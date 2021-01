El CD Marino logra su ansiada primera victoria

Nueve jornadas después llegó la ansiada primera victoria de la temporada para el CD Marino. El equipo de Quico de Diego jugo de tú a tú frente al tercer clasificado, el San Fernando CD y logró una victoria que vale oro. De esta forma, el equipo del sur de Tenerife cierra la primera vuelta con cinco puntos y con la segunda mitad de la temporada por delante para buscar la ansiada permanencia en Segunda División B.

Los primeros minutos del encuentro fueron de puro tanteo y destacaron por la ausencia de llegadas de ambos equipos. Poco a poco se fue animando el partido y llegaron las ocasiones. El San Fernando avisó mediante Hugo Rodríguez, con un disparo desde la frontal que se fue alto, y Manu Moreno con un potente remate que atrapó Ángel Galván. Por su parte, el CD Marino lo intentaba mediante golpeos de Antonio Samuel y Cristo Díaz desde fuera del área, pero sin puntería.

Pasada la media hora de partido, Francis Ferrón, tras un pase de Lolo González, disparó al palo. El CD Marino no se asustó y haciendo gala de su esfuerzo y voluntad, logró ponerse por delante en el marcador en el minuto 41: Manu Dimas centró, la zaga andaluza no logró despejar bien y Moussa llegó para cabecear un rechace. Los tinerfeños pudieron ampliar su ventaja poco después, con un tiro de Cristo Díaz que tocó en un defensa y que no entró por centímetros.

La segunda parte comenzó con el San Fernando buscando igualar cuanto antes el resultado. El CD Marino tuvo que aguantar un asedio rival, aunque también contó con llegadas para ampliar la ventaja. Tras insistir, empataron los gaditanos mediante un cabezazo de Jon Amelibia inapelable en el minuto 70. Poco le duró la alegría al San Fernando, pues Al Moukthar, asistido por Nadjib dentro del área, volvió a poner por delante al CD Marino.

El San Fernando no se rindió y pasó a un ataque asfixiante en una ofensiva por salvar, por lo menos, un punto. Dopi la tuvo en el minuto 78, pero quien no perdonó fue Francis Ferrón, quien en el minuto 82 remató un envió desde la banda derecha para poner el 2 a 2. Parecía que el reparto de puntos iba a ser el resultado final, pero a falta de unos minutos para el final, Samuel Arbelo sorprendió con un golpeo inapelable a la escuadra derecha de Perales para darle al CD Marino sus primeros tres puntos de la temporada.

(2) SAN FERNANDO CD: Perales; Manu Moreno (Gerard Vergé, 78’), Gabi Ramos, Jon Amelibia, Juan Rodríguez; Jonathan Biabiany (Sandro Toscano, 46’), Raúl Palma (Omar Perdomo, 63’), Lolo González (Dopi, 46’), Hugo Rodríguez; Pepe Bernal (Javi Fernández, 90’) y Francis Ferrón.

(3) CD MARINO: Ángel Galván; Niki (Nadjib, 66’), Pedro Alemán, Anaba, Fede Olivera; Ekangamene, Moukhtar, Cristo Díaz (Samuel Arbelo, 79’), Antonio Samuel; Manu Dimas (Nami, 89’) y Moussa.

ÁRBITRO: Pablo Gargantilla Fernández (Colegio Extremadura). Amonestó por parte de los locales a Javi Fernández y por parte de los visitantes a Fede Olivera. Expulsó con roja directa al visitante Moussa (89’)

GOLES: 0-1: (41’) Moussa. 1-1: (70’) Jon Amelibia. 1-2: (72’) Al Moukhtar. 2-2: (82’) Francis Ferrón. 2-3: (88’) Samuel Arbelo.

INCIDENCIAS: Estadio Iberoamericano Bahía Sur. Césped natural en buenas condiciones. Mañana fría y nublada. Encuentro disputado ante unos 400 espectadores.