguntas que han conformado la condición insular: la búsqueda de quiénes somos a partir de las miradas que han indagado en esa idea del individuo; el encuentro con el paisaje nativo como lugar de reflexión, y el lenguaje como herramienta de experimentación que condujo al isleño al hallazgo de nuevos caminos para la expresión artística. Podrá visitarse hasta el 16 de septiembre.

Lugar: Espacio Cultural CajaCanarias.

Horario: lunes-viernes, 10.00-13.30 y 17.30-20.00; sábados, 10.00-13.30

Precio: Entrada libre

‘Tenerife en la memoria. Archivos de Porta Campillos’

Se inaugura el viernes 21 de julio en la Sala Azul y ofrecerá una serie de fotografías inéditas de la isla en los años 1900-1919, de autores anónimos. Abierta hasta el 30 de agosto.

Lugar: Círculo Bellas Artes de Tenerife

Horario: lunes-viernes, de 10.00-14.00, y 17.30-21.00; sábado, 11.00-14.00

Precio: entrada libre hasta completar aforo

‘1987: Los inicios de un museo, Almeyda’

Con este título se presentó el 18 de julio, en la zona noble del Museo Histórico Militar de Canarias, la exposición fotográfica dedicada al inicio de remodelación de la Batería Administrativa de la Plana Mayor de Mando del Regimiento Mixto de Artillería nº 93, actual RACA 93, para convertirla en un museo. De este acontecimiento se conmemoran 30 años este 2017. Podrá visitarse hasta el 31 de agosto.

Lugar: Museo Histórico Militar de Canarias, cuartel de Almeyda

Horario: lunes-viernes, 9.00-15.00; sábados, 10.00-14.00

Precio: entrada libre hasta completar aforo

Exposición ‘La Gesta en imágenes’

Esta expuesta desde el 17 de julio en la Sala de Arte Joaquín Amigó. Se denonima La Gesta en imágenes, con fotografías antiguas rediseñadas por Víctor Esquerro. La muestra está organizada por la Tertulia de Amigos del 25 de Julio y podrá visitarse hasta el 31 de julio.

Lugar: Real Casino de Tenerife

Horario: horario habitual

Precio: entrada libre

‘Huellas y metáforas’

La sala central del Espacio de Arte La Recova, perteneciente al Organismo Autónomo de Cultura del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, acogerá la exposición de fotografía Huellas y metáforas” del artista cordobés Antonio Morales. Podrá disfrutarse hasta el próximo 30 de agosto. La exposición la componen 70 obras que discurren por un mundo de retratos construidos desde un discurso pausado y poético.

Lugar: Sala Central del Espacio de Arte La Recova

Horario: martes-sábado, 11.00-13.00 y 17.00-20.00; domingos y festivos, 11.00-14.00; lunes cerrado

Precio: entrada libre

Casa del Carnaval

La Casa del Carnaval cuenta con la última tecnología para amenizar la visita y ofrecer al público una verdadera inmersión en la fiesta chicharrera. De esta manera, existen diferentes espacios interactivos con varias pantallas táctiles donde se ofrece un tour virtual en 360 grados y en el que se muestran los actos más importantes de la fiesta chicharrera, tales como concursos, entierro de la sardina o carnaval de día. Asimismo, el público podrá sumergirse en concursos, actuaciones de murgas y comparsas, ensayos de los grupos del carnaval o incluso la propia fiesta en la calle, gracias a la aplicación tecnológica de realidad aumentada (VR) con gafas 3D que estará disponible para todos los usuarios.

Lugar: Casa del Carnaval (barranco de Santos, bajo el puente Galcerán)

Horario: todos los días de la semana, 9.00-19.00

Precio: entrada gratuita hasta septiembre

‘Pintura y poesía. La tradición canaria del siglo XX’

Pintura y poesía: la tradición canaria del siglo XX es un espacio de reflexión y de reconocimiento que ofrece y dilucida algunos aspectos esenciales del imaginario de las islas y que se presenta inserto en un diálogo internacional y contemporáneo de la cultura. A partir de algunos autores esenciales de la pintura como son Néstor, Óscar Domínguez, Jorge Oramas, César Manrique o Manolo Millares, de la poesía como Domingo Rivero, Tomás Morales, Alonso Quesada, Pedro García Cabrera, Luis Feria, y algunos símbolos y los elementos (aire, agua, tierra, fuego, luz, cuerpo o historia) se desarrollan las líneas argumentales de una exposición de tesis. Se podrá visitar del 11 de julio al 15 de octubre.

