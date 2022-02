Helguera: “No creo en el mercado de última hora, tengo fe en esta plantilla”

El director deportivo de la UD Las Palmas, Luis Helguera, ha manifestado este jueves que no cree en el mercado de última hora, por varias circunstancias, y tiene "fe" tanto en la actual plantilla como en el nuevo cuerpo técnico tras la llegada del catalán Xavi García Pimienta para suplir a Pepe Mel.

El equipo isleño no registró movimientos de entradas ni salidas en el último día del plazo, el pasado lunes, y sus únicas incorporaciones en esta ventana invernal han sido dos extremos, el portugués Hernâni, una apuesta personal de Helguera, y el extremeño Rober, quien ya había jugado cedido la temporada anterior. Tampoco pudo dar salida el conjunto amarillo a futbolistas como Unai Veiga y Maikel Mesa, lo que ha imposibilitado hacer fichas profesionales a los jóvenes Sergi Cardona y Alberto Moleiro, como tenían previsto, aunque ha confirmado que el club ejercerá de forma unilateral la ampliación de contrato de ambos futbolistas.

Helguera, en una rueda de prensa telemática, ha explicado que no querían "fichar por fichar", porque las opciones a las que podían aspirar "no elevaban el nivel", además de querer "dar espacio a la gente de la casa" para mantener "la política de cantera" y, al mismo tiempo, "seguir generando valor".

Además, no entendía necesario incorporar a un jugador para suplir la marcha del centrocampista Sergio Ruiz, como demandaba el anterior entrenador, Pepe Mel, porque, según ha explicado, ahora el dibujo táctico es diferente. El directivo gallego opina que tienen una plantilla "competitiva y compensada", con mucho potencial" para luchar por el objetivo de "estar en lo más alto, sin renunciar a nada", con posiciones "dobladas" y algunas "triplicadas", y recuerda que hace solo cuatro semanas, tras ganar en Tenerife, percibía "ilusión" en el entorno.

"No creo en el mercado de última hora, no estudiamos para el último examen, sino día a día, y ya estamos trabajando en el de verano. El mercado de invierno es complicado, jugadores con bajo ritmo, que no juegan mucho o han tenido problemas en su club, y otros a los que no puedes llegar por tema económico", ha detallado.

Ha revelado que hubo ofertas para que algunos jugadores salieran cedidos, a los que intentaron "convencer", pero no "obligar", y si no lo han aceptado, ahora deben "respetar sus contratos", pero saben la situación "a la que se exponen".

En cuanto a renovaciones, Helguera ha dicho que con Eric Curbelo está "convencido" de que llegarán a un acuerdo porque el defensa central "se quiere quedar", mientras que con el centrocampista Fabio González aún no han empezado a negociar.

El profesional gallego se ha referido también a la destitución de Pepe Mel como "dolorosa en lo profesional y personal", pero necesitaban un "cambio de timón" para enderezar el rumbo. "Xavi (García Pimienta) nos puede dar eso que estamos buscando, la culpa probablemente no era del entrenador (Mel), pero los jugadores no estaban rindiendo con el nivel que creemos que tienen y había que tomar decisiones.

Tengo fe y soy optimista con esta plantilla y este cuerpo técnico", ha resumido. Helguera, quien asegura estar "contento" con su trabajo, no ha aclarado si se le exigirá el ascenso al nuevo entrenador al término de esta temporada, porque los objetivos son "más a largo plazo", con un proyecto para "crecer en plantilla, patrimonio y estructura de club".