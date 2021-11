El CD Tenerife recibe al Alcorcón en la vuelta de Fran Fernández al Heliodoro

El CD Tenerife recibe este domingo, a partir de las 17:15 horas, en el Heliodoro Rodríguez López, al colista de la clasificación, el Alcorcón, en el partido que supondrá la primera visita que realiza a la isla Fran Fernández tras su destitución como entrenador blanquiazul hace justo un año y cuyo regreso ha calificado de "especial".

El equipo canario afronta el primero de los dos partidos consecutivos que disputará en su estadio con una semana de margen, en los que además se enfrentará a equipos de la zona baja de la clasificación, con el objetivo de seguir afianzando su posición en los puestos de promoción.

El Tenerife, que viene de sumar diez de los últimos quince puntos en juego, tratará de evitar sorpresas en el partido frente al Alcorcón, cuyo estado de ánimo cada vez es más bajo debido a la mala dinámica de resultados que atraviesa.

El once inicial de Luis Miguel Ramis estará condicionado por los problemas físicos que arrastran algunos jugadores como Sipcic, Carlos Ruiz o Samuel Shashoua, que no están en plenitud de condiciones, mientras que Alex Bermejo, que se recupera de una lesión muscular, no jugará.

Por el contrario, los canarios recuperan para este fin de semana a Pablo Larrea, tras cumplir un partido de sanción.

El Alcorcón afronta esta nueva jornada en una situación muy delicada al ser colista con ocho puntos, a nueve de la salvación, tras registrar doce derrotas en los dieciséis partidos de Liga disputados.

La llegada de Fran Fernández, tercer técnico esta temporada, no ha surtido por el momento el efecto deseado, puesto que el almeriense lleva tres encuentros al frente en los que solo ha sumado un punto de nueve posibles. Aún así, la mejoría de juego experimentada sí se ha notado aunque por el momento no se haya traducido en resultados.

Para este partido el Alcorcón no dispone del extremo Oscar Arribas, que sigue lesionado, y el centrocampista argentino Lucho Vega, que cumplirá un encuentro de sanción y al que podría sustituir Xisco Jiménez.

En los instantes previos al partido, las peñas del CD Tenerife realizarán un homenaje a Suso Santana, quien al final del curso pasado finalizó su carrera como futbolista tras diez temporadas en el conjunto blanquiazul.

Alineaciones probables:

CD TENERIFE: Soriano; Mellot, León, Sergio González, Álex Muñoz; Aitor Sanz, Corredera; Rubén Díez, Shashoua, Elady; y Enric Gallego.

ALCORCÓN: Dani Jiménez; Laure, David Fernández, Gorosito, Bellvis; Zarfino, Aguilera; Marc Gual, Juanma Bravo, Juan Hernández; y Xisco Jiménez.

ÁRBITRO: Alejandro Quintero González (Comité andaluz).

ESTADIO: Heliodoro Rodríguez López.

Hora: 17.15.