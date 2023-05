Laura Benítez, Izan Gómez y Alfonso Pérez, vencedores de la Regata Clasificatoria Regional para la Clase ICLA 4

El Club de Mar Radazul acogió este fin de semana la Regata Clasificatoria Regional y el Campeonato Insular de Tenerife para la Clase ILCA 4 de vela. En la primera de las competiciones, victorias de Laura Benítez (Real Club Náutico de Tenerife), tanto en Sub 18 como en Sub 16; y de Izan Gómez (Sub 16) y Alfonso Pérez (Sub 18), del Club de Mar Radazul y el Club Deportivo Código Cero, respectivamente. Por lo que al certamen insular respecta, los ganadores resultaron: Izan Gómez en Sub 16 y Ernesto Saavedra (Real Club Náutico de Tenerife) en Sub 18; en tanto que Laura Benítez fue la primera en ambas categorías.

La cita estaba organizada por el club de la costa de El Rosario por delegación de la Real Federación Canaria de Vela y la Federación Insular de Vela de Tenerife, contando con la colaboración del Cabildo de Tenerife, el Ayuntamiento de El Rosario, Puerto Deportivo de Radazul y Naviera Armas.

Fin de semana muy complicado en lo meteorológico. El sábado se montó un campo de regatas al sur de Radazul, pero el fuerte viento del noreste, con rachas superiores a los 30 nudos, imposibilitó que se pudiese competir. La flota se desplazó hasta el lugar elegido, pero pasado el mediodía retornó a tierra a la espera de la mejora de las condiciones, lo que finalmente no se produjo.

⛵️Segunda jornada de la Regata Clasificatoria Regional y Campeonato Insular de Tenerife para la Clase ILCA 4



Este domingo se pudo competir, a diferencia de lo ocurrido el sábado, cuando el fuerte viento lo impidió



La costa de El Rosario, testigo de una bonita jornada náutica

Ante la previsión de que el domingo se repitiesen las mismas condiciones de viento, la organización tomó la decisión de adelantar la hora de inicio de las pruebas. A las diez de la mañana se dio la salida a la primera de las cuatro mangas finalmente celebradas, con vientos constantes del noreste, entre 15 y 18 nudos, y una ola de un metro. En esta ocasión se montó el campo de regatas frente a Radazul.

La prueba fue disputada por 46 participantes de Club de Mar Radazul, Actividades Náuticas de Tenerife, Club de Vela Navegantes de Arona, Club Isla Bonita Isla Azul Sailing Club, Club Deportivo Código Cero, Real Club Náutico de Tenerife y Real Club Náutico de Gran Canaria. Todo un éxito de convocatoria. La cita fue clasificatoria para la Copa de España de ILCA 4, que tendrá lugar en Murcia a comienzos del mes de julio.

El acto de entrega de premios contó con la presencia del alcalde de El Rosario, Escolástico Gil; el concejal de Deportes, Juan Jesús Del Rosario; la presidenta del Club de Mar Radazul, Susana Murillo; el vicepresidente del CMR, Francisco Javier Prados; y el presidente de la Federación Insular de Vela de Tenerife, David Gómez.

PODIOS

Campeonato Insular ICLA 4

3er clasificada Sub-16 Femenina: Cristina Pintor - RCNT

2º clasificada Sub-16 Femenina: Lucía Barrientos - CMR

Campeona Insular ILCA 4 Sub-16 Femenino: Laura Benítez - RCNT

3er clasificado Sub-16 Masculino: Iván Palmero - RCNT

2º clasificado Sub-16 Masculino: Diego Abascal - RCNT

Campeón Insular ILCA 4 Sub-16 Masculino: Izan Gómez - CMR

3er clasificada Sub-18 Femenina: Irene Tamayo – Actividades Náuticas de Tenerife

2º clasificada Sub-18 Femenina: Gabriela Barreto - CMR

Campeona Insular ILCA 4 Sub-18 Femenina: Laura Benítez - RCNT

3er clasificado Sub-18 Masculino: Diego Abascal - RCNT

2º clasificado Sub 18 Masculino: Izan Gómez - CMR

Campeón Insular ILCA 4 Sub-18 Masculino: Ernesto Saavedra - RCNT

Regata Clasificatoria Regional ILCA 4:

3er clasificada Sub-16 Femenina: Cristina Pintor - RCNT

2º clasificada Sub-16 Femenina: Lucía Barrientos - CMR

1ª clasificada Sub-16 Femenina: Laura Benítez - RCNT

3er clasificado Sub-16 Masculino: Guillermo Bravo - Club Deportