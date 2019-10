El Iberostar Tenerife cede en un reñido encuentro

El Iberostar Tenerife sufrió su tercera derrota en la Liga Endesa al verse superado frente a unos de los 'gallitos' de la categoría como es el Kirolbet Baskonia (78-79). En un reñido encuentro, los pupilos de Txus Vidorreta pelearon hasta el final por darle una nueva alegría a la afición aurinegra.

Con el marcador 78-79, tras anotar Dani Díez dos tiros libres y a falta de 35 segundos, Shengelia falló en el ataque de su equipo y con diez segundos por jugarse, el Iberostar Tenerife no supo jugar esa última posesión y Marcelinho Huertas se la jugó pero no pudo anotar al final, con lo que el marcador final quedó con ese 78-79 final.



Desde el inicio, el partido fue muy intenso, marcado principalmente por dos decisiones arbitrales que caldearon el ambiente y a los jugadores locales. Una antideportiva a Salin y una técnica a Txus Vidorreta. Junto a ello, la igualdad en el marcador entre dos equipos muy intensos en defensa.



El final del primer cuarto se llegó con empate a 18 puntos, y fue en el segundo cuando el Kirolbet Baskonia, mucho más sólido en defensa, logró controlar el partido, aunque nunca con claridad. Henry hizo mucho daño al bando local y un triple suyo dio la máxima ventaja hasta el momento (31-36), a falta de dos minutos para el final del segundo cuarto.



Salió mejor el cuadro local en el tercer cuarto y, aunque el Kirolbet Baskonia se mantuvo con seis puntos por delante en el marcador (43-49), en la recta final de este periodo los tinerfeños lograron igualar el choque. Un triple de Dani Díez, una canasta de Huertas y cinco puntos seguidos de Lunberg hizo que se colocaran por delante (50-49) ante un Baskonia que no supo cortar esta racha.



A partir de aquí hasta el final del choque se mantuvo la igualdad, aunque en esta ocasión con el equipo tinerfeño mandando en el marcador y llegando a tener una ventaja de cinco puntos (72-67) tras una canasta de Huertas.



Shengelia, en esta recta final, sacó sus “galones” y logró una canasta y un rebote muy importante para llegar a los instantes finales igualados y que se decidiera en un cara o cruz.



Henry, uno de los mejores del Baskonia, anotó dos tiros libres a falta de 36 segundos (76-79), Dani Diez puso el 78-79, falló Shengelia y luego Huertas para terminar el choque con ese 78-79.



IBEROSTAR TENERIFE 78 (18+15+28+17): Huertas (22), Salin (8), Díez (12), Suárez (1), Shermadini (16) –inicial-, Lundberg (9), Yusta (5), López (1), Atkins (4), Guerra (-) y Gielo (-).



KIROLBET BASKONIA 79 (18+20+22+19): Henry (24), Slauskas (1), Garino (21), Shengelia (20), Fall (8) –inicial-, Vildoza (3), Janning (-), Diop (2), Shields (-) y Polonara (-).



ÁRBITROS: Pérez Pizarro, Oyón y Baena. Señalaron técnica al entrenador del Iberostar Tenerife, Txus Vidorreta, en el minuto 5 de partido.



INCIDENCIAS: Encuentro disputado en el Pabellón de Deportes Santiago Martín, ante 5.033 personas, según datos facilitados por el club.