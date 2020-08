Las recordadas visitas de Leo Messi a Canarias

El mundo del fútbol sigue en estado de ‘shock’ ante la noticia: Leo Messi está a punto de abandonar el Fútbol Club Barcelona. El seis veces elegido Balón de Oro y posiblemente el mejor jugador de la historia de su club abandonaría el 'Barça' harto de la mala situación de su entidad. Su destino después de 20 años en la Ciudad Condal no está definido, pero parece imposible que siga jugando en España.

Messi ha jugado 16 temporadas en la Primera División en las que ha visitado Canarias en cuatro ocasiones.

La primera presencia de Messi al archipiélago fue en la temporada 2009/2010. En la jornada 17 el Barcelona visitaba el Heliodoro Rodríguez López para medirse ante el Tenerife. Los locales mostraron inicialmente una buena cara y plantaron cara a los azulgranas. Sin embargo, poco después de la primera media hora de juego, Messi adelantó al Barcelona. Puyol amplió la ventaja en el minuto 44, pero al astro argentino le dio tiempo de sentenciar anotando el 0-3 antes de llegar al descanso.

Por si no fuese suficiente, fue el autor del cuarto gol: una vaselina impecable a la escuadra izquierda de Sergio Aragoneses. De esta manera, Messi se fue de Tenerife llevándose un balón por un impresionante 'hat-trick'.

El Tenerife descendió esa misma campaña y no fue hasta la temporada 2015/16 que el Barcelona volvería a jugar contra un equipo canario. En esta ocasión al Barcelona le tocaba viajar hasta Gran Canaria para disputar el encuentro correspondiente a la jornada 25. Messi jugó los 90 minutos, aunque no logró anotar. Su compañero Luis Suárez abrió el marcador en el minuto 6, pero sólo cuatro minutos después empató Willian José. Para fortuna de los blaugranas, Neymar volvió a poner en ventaja al Barcelona en el minuto 38. El marcador no se movió y vencieron los visitantes por 1 a 2.

La UD Las Palmas consiguió la permanencia y realizó una siguiente temporada muy satisfactoria. En la penúltima jornada tocó recibir al Barcelona, que no dependía de sí mismo para ganar la liga al estar a tres puntos del Real Madrid. Messi volvió a jugar todos los minutos en la goleada del Barcelona (1-4), pero de nuevo no anotó: la estrella fue Neymar con un 'hat-trick', acompañado de un gol de Luis Suárez. Por parte de Las Palmas anotó Pedro Bigas cuando la ventaja era aún de 0 a 2.

Hubo que esperar a 2018 para que Messi acabara con su mala estadística en Gran Canaria. En la jornada 26 el Barcelona empató contra Las Palmas en el feudo amarillo (1-1), pero el número 10 del Barcelona, mediante un gol de falta, amplió la larga lista de estadios dónde ha marcado.