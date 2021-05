Pepe Mel: "Me veo aquí al cien por cien"

El entrenador de la UD Las Palmas, Pepe Mel, ha asegurado este sábado que se ve "al cien por cien" en el próximo proyecto del club isleño, porque palpa "sintonía y predisposición" por ambas partes tras haber mantenido una segunda reunión con el director deportivo, Luis Helguera.

El técnico madrileño ha comentado en rueda de prensa telemática que aprovecharon el viaje a Gijón, donde perdieron el pasado jueves ante el Real Sporting (1-0), para mantener en el hotel una nueva toma de contacto, aunque en las conversaciones aún no se ha hablado de objetivos concretos, que serán marcados "por el presidente".

Entre los aspectos que ya han tratado, Mel ha revelado que el club pretende "rejuvenecer" la plantilla" y seguir apostando por la cantera, pero aún no se han marcado el posible ascenso como prioridad, un proyecto ganador para el que, a su juicio, habría que realizar unos tres o cuatro fichajes.

"Deportivamente conectamos, otra cosa es lo que el club estime finalmente y que el presidente -Miguel Ángel Ramírez- dé el ok. Me veo aquí al cien por cien, no tengo por qué pensar lo contrario. Lo económico no va a ser un problema. Fui uno de los muchos que se bajó el contrato y aún así me siento bien pagado", ha explicado.

Mel también ha confirmado que la "decisión última" en la confección de la plantilla 2021-2022, tanto en incorporaciones como en renovaciones de jugadores, la tendrá el club, "y no me parece mal", ha apuntado.

Por otra parte, y con respecto al intrascendente partido del próximo lunes ante el Albacete Balompié en el Estadio de Gran Canaria, el preparador amarillo ha confirmado que pondrá a futbolistas que han jugado menos "para refrescar al equipo y ver otras cosas".

Mel ha confirmado que será baja el centrocampista Fabio González y son duda el guardameta Álvaro Valles, así como los defensas Álex Suárez y Dani Castellano.