Lugar: TEA

Horario: de martes a domingo, 10.00-20.00

Precio: entrada libre

‘Bodegón no intencionado. Parte II’, de Abigail Ojeda

La artista muestra una parte del proyecto que ha realizado durante el año 2016 en uno de los espacios de producción del Centro de Arte La Regenta, para el que fue seleccionada. Con este proyecto ha hecho una reflexión acerca de los objetos que se van acumulando desde las tiendas y grandes superficies comerciales al hogar de cada uno, hasta que llegan a la basura. Todos estos objetos hablan sobre quién los compra, sobre una cultura capitalista y de consumo. La muestra se podrá visitar hasta el 30 de julio.

Lugar: sala anexa del Centro de Arte La Recova

Horario: martes-sábado, 11.00-13.00 y 17.00-20.00; domingos y festivos, 11.00-14.00

Precio: entrada libre

‘Bio’, de Luis Delgado Baudet

Los murales están realizados uniendo diferentes placas, adaptándose al tamaño del horno. Se ha utilizado lo que el artista denomina multiformismo, líneas que partiendo de diferentes vórtices han desarrollado formas que se unen para crear un todo. Una característica destacada de los murales que se exponen es que se pueden colgar de diferente manera, ya sea en horizontal, vertical o invirtiendo la parte superior por la inferior. Exposición que se podrá disfrutar hasta el 1 de agosto.

Lugar: sala de arte del Centro Municipal de Arte Gráfico

Horario: 10.00-20.00

Precio: entrada libre

‘Materia contemporánea. 50 años de arquitectura’

TEA acoge hasta el 8 de octubre esta exposición, que lleva por título Materia contemporánea. Javier Díaz-Llanos y Vicente Saavedra. 50 años de arquitectura. Para valorar la aportación de la arquitectura en el conjunto de la cultura en Canarias en los últimos cincuenta años resulta imprescindible acercarse a la obra de Vicente Saavedra y Javier Díaz-Llanos.

Lugar: TEA

Horario: martes-domingo, 10.00-20.00

Precio: entrada gratuita

‘Summer Exhibition’

Exposición colectiva de ámbito internacional que reúne la obra de 71 artistas en torno a sus visiones y recreaciones de la época estival. Podrá visitarse hasta el 9 de septiembre.

Lugar: Círculo de Bellas Artes

Festival Plátano Rock

La muestra, con las obras de Phil Morgan, Phil Hackett y Wild Horizon (Tato Surf Collection), permanecerá abierta hasta el 30 de julio. La exposición cuenta con el patrocinio del área de Cultura del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Cultura del Gobierno de Canarias y Cabildo. Recoge la propia línea de trabajo de Tato Dionis, el de una tabla desenfadada, con líneas generosas, poco convencionales, glaseos duros… siempre tirando al mundo del single, el longboard, el pigmentado y las tablas retro.

Lugar: sala de arte del parque García Sanabria

Horario: martes-sábado, 11.00-13.00 y 18.00-21.00; domingos y festivos, 10.00-15.00

Precio: entrada libre

Exposición sobre el patrimonio histórico de Santa Cruz

La exposición, itinerante y compuesta por 12 paneles de grandes dimensiones, hace un repaso de los elementos más singulares del patrimonio de Santa Cruz, estén o no declarados como Bien de Interés Cultural (BIC). Así, a través de textos y material gráfico diverso, se propone un recorrido que incluye la mención de bienes arqueológicos tan importantes como el barranco del Muerto, el del Pilar o La Gallega; de edificaciones de interés etnográfico e histórico vinculadas a actividades agrícolas tradicionales como la hacienda de Las Palmas de Anaga o los molinos de Llano del Moro, Barranco Grande y Cuevas Blancas. También habrá sitio para expresiones populares y tradiciones, como el Carnaval, la Semana Santa, las Cruces de Mayo o La Gesta. Permanecerá hasta el próximo 30 de septiembre.

