Pimienta: “Habrá que hacer un partido perfecto frente al Leganés”

El entrenador de la UD Las Palmas, Xavi García Pimienta, considera que su equipo tendrá que hacer un “partido perfecto” este viernes en el Estadio Gran Canaria ante el CD Leganés, al que considera “un equipazo” que ha merecido “mucho más” de los tres puntos que acumula en LaLiga SmartBank.

El técnico catalán ha visto los cuatro encuentros que ha jugado el conjunto madrileño y su bagaje es “completamente engañoso”, porque a su juicio hizo méritos para tener mejores resultados en sus tres primeras derrotas, y en la última jornada venció por 2-1 al un “rival muy fuerte” como el Eibar, si bien tuvo “más opciones” cuando su adversario sufrió una expulsión en la primera parte.

“Es un equipazo, con jugadores de mucho nivel, un club histórico que hasta hace poco estaba en Primera División y que se reforzado muy bien. Además, vendrá con la moral de esos tres puntos ante el Eibar, por lo que hará falta hacer un partido perfecto”, ha explicado el entrenador barcelonés en rueda de prensa.

Pimienta también cree que el equipo entrenado por Idiákez, al que conoce “muy bien” de temporadas precedentes en otras categorías, quiere tener el balón “porque tiene futbolistas para ello”, y son conscientes de que los amarillos son “más flojos” si no lo tienen, por lo que su receta es “estar juntos y ordenados cuando nos toque sufrir en momentos complicados, que seguro vamos a tener”.

El técnico barcelonés no ha querido adelantar si Jonathan Viera, ya recuperado de su lesión, regresará al once inicial, a falta del entrenamiento de activación de la mañana del viernes, pero sí ha vuelto a pedir calma “y no meter ninguna presión” a Vitolo Machín, aunque ya ha empezado a ejercitarse con el grupo, pero necesita “acumular entrenamientos”.

Por último, preguntado por la última incorporación, el rumano Florin Andone, ha dicho que es un jugador “muy experimentado” y un perfil de delantero “diferente” a lo que tenían, así como “necesario”, valorando su fichaje como “un paso adelante tanto para el chico como para la plantilla”.