José León y Juan Soriano, presentados como nuevos jugadores del CD Tenerife

José León y Juan Soriano fueron presentados este jueves como nuevos jugadores del CD Tenerife, en un acto que se desarrolló de manera telemática en el Heliodoro Rodríguez López. En su puesta de largo como jugadores blanquiazules, han estado acompañados por el director deportivo de la entidad isleña, Juan Carlos Cordero.

Elady Zorrilla: "Me gustaría jugar en Primera y creo que en el CD Tenerife se puede dar"

Saber más

El nuevo central del CD Tenerife, José León, ha asegurado que fichar por el conjunto blanquiazul es “un paso adelante” en su carrera futbolística, puesto que se incorpora a “un club histórico” en el que se le va a exigir “el máximo”.

Durante su presentación oficial como tinerfeñista, el zaguero ha recordado que le hacía “especial ilusión” volver a trabajar con el cuerpo técnico de Luis Miguel Ramis, con el que coincidió durante dos temporadas en la cantera del Real Madrid.

🎙️ @joseleonbernal: "En mis últimos años he estado jugando como central, pero también he jugado de lateral. Empecé en el fútbol como pivote y asumiré la función que me asignen en cualquier momento".#Bienvenidos #JoséLeónBlanquiazul pic.twitter.com/7FlPxUlERz — CD Tenerife (@CDTOficial) 15 de julio de 2021

“Vengo a aportar todo lo que pueda diariamente y a seguir progresando como futbolista. Es una gran oportunidad y quiero aprovecharla", ha dicho.

El excentral de la AD Alcorcón ha relatado que durante la primera semana de entrenamientos el técnico le ha transmitido la importancia “a la fase defensiva y a la ofensiva”, haciendo hincapié que en la Segunda División la competición “se mide por pequeños detalles”.

“Hay que estar muy concentrado porque los partidos se resuelven a veces por despistes y la solidez atrás es clave en una categoría tan igualada”, ha manifestado León.

"Vengo de un trabajo con unos resultados muy buenos que hoy me permiten estar aquí. Creo en lo que he hecho todos estos años y quiero seguir por el mismo camino. Ojalá pueda mejorar en el CD Tenerife lo que hice la pasada campaña en la AD Alcorcón", ha dicho.

José León ha comentado que tiene “confianza en poder asumir cualquier rol” y que es consciente de que dejar la portería a cero les va a hacer “sumar muchos puntos durante la temporada, mientras que ha dicho que puede actuar en cualquier demarcación que le asigne el entrenador.

Por su parte, el Juan Soriano expresó que "quiero agradecer a Juan Carlos Cordero y al CD Tenerife por confiar en mí y darme la oportunidad de seguir creciendo aquí. He estado conociendo la ciudad. La plantilla me ha recibido muy bien y solo me queda trabajar para preparar el inicio de la temporada".

"Estas temporadas atrás no he tenido la continuidad de jugar 30 partidos. Vengo a ayudar y a dar todo en cada entrenamiento. Si juego será maravilloso y, si no lo logro, apoyaré al compañero que lo haga".

"Con Borja Lasso tengo relación desde hace muchos años. Coincidí con el en las categorías inferiores del Sevilla FC y me informé de cómo era la Isla, el clima y el ambiente de aquí. Me dijo que había un buen grupo y todo eso me convenció para venir".

"Mi objetivo personal es ayudar al equipo en todo lo que necesite. Y a nivel colectivo, la temporada es muy larga. Hay que centrarse en el CF Fuenlabrada, que es el primer partido, y la temporada nos irá diciendo hacia dónde vamos. Obviamente, a todos nos gustaría pelear por cosas importantes".

"Soy sevillista y he vivido allí toda mi vida. Fue complicado irme de allí después de 12 años, pero era lo mejor. Quería mejorar y allí no iba a tener esa oportunidad. Juan Carlos Cordero mostró mucho interés en mí y es el principal motivo por el que he aceptado venir aquí".

"No soy de fijarme mucho en las camisetas. Suelen llevar un solo color, pero me recuerda mucho a la que usaba Peter Schmeichel. Es una camiseta muy innovadora y me gusta".

"Me he enfrentado a Dani Hernández alguna vez. Es una persona muy cercana que intenta ayudar en todo a los nuevos. Tengo una relación muy buena con él", sentenció el portero sevillano.