Lugar: hall de la Biblioteca Municipal Central (TEA)

Horario: 24 horas, todos los días del año

Precio: entrada libre

‘Ultrasuvenir’

Es el proyecto del artista Nicolás Laiz Placeres, que toma directamente de la tradición popular canaria referentes como ídolos prehispánicos (Zonzamas y Tara). Mediante un proceso de transformación, multiplicación o ampliación, se pretende dar una nueva lectura que los pone en relación con el fenómeno del turismo y sus dinámicas de producción de nuevos hábitos, costumbres y relaciones con el exterior. Ultrasuvenir plantea una reflexión sobre un objeto tan extendido y cotidiano como es el souvenir. Podrá visitarse hasta el 25 de agosto.

Lugar: Sala de Arte Contemporáneo (Casa de la Cultura)

Horario: lunes-viernes, 11.00-14.00 y 17.00-20.00

Precio: entrada libre

Valores históricos y artísticos del Palacio de Carta

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife presenta una exposición sobre la historia del Palacio de Carta con el fin de acercar a la ciudadanía la evolución en los últimos 300 años de esta edificación, declarada Bien de Interés Cultural (BIC) en la categoría de monumento. La muestra permanecerá abierta hasta el 31 de julio y contará con el acompañamiento de informadores turísticos (tanto la exposición, como la planta baja del edificio), a través de un recorrido de unos 40 minutos.

Lugar: Palacio de Carta

Horario: lunes-domingo, 9.00-14.00

Precio: entrada libre

Exposición de Alejandro Tosco

Este viernes se inaugura esta exposición del artista Alejandro Tosco. La muestra se compone de unas 40 obras con diversas técnicas (acrílicos, óleos y mixtas) sobre papel, madera, lienzo y cartón en diferentes formatos.

Lugar: Museo de Bellas Artes

Horario: 20.00

Precio: entrada libre hasta completar aforo

‘Miradas transversales...’

La muestra Miradas transversales. UnaIMG_3860aproximación desde la Academia, en la que participan 19 artistas, acoge 21 obras entre pinturas, esculturas, maquetas de proyectos arquitectónicos y un dibujo. Se podrá visitar hasta el 31 de julio. En esta exposición participan 17 académicos y se ha montado la escultura de María Belén Morales que formó parte de esta entidad desde 1997 hasta su fallecimiento el año pasado. También aparece la arquitecta Evelyn Alonso, autora de la maqueta para un hotel en Gambia junto a José Antonio Sosa.

Lugar: sala 3 de la Real Academia de las Bellas Artes

Horario: lunes-viernes, de 11.00-13.00; miércoles y jueves, también 17.00-19.00

Precio: entrada libre

‘Las frases que nunca escribiré… Colección Los Bragales’

TEA presenta esta exposición, que ofrece una selección de obras de la Colección de Jaime Sordo, quien en la década de los ochenta inició su actividad como coleccionista de arte, impulsando la creación de la Asociación de Coleccionistas 9915, que actualmente preside, y estableciendo distintos acuerdos de colaboración con museos. La muestra, que cuenta con el patrocinio de JTI, se podrá visitar en ese espacio hasta el 17 de septiembre.

Lugar: TEA

Horario: martes-domingo, 10.00-20.00

Precio: siete euros

‘Imaginario al andar’

TEA presenta esta exposición de Juan José Valencia y Lena Peñate Spicer. La muestra ofrece una poética de la mirada en localizaciones situadas en la ciudad de Santa Cruz de Tenerife. Podrá visitarse hasta el 23 de julio.

Lugar: TEA (Espacio Puente)

Horario: martes-domingo, 10.00-20.00

Precio: entrada libre

‘The witch and the bitch’

TEA presenta hasta el 3 de septiembre una nueva exposición en Área 60, The witch and the bitch, de Mariokissme y Mariana Echeverri y comisariada por Raisa Maudit.

Lugar: TEA

Horario: martes-domingo, 10.00-20.00

Precio: entrada libre