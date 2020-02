Triunfo por la vía rápida del Vecindario Ace Gran Canaria

El Vecindario continúa con su ascensión en la Superliga Masculina de voleibol y doblegó a un rival directo como el UBE L`Ila Grau (3-0). El conjunto de Paco Sánchez Jover, en el que debutó el internacional cubano José Israel Masso, encadenó su segunda victoria consecutiva al dominar de principio a fin el encuentro frente a los castellonenses. Javier Monfort y Luca Biliato lideraron el ataque de los de Santa Lucía de Tirajana.



El cuadro de Paco Sánchez Jover comenzó mandando desde los instantes iniciales. El ímpetu ofensivo de Ruimán Artiles y luca Biliato derivó en que Marcelo de Stefano solicitara la primera pausa del choque (14-10). A continuación, Javier Monfort tomó el testigo en el bando grancanario (20-15). El capitán del Vecindario, Ruimán Artiles, se encargó de sentenciar el primer período, a pesar de los esfuerzos de Vinicius Lersch (25-20).



En el segundo período, la igualdad fue la tónica hasta que el Vecindario encadenó un parcial de cuatro puntos seguidos (16-12), lo que obligó al preparador argentino Marcelo de Stefano a detener el partido. A continuación, los grancanarios no solo no empeoraron en su juego sino que se mostraron mas férreos en la red para dejar el encuentro muy encarrilado hacia la victoria (25-18).



El duelo estaba muy de cara para los de Santa Lucía de Tirajana, que saltaron al tercer acto con el propósito de cerrar el triunfo. Los errores no forzados hicieron sufrir a los locales en el inicio del set (2-7). Sin embargo, los grancanarios trabajaron a destajo para poner las tablas al electrónico (15-15). En las acciones decisivas del período, el equipo de Paco Sánchez Jover estuvo más seguro para asegurar el triunfo por la vía rápida (25-22).

3 VECINDARIO ACE GRAN CANARIA: Carlos de Carvalho, Luca Biliato, Javier Monfort, Moisés Cézar, Javier Sánchez y Ruimán Artiles—equipo inicial--, Rodrigo Gallardo (líbero), Alejandro Mena, Matías Ocampo, José Masso y Marcelo Hister.



0 UBE L`ILLA GRAU: Jefferson Rivera, José Luis Linares, Vinicius Lersch, Anderson Grossi, Guillermo Loeches, Nacho Espelt—equipo inicial--, Alejandro Blasco (líbero), Jorge Pascual, Daniel Herrera y Martín Dimitrov.



ÁRBITROS: Mª de las Olas Rodríguez y Luis Rafael Martínez.



PARCIALES: 25-20 (26'), 25-18 (26') y 25-22 (28').



INCIDENCIAS: Pabellón Municipal Santa lucía de Tirajana. Ante unos 180 espectadores.