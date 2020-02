El Marino, a mantener el liderato frente a un rival directo como el Tamaraceite

La vigésimo séptima jornada del grupo canario de la Tercera División estará marcada por el duelo por la cabeza en el que se verán las caras el actual líder, el Marino, frente a un Tamaraceite, que quiere repetir como campeón de la categoría.

El fin de semana en la máxima categoría regional tendrá como aliciente el debut de Jesús de Vera y Juan Jesús Alonso en los banquillos del Gran Tarajal y Unión Güímar, en sustitución de Juan Carlos Ruiz 'Coka' y Adonay Martín, respectivamente.

El líder Marino afrontará un más que riguroso y exigente test en el Antonio Domínguez ante un pujante Tamaraceite que, incluso, podría arrebatarle la primera plaza. No obstante, las recientes adversas condiciones meteorológicas privaron al conjunto de Los Cristianos de disputar su partido ante el colista Villa Santa Brígida, por lo que, en caso de derrota frente al equipo de Chus Trujillo, contará con una última bala en la recámara para continuar en lo más alto.



Pero las opciones de liderato no pasan únicamente por la anterior confrontación, desde el municipio palmero de El Paso también se piensa que su equipo podría retornar al liderato si, además de un empate entre los dos equipos citados, los pacenses salen victorioso del Argelio Tabares ante un fortalecido Santa Úrsula.



El equipo santaursulero fue precisamente el último verdugo del Tenisca, de ahí que para garantizarse la cuarta posición deberá también ganar en esta vigésimo séptima jornada, esta vez en el Anexo al Estadio de Gran Canaria frente a un Las Palmas C que también buscará un triunfo que el encamine definitivamente a la permanencia.



Esta cuarta posición ocupada por los tenisquistas es uno de los objetivos más inmediato del San Fernando, de ahí que si la hueste palmera cae derrotada ante el filial amarillo y, además, el cuadro de Maspalomas logra la victoria en el Alfonso Silva ante el Unión Viera, se adueñaría momentáneamente de este puesto de promoción.



El Gran Tarajal, con Jesús de Vera como nuevo inquilino en su banquillo, afrontará en campo propio una importante cita, esta vez frente a un más que alicaído Atlético Güímar, con la imperiosa necesidad de vencer de cara a sus opciones de salvación. La dupla Juan Jesús Alonso-Dani Lugo ha sido la escogida por la directiva güimarera para contrarrestar la dimisión de Adonay Martín.





El San Mateo también afrontará este último tramo competitivo con el propósito de sumar el mayor número posible de triunfos, no sólo para garantizar la permanencia sino también para soñar con la cuarta posición, por lo que también hará todo lo posible en campo propio para derrotar a un Atlético Tacoronte apremiado aún por el descenso.



El Mensajero partió con el claro propósito de hacerse un hueco entre los cuatro primeros, pero el devenir competitivo le ha hecho aferrarse a la salvación como máxima prioridad, por lo que querrá hacer de su Silvestre Carrillo un gran fortín para derrotar a un TNK Vera que buscará el triunfo para casi que certificar su continuidad.



El Tenerife B tampoco ha sabido estar a las expectativas que de él se esperaba, pero en disposición de aspirar aún con la cuarta posición, y para ello debe derrotar en Geneto a un peliagudo Unión Puerto que no le dará facilidad alguna, mientras que el Buzanda y el Santa Brígida buscarán un triunfo en el Clementina de Bello para mantener sus escasas opciones de permanencia.



Un fratricida enfrentamiento en el que ambos contendientes se lo tomarán como si de una auténtica final se tratase, será el que se dispute en Arrecife entre el Lanzarote y el Ibarra, puesto que el equipo que logre apoderarse de los tres puntos, no sólo superaría al perdedor sino que además, recibiría una gran inyección anímica.



Y por último, Buzanada y Santa Brígida afrontarán su particular compromiso en el Clementina Bello con el convencimiento de que para salvar la Categoría no sólo serán necesarios los tres puntos en litigio, sino también que se deberá a ayudas apelar a auxilios divinos o celestiales, al tener ya ambos un pie en Preferente.



Los encuentro de este vigésimo séptima jornada que se inicia mañana con sus correspondientes horarios, campos y árbitros, son los siguientes:



Viernes, día 28



21.00: Unión Viera - San Fernando (Juan Guedes) Gamaliel Escobar López.



Sábado, día 29



16.00: Tenerife B - Unión Puerto (Geneto) Alexander González González.



16.00: Buzanada - Santa Brígida (Clementina de Bello) Marta Huerta de Aza.



16.25: Las Palmas C - Tenisca (Anexo G.C) Javier Pérez Alameda.



16.30: Santa Úrsula - Atlético Paso (Argelio Tabares) Aridane Hernández Sosa.



16.30: Mensajero - TNK Vera (Silvestre Carrillo) Miguel Esteban Hernández González.



17.00: San Mateo - Atlético Tacoronte(San Mateo) Alexis Carlos Pulido Santana.



Domingo, día 1



12.00: Marino - Tamaraceite (Antonio Domínguez) Víctor Pérez Peraza.



12.00: Lanzarote - Ibarra (Ciudad Deportiva) Domingo Miguel Sosa Gómez.



12.00: Gran Tarajal - Atlético Unión Güímar (Gran Tarajal) Alexander Ravelo Santana.