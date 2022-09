García Pimienta: “El Mirandés es un rival peligrosísimo”

El entrenador de la UD Las Palmas, Xavier García Pimienta, ha manifestado este jueves que el CD Mirandés, al que visitarán este sábado en la octava jornada de LaLiga SmartBank, es un “rival peligrosísimo” ante el que deberán estar “muy concentrados” para sumar los tres puntos en Anduva.

La UD Las Palmas sigue enamorando y vuelve al liderato

Saber más

“Es un equipo de lo más peligroso, con chicos muy jóvenes pero de mucha calidad, muy parecido a un filial, capaces de lo mejor y de lo peor” y, aunque aún está “en construcción”, está “bien trabajado”, ha relatado el técnico del actual líder la competición.

A juicio de García Pimienta, el Mirandés tiene alternativas y “capacidad de hacer daño en ataques rápido y también en el posicional”, por lo que no duda de que afrontarán un choque de máxima dificultad “en un campo complicado”, en el que deben ser “fieles a nuestra idea y protagonistas con el balón, y cuando no lo tengamos, no dejarles correr a la espalda”.

El técnico catalán, que mantiene invicto al conjunto grancanario, cree que van “por el buen camino, aunque esto no ha hecho más que empezar”, pero es exigente y quiere que su equipo sea “más fuerte en las áreas”, porque es “donde normalmente se ganan y se pierden los partidos”.

En cuanto a la buena racha del equipo, el entrenador ha valorado que “las estadísticas son muy bonitas cuando la cosa va bien” y ha apostado por “aprovechar el buen momento para que cuando acabe el partido, nos miremos a la cara y poder decir que lo hemos dado todo”.

García Pimienta ha finalizazo su intervención indicando que la UD Las Palmas es “una familia en la que cada uno tenemos muy claro cuál es nuestra labor, y es la grandeza de este club, que está dotado de buenos profesionales”.