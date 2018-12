Víctor García: "Lo único que me planteo es que el equipo sea mejor y compita"

El entrenador del Herbalife Gran Canaria hasta final de temporada, Víctor García, ha asegurado que lo único que se plantea en su nuevo cargo es que su equipo sea "mejor cada día" y que "salga a competir".



"Espero que sea bueno que nos conozcamos todos, y poco más tengo que decir. Estoy absolutamente abrumado por las muestras de cariño de todo el mundo, lo cual quiero agradecer públicamente, y ya estoy pensando en el siguiente entrenamiento y partido, sabiendo el nivel de exigencia que tenemos por delante", ha indicado en rueda de prensa.



El técnico grancanario, de 38 años, ha asegurado que su conjunto está ante una "situación positiva", pese a que está rozando los puestos de descenso en la Liga Endesa.



"Debemos disfrutar de la Euroliga, después de lo difícil que ha sido llegar hasta aquí. Intentaremos hacerlo lo mejor posible en las dos competiciones, y no me planteo otra cosa que ser mejor equipo cada día en los entrenamientos y salir a competir al máximo en cada partido. El esfuerzo y compromiso de todos nos llevará a las mejores cotas", ha dicho.



El nuevo entrenador del Herbalife cree que su conjunto está ofreciendo un "muy buen nivel" en la Euroliga, aunque deben mejorar en la Liga.



"Este club ha ido dando pequeños pasos y aumentando su nivel. Nos está costando adaptarnos a dos esfuerzos tan seguidos (Liga y Euroliga), como nos ocurrirá esta misma semana, pero debemos olvidarnos de ese hándicap, competir, y llegar hasta donde podamos", ha señalado.



Víctor García tiene la intención de ampliar su cuerpo técnico, y también espera que llegue algún refuerzo a la plantilla.



"Con Maldonado había tres ayudantes y ahora solo está Salva Camps, y en cuanto a la plantilla, siempre está abierta, teniendo en cuenta que cambia mucho de un día para otro, sobre todo por las lesiones. Lo importante será traer jugadores que se adapten al nivel de la Euroliga", ha revelado.



En cuanto a su reto al frente del Herbalife, no mira más allá del próximo encuentro, este viernes ante Buducnost Podgorica.



"El objetivo es plantearse cada partido. Queda mucha competición en Liga ACB y Euroliga, y el desarrollo de los encuentros marcará la posición en la que deberemos estar. Quiero que mejoremos como equipo y que tengamos el máximo nivel de esfuerzo en cada partido", ha señalado.



El entrenador del conjunto isleño no ha ocultado la satisfacción que siente al estar al frente del equipo, y ha asegurado que está "responsabilizado e ilusionado".



"Entré en esta casa con 10 años y tengo 38. Estuve jugando diez años y 20 entrenando en todas las categorías. Para mí es sobre todo una grandísima responsabilidad, porque sé dónde estoy, y si me encuentro aquí es porque me siento arropado por el cuerpo técnico, jugadores y directiva. A partir de ahí, necesitamos la fuerza y el apoyo de todo el mundo", ha indicado.



Víctor García también ha sido requerido para que enviase un mensaje a los aficionados grancanarios.



"La afición es parte importantísima del crecimiento de este club, e intentaremos que esté identificada y orgullosa del equipo. Creo que es importante el apoyo de todo el mundo: jugadores, club, prensa. No hay que olvidar lo que significa esta entidad para Gran Canaria", ha recordado.



En cuanto a su relación con los jugadores, ha dicho que existe una situación de "normalidad".



"Todos nos conocemos perfectamente, y la transición ha sido muy rápida. En los dos partidos en los que los he dirigido (ante Olimpia Milán y Real Madrid) ha habido un nivel de esfuerzo muy alto", ha resaltado.



Por otro lado, el técnico ha afirmado que le gustaría contar con jugadores canteranos.



"A los jugadores de la cantera hay que ayudarles y ponerlos cuando estén preparados, porque somos conscientes del nivel en el que estamos. No les haríamos ningún favor si los pusiésemos sin que estuviesen aptos para competir a ese nivel, pero si son capaces de ayudar al equipo y de tener su espacio, lo tendrán", ha adelantado.



El nuevo entrenador del Herbalife también ha dejado clara su filosofía deportiva.



"Ahora estamos compitiendo, con muchísimos partidos en poco tiempo, con lo cual no tengo apenas tiempo para hacer las cosas que deseo. Espero que eso se vaya logrando de manera progresiva. Me gustaría ver un Gran Canaria sólido, y tenemos que trabajar para ello", ha dicho.