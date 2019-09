Pepe Mel: "No necesito ser respaldado"

El entrenador de la Unión Deportiva Las Palmas, Pepe Mel, ha manifestado hoy que no tiene que ser respaldado por el club tras siete jornadas en LaLiga SmartBank, y asegura saber cómo hacerle daño al Albacete Balompié, rival este viernes en el Estadio de Gran Canaria.



El técnico madrileño, respecto al primer asunto, ha vuelto a recordar en una rueda de prensa que el actual proyecto es a largo plazo para formar un equipo "sólido", con "raíces" y "futuro", y que para ello se necesita "paciencia a todos los niveles" así como "tranquilidad para trabajar".



Por ello, asegura que no hay ningún tipo de presión, ni en el cuerpo técnico ni en los futbolistas, cuando miran la clasificación y ven al equipo en puestos de descenso, porque a su juicio todo está en construcción. "Esto en la jornada 7 no podía ser un cohete", ha expresado.



Las Palmas sí necesita "mejorar las prestaciones en el área rival", según ha reconocido, después de solo cuatro goles marcados en siete partidos; con esa misma cifra de tantos anotados, su rival, el Albacete, dobla en puntos a los canarios (12) y está instalado en puestos de 'play-off' de ascenso.



Mel dice estar "seguro" de que el acierto de sus jugadores ante la portería rival llegará, y tampoco quiere poner el foco en ese "problema" porque se podría convertir en algo "crónico".



Para remediarlo, señala que la aparición de jugadores con "buen trato de balón", como Jonathan Viera, ayudarán porque su sola presencia les hace "mejores", y también hace cambiar la disposición de los equipos rivales.



Del Albacete ha destacado que mantiene a jugadores que tan buen rendimiento ofrecieron la temporada pasada, y también "la misma idea" con Luis Miguel Ramis como entrenador, pero creen "saber cómo hacerles daño, que es de lo se trata", ha apuntado.



Preguntado por la amplia lista de jugadores lesionados, Mel prevé no poder contar hasta Navidad con el portero Raúl Fernández ni con los delanteros Rubén Castro y Sergio Araujo, y quizá un poco antes de esas fechas pueda disponer de Benito Ramírez y Maikel Mesa.



Por otra parte, ha dicho que el centrocampista nigeriano Nosa Igiebor podría estar en Gran Canaria para comenzar su prueba dentro de diez días, cuando el equipo amarillo regrese de Lugo, donde jugará el próximo 5 de octubre.



Por último, sobre la posibilidad de que Pedri González sea convocado para el Mundial sub'17 que se disputará dentro de un mes en Brasil, Mel ha comentado que en el club están "orgullosos" de que la selección española mire para la isla, si bien reconoce que es "egoísta" y le gustaría poder seguir contando con el jugador.