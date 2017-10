Pedro Martín, candidato a liderar el PSOE tinerfeño, queda libre de ser investigado en el caso 'enchufe'

El Juzgado de Instrucción número 4 de Arona comenzó este lunes la toma de declaraciones por un posible delito de prevaricación cometido en el Ayuntamiento de Guía de Isora, del que es alcalde el socialista Pedro Martín Domínguez, también candidato a la secretaría insular del PSOE tinerfeño, con elecciones en primarias el 12 de noviembre. Martín habría reconocido en una grabación la contratación ilegal de un trabajador municipal, Ángel Manuel Brito Évora.

Las diligencias previas se han abierto a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, después de que en el juicio por el despido de Brito Évora, celebrado en enero pasado, se admitiera como prueba válida una grabación en la que Pedro Martín Domínguez afirmaba hasta en tres ocasiones que a aquel empleado se le había colocado “directamente, a dedo”, en el Ayuntamiento. El alcalde reprochaba al trabajador, responsable del Auditorio de Guía de Isora, que le hubiera denunciado en varias ocasiones para reclamar un reconocimiento de categoría profesional y el pago de horas extras.

En las diligencias abiertas, sin embargo, no figura como denunciado Pedro Martín, sino únicamente el que fuese su concejal de Personal en 2006, cuando Brito Évora fue contratado: Secundino Yanes Falcón, quien abandonó la política tras ser condenado en 2011 por acoso laboral a la directora de una guardería.

La primera toma de declaraciones arrancó este lunes con la declaración como testigo de Brito Évora, a la que siguió como investigado la de Secundino Yanes, quien tan solo declaró a la prensa que “no tengo ni idea de por qué estoy imputado. Para mí el Ayuntamiento hace mucho tiempo que quedó atrás”.

También fue citado a declarar el escritor y director del festival MiradasDoc, Alejandro Krawietz.

La respuesta de Pedro Martín

Este lunes y en relación con este mismo asunto judicial, cuando este medio publicó que Pedro Martín estaba siendo investigado por ese caso, el también alcalde señaló a Tenerife Ahora que "es rotundamente falso que fuentes municipales hayan confirmado" lo que se asegura en la información. En todo caso, planteó el hoy alcalde socialista de Guía de Isora, "será una tercera parte interesada en que se difame a la persona de Pedro Martín".

Martín añadió que "ni en esta semana ni en el pasado Pedro Martín ha sido investigado o imputado por delito alguno. Es igualmente falso que se me haya citado a declarar en calidad de testigo o imputado por esta causa [algo que no afirmaba la información que hubiera ocurrido]" y resulta "evidente que hay una campaña orquestada por unos pocos dentro de mi partido que no quieren que sea el próximo secretario insular del PSOE". Estos "no tienen rubor en usar la mentira", concluyó el candidato a ser el responsable socialista en la isla de Tenerife.