Tercera derrota seguida de Las Palmas Atlético ante filiales

Las Palmas Atlético encadenó su tercera derrota seguida frente a filiales del grupo I de la categoría de bronce del fútbol español, en esta ocasión tras verse superado en el Municipal de Barreiro frente al Celta de Vigo B (1-0). Un solitario tanto de Jacobo González, al filo del descanso, dio los tres puntos a la escuadra celeste en un encuentro en el que los de Juan Manuel Rodríguez tuvieron pocos argumentos en la parcela ofensiva.



Durante el tramo inicial de la contienda se vio a un filial vigués más conectado, que trató de imponer su control sobre el juego, y que tuvo en el ghanés Yeboah a su futbolista más peligroso. El conjunto gallego se encontró enfrente con una 'vela chica' bien plantada sobre el Municipal de Barreiro, defendiéndose con solvencia de las intentonas de los celestes por acercarse a los dominios del cancerbero visitante Álex Domínguez.



Al filo de la media hora, Yeboah, tras una jugada personal con mucha potencia después de aprovechar un servicio al espacio de Daniel Molina, se sacó un disparo, desde la frontal, que se marchó desviado. A continuación, el conjunto de Juan Manuel Rodríguez replicó con un disparo lateral de Pau Miguélez, que lo detuvo, con muchos apuros, el portero serbio Rosic.



En el tramo final de la primera mitad, ambas escuadras no encontraron ni el juego colectivo ni el talento individual para romper con el orden defensivo de su adversario. Sin embargo, antes del descanso, el filial del Celta de Vigo avisó de sus intenciones con una gran jugada entre Jacobo González y Javi Gómez que la desbarató, en última instancia, Álex Domínguez. A continuación, el nombrado Jacobo González, tras un córner lanzado por Solis, se sacó de la chistera un espectacular control de tacón para lanzar un tiro cruzado, dentro del área, que tocó en el palo largo antes de colarse en la meta amarilla.



Nada más arrancar la segunda mitad, los celestes estuvieron muy cerca de ampliar las distancias, con una rápida galopada de Yeboah, quien superó con su remate a Álex Domínguez, pero Dani Martín estuvo muy rápido para despejar el esférico cuando se colaba en la portería grancanaria. Por su parte, el bando amarillo replicó con un cabezazo de Juan Rodríguez, tras servicio de Jesús Fortes, que no encontró los tres palos de la portería de Rosic.



Juan Manuel Rodríguez buscó más mordiente ofensiva con la entrada a escena, tras el paso por vestuarios, de Joel y Pablo Haro. Sin embargo, a la 'vela chica' le costaba elaborar buenas acciones de ataque con las que poner en riesgo al serbio Rosic. Lo que sí pudo llegar fue el segundo tanto celeste en el minuto 67, de no ser porque el colegiado anuló el gol al considerar que un futbolista gallego tapaba la visión de Álex Domínguez en un disparo de Sergio Bermejo.



En el tramo final, Las Palmas Atlético se volcó en busca de la igualada, disfrutando de una de sus mejores aproximaciones con un disparo de Pau Miguélez, que lo detuvo sin problemas Rosic. Por su parte, Álex Domínguez evitó el segundo tanto celeste al despejar un tiro escorado de Yeboah y un disparo de Sergio Bermejo.

1 CELTA DE VIGO B: Rosic; Carreira, Diego Pampín, Jacobo González (Manolito, 77'), Daniel Molina, Javi Gómez (Sergio Bermejo, 63'), Alberto Solís, Yeboah, Manu Justo (Gabri, 83'), José Fontán y Markel.



0 LAS PALMAS ATLÉTICO: Álex Domínguez; Jesús Fortes, Dani Martín, Ismael, Lepe, Juan Rodríguez, Gorka Garai, Sato (Pablo Haro, 46'), Robert (Joel, 46'), Diego Martínez (Diego Hernández, 75') y Pau Miguélez.



ÁRBITRO: Germán Cid (Comité castellano-leonés). Amonestó por los locales a Jacobo González, Rosic, Solis, Gabri y Manolito.



GOLES: 1-0: (45') Jacobo González.



INCIDENCIAS: Municipal de Barreiro. Césped natural en buenas condiciones. Mañana soleada.