Ramis: "Aunque el envoltorio sea bonito hay muchas cosas que trabajar"

El entrenador del CD Tenerife, Luis Miguel Ramis, ha relatado este jueves que, “aunque el envoltorio” de su equipo en el primer tramo de liga “sea bonito”, todavía tienen “muchas cosas que trabajar”, porque ha habido “muchas incorporaciones”.

“Después de pasar el día de la derrota, reflexionas, calmas la adrenalina que genera el partido y analizas cosas. Hicimos cosas bien y otras no tanto, pero no detecto en la plantilla ninguna señal de debilidad ni de incertidumbre”, ha manifestado.

Luis Miguel Ramis ha advertido de que este viernes ante la UD Almería tienen “uno de los partidos más difíciles”, puesto que se enfrentan a un rival “con muchos recursos y posibilidades”.

“Tendrá altibajos, seguro, aunque pueden ganar todos o casi todos los partidos”, ha dicho sobre el cuadro almeriense.

“Me preocupa todo el equipo, no solo Sadiq. Sus compañeros le proporcionan balones, aunque él se ubica muy bien. Tienen mucho gol, es un equipo muy potente y muy bien entrenado, pero esto es once contra once y nos sentimos bien, con capacidad de disputarles el partido", ha agregado.

En cuanto a su vuelta a Almería, Ramis ha dicho que le trataron “muy bien” durante el “mucho tiempo” que estuvo en el club almeriense, en el que recibió “un trato extraordinario”.

“Estuve mucho tiempo ahí, salvamos al equipo el primer año y el segundo empezó bien, pero luego se torció”, ha agregado el entrenador, quien ha recordado que desde entonces el club “ha crecido económicamente”.

“El partido estará en llevarlo a donde nos interesa a nosotros, no a ellos. Tienen un potencial ofensivo enorme y no les podemos dejar jugar a eso. No hay que cometer errores y acertar. No vamos a tener 25 ocasiones de gol, por lo que hay que estar precisos y concentrados", ha insistido.

Luis Miguel Ramis ha afirmado que no ha tenido que recordar la importancia de disputar los partidos con intensidad, sobre lo que ha dicho que el grupo “no ha dejado de lado el trabajar los partidos y no subestimar a nadie”.

En esa línea, ha dicho que en el último partido le gustó “el ritmo de la primera parte y la velocidad”.

“No me gusta que cuando tengamos la oportunidad de hacer daño no lo hagamos, porque si el rival puede nos va a pisar el cuello. Quiero 100 minutos de mala leche, de hacer un esfuerzo e intensidad máximos. Trabajamos para jugar así, no hay que dar ninguna concesión", ha insistido.