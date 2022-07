Cordero señala que “lo más normal” es que Dauda sea propiedad del Tenerife

El director deportivo del CD Tenerife, Juan Carlos Cordero, ha relatado que en el acuerdo con el RSC Anderlecht por la cesión de Mo Dauda se ha incluido una opción de “compra obligatoria” en el caso de cumplir determinados objetivos, que “lo más normal” es que se consigan.

Durante la presentación del futbolista ghanés, el responsable de la parcela deportiva del club insular ha dicho que el “contrato es confidencial”, por lo que no ha dado detalles sobre los objetivos por los que se ejecutaría la opción de compra, que sería por tres temporadas más.

“Ha sido una operación compleja, venimos hablando desde hace tiempo y al final se ha hecho porque el jugador se ha decantado por nosotros. En el mercado no solo prima lo económico, todo ha ayudado. El jugador siempre me dio confianza de querer venir. Podría haber cambiado la situación, pero él se mantuvo firme y no vi peligrar la operación”, ha comentado sobre Dauda.

Juan Carlos Cordero ha indicado que incorporan a un futbolista “rápido y vertical” que “domina las dos piernas” y que puede jugar en las dos bandas y en punta, “porque tiene gol”.

“Si Mo Dauda lo hace muy bien y lo llaman para el Mundial estaremos un mes sin él, pero el valor del jugador puede crecer. Tendremos más futbolistas para jugar durante ese espacio de tiempo”, ha dicho sobre la posibilidad de que sea convocado por su selección.