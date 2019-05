Leandro Cabrera: "El CD Tenerife B no tiene la obligación de conseguir el ascenso"

El Tenerife B se encuentra, por segundo año consecutivo, disputando los playoff de ascenso a Segunda División B. Sentando en el banquillo, el mismo protagonista en ambos casos. Hablamos de Leandro Cabrera 'Mazinho', quien ha conseguido devolver al filial blanquiazul a la máxima competitividad dentro del fútbol canario.

Precisamente el técnico de la escuadra insular ha sido protagonista en una entrevista para El Dorsal, donde habla sobre la actualidad de los suyos y, también, sobre su futuro en los banquillos.

. ¿Cómo ve al equipo en este tramo decisivo de la competición? ¿Están en su mejor momento?

“La realidad es que hemos llegado muy bien al tramo final de la temporada, que es – en definitiva – lo que busco uno como entrenador. Ahora es donde se van a jugar las cosas importantes y el equipo está mentalmente fuerte para conseguirlas. Por fortuna las cosas están saliendo y la 'pelotita' está entrando”.

. Fueron el único equipo canario que venció en el partido de ida de los playoff de ascenso. ¿Cómo vivió el encuentro?

“Somos conscientes de que en casa somos un equipo muy fuerte. Es por ello por lo que llegamos al duelo ante el Linares poniendo mucha intensidad en cada acción. Sin embargo, ellos intentaron frenar el ritmo del partido.

Creo que hicimos las cosas bastante bien y tuvimos grandes ocasiones. Cierto es que metimos un gol en los minutos finales, pero el resultado creo que es algo corto para lo que se vio sobre el césped”.

. ¿Ven como una obligación el conseguir el ascenso a Segunda División B?

“La única obligación que tenemos es la de formar a los jugadores para que lleguen preparados al primer equipo. Luego están los objetivos secundarios, entre los que está el rendir a gran nivel y meternos entre los cuatro primeros en el grupo canario de la Tercera División. Por primera vez, la entidad se ha metido dos años seguidos en los playoff; lo que habla muy bien del trabajo realizado”.

. Supongo que aliviará el hecho de que el primer equipo esté a un paso de conseguir la permanencia, ¿verdad?

“Sabemos que el primer equipo ha dado un paso de gigantes para la permanencia y eso es lo verdaderamente importante. Queremos que esté el próximo año en Segunda División”.

. ¿Se ve 'Mazinho' continuando en el Tenerife B o todo depende de los resultados que se obtengan en los playoff?

“A día de hoy, donde único me veo es intentando pasar a la siguiente ronda. No miro más. Estoy contento de estar en el Tenerife y me siento orgulloso de formar parte en el representativo de la Isla”.