Canarias y Extremadura acercan el universo a planetarios de Europa y América

Un centenar de planetarios de Europa y América Latina proyectan en sus cúpulas infografías y proyecciones en 360 grados del universo elaboradas por el Instituto Astrofísico de Canarias (IAC) y el Centro Extremeño de Tecnologías Avanzadas (CETA-Ciemat) de Trujillo (Cáceres).



En declaraciones a Efe, el director del centro trujillano, Guillermo Díaz Herrero, ha explicado que este proyecto se puso en marcha en los años 2015 y 2016, gracias a una subvención de fondos europeos a través de la Fundación Española de Ciencia y Tecnología (FECYT).



El IAC puso a disposición de esta iniciativa todos sus conocimientos científicos, mientras que el CETA-Ciemat aportó su potencia de cálculo a través del supercomputador Lusitania.



Esto permitió elaborar dos recreaciones 'Explorando el Sistema Solar' y 'El Mundo Anillo. Viaje a un Exoplaneta', de cada una de las cuales se dispone de seis montajes distintos, cuatro de ellas con locución y adaptadas a distintos grupos de edad a partir de los 6 años y otras dos sin locución, lo que permite la intervención de un animador o astrónomo durante la proyección.



Aunque el proyecto, en el que también colaboró la productora Eurocosmos, ya finalizó, el CETA-Ciemat continúa con la difusión de estos contenidos, que distribuye de forma gratuita a cualquier planetario del mundo que se lo solicite, tanto aquellos fijos de grandes dimensiones como a otros móviles más modestos.



Para ello, están disponibles en media resolución (2K), apta para pequeños planetarios y en muy alta resolución (8K), para los grandes.



'Explorando el sistema solar' es una proyección, que plantea un viaje al entorno más cercano del planeta Tierra para entender y apreciar aspectos de cuerpos como la Luna, Venus, Marte, asteroides y cometas hasta ahora desconocidos para la gran mayoría y que aún no han sido mostrados en otros documentales de astronomía.



Por su parte, 'El Mundo Anillo' supone la continuidad de la anterior recreación, más allá de los límites del sistema solar, y permite llegar a una de las estrellas más cercanas, Gliese-581.



La modalidad del montaje sin locución, según Guillermo Díaz, ha permitido "suscitar interés entre países de lengua no hispana, que igualmente nos han solicitado una distribución gratuita".



El objetivo de esta iniciativa, llevada a cabo por organismos públicos, es "buscar la máxima difusión de su contenido", de ahí que se facilite de forma gratuita "previa aceptación de los términos de no alterar el contenido y de proyectarlo siempre en su totalidad", para que se reconozca en los títulos de crédito el papel de la ciencia española en la divulgación del universo.



En ese sentido, Guillermo Díaz se ha mostrado satisfecho con la difusión de este material educativo y científico que se proyecta en un centenar de planetarios, fundamentalmente de Europa y América Latina, y que está disponible para cualquier institución del mundo que lo solicite.



Esta labor de divulgación también ha permitido al CETA-Ciemat de Trujillo, que cuenta con un planetario móvil, poder establecer relaciones con otras instituciones similares e intercambiar contenido, "en un retorno colateral que es muy positivo".



Ya sin financiación de la FECYT, en un proyecto elaborado por la Junta de Extremadura, se elaboró una tercera infografía en formato full-dome o 360º "Aqua", coordinada por el astrónomo del IAC Miquel Serra-Ricart.



Esta producción recrea emplazamientos dentro del sistema solar, pero focalizados en aquellos puntos donde científicamente está demostrada la existencia de agua, con un punto de partida, el planeta Tierra y en concreto paisajes de agua en Extremadura, con lo cual tiene también un interés turístico para promocionar la comunidad extremeña.



Miquel Serra ha explicado también a Efe que aunque el Centro Astrofísico de Canarias realiza desde hace tiempo infografías para planetarios, así como recreación de viajes o distintos descubrimientos, la colaboración del CETA-Ciemat es esencial para aportar la potencia de cálculo que ellos necesitan y también para gestionar su difusión.