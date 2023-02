Loren: “Me decidí por Las Palmas por su estilo, es vistoso y todo alegría”

El nuevo delantero de la UD Las Palmas, Loren Morón, ha dicho este miércoles en su presentación oficial que se decidió por el equipo amarillo por su estilo de juego, “muy vistoso y todo alegría”, ya que puede “beneficiar muchísimo” a sus condiciones futbolísticas.

Loren, quien llega cedido por el Betis hasta el próximo 30 de junio, ha reconocido que hubo interés de muchos equipos de Segunda y está “agradecido” por ello, entre ellos el CD Tenerife, aunque ha comentado que el club blanquiazul “avanzó” en el acuerdo con el equipo verdiblanco pero no tanto “con la parte del futbolista”, mientras que cuando entró en escena la Unión Deportiva “hubo un acuerdo rápido entre las tres partes” de la operación.

El delantero marbellí reconoce que va a estar “difícil” entrar en un equipo “hecho” como Las Palmas, actual líder de LaLiga SmartBank que está haciendo “una temporada magnífica”, casi igual de complicado que tenía jugar en el Betis “con delanteros como Borja Iglesias y William José”, ha dicho.

Con respecto a la competencia que tendrá en el ataque, junto a Sandro Ramírez, Marc Cardona y Florin Andone, ha recordado que antes era “más delantero centro” pero ahora se ha adaptado a jugar también “en banda”, por lo que está “cómodo” en cualquier de las posiciones de ataque, y se puede “adaptar” a cualquier de ellas, o incluso si el entrenador, García Pimienta, decidiese jugar con dos delanteros.

Loren ha dicho tener “claro” cuál es el objetivo, el ascenso a Primera División, y sobre la posibilidad de seguir la próxima temporada ha dicho que tras su experiencia en el Betis y el Espanyol, ha aprendido “que da igual la categoría” y sí es importante “cómo te hagan sentir”, por lo que su futuro “ya se verá”.

El atacante malagueño no quiere marcarse una cifra de goles “porque cuando me he puesto algún objetivo, no lo he cumplido”, y ha recordado que puede ayudar también con “asistencias” pero sobre todo “con trabajo”, pues llega para “sumar”.

En cualquier caso, y tras sus dos últimas temporadas en las que ha tenido escaso protagonismo, tiene ganas de volver a sentirse “futbolista”, y asegura que se encuentra “a buen nivel”, tanto personal como físico, para “demostrarlo cada fin de semana” y empezar a jugar ya con su nuevo equipo, desde el próximo lunes en la visita al Burgos.

Loren sabe, por referencias del vestuario amarillo, que hay “un gran grupo”, y entre los conocidos ha citado a Sidnei y Kaptoum, con los que coincidió en el Betis, aunque también mantiene “buena relación” con jugadores canarios como Álex Suárez o Benito Ramírez, y de este último, precisamente, hereda su dorsal 11, al causar baja esta temporada por una lesión en la espalda que precisa cirugía.

El jugador marbellí llega cedido hasta final de temporada por el Betis, con una opción de compra no obligatoria, según ha confirmado Luis Helguera, director deportivo del club isleño, quien considera a Loren un futbolista “de primer nivel” que dará “alternativas en ataque” y hará que el equipo amarillo sea “más versátil”.