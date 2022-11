Ramis: “Ya hemos demostrado que podemos competir contra cualquiera”

El entrenador del CD Tenerife, Luis Miguel Ramis, ha manifestado este viernes, víspera del derbi canario ante la UD Las Palmas que se disputará mañana en el Estadio Gran Canaria, que su equipo “ya ha demostrado que puede competir contra cualquiera”, y afrontan el choque con “confianza”.

El técnico del equipo blanquiazul ha dicho en rueda de prensa que ha sido una semana “de emoción por llegar al partido”, en la que se reciben “más mensajes de ánimo por la calle” pero no ha sido diferente en cuanto al “trabajo” desarrollado para preparar el encuentro.

“Estas semanas no tienes que subir intensidades, hay que tener atención a los detalles y a no cometer errores. Será un partido bonito e intenso, marcado en el calendario, pero he vivido esta semana con mucha tranquilidad”, ha asegurado ante los periodistas.

Ramis ha recordado que su equipo ya ha demostrado de lo que es capaz “en casa y fuera, contra cualquier rival, y con la UD Las Palmas también en el 'play-off' pasado”, al que derrotaron en los dos partidos de semifinales por el ascenso.

El entrenador blanquiazul considera que su rival ha mejorado en el aspecto defensivo con respecto a la temporada anterior. “Si mantienes la madurez ofensiva y le añades solvencia defensiva, estás mejor clasificado y es lo que la UD Las Palmas está haciendo”.

Ramis prevé “un buen partido de fútbol”, en el que habrá “momentos” para ambos conjuntos, “con más y menos dominio de los dos equipos, porque es difícil que uno se imponga al otro siempre”.

El técnico tarraconense no teme por el ambiente que se encontrará su equipo en el Estadio Gran Canaria, con 30.000 espectadores en las gradas, ya que en ambientes así “el equipo no tiene ningún problema”, al tiempo que está convencido de que los aficionados blanquiazules, aunque estarán en clara “minoría” (unos 700), “se harán notar, como siempre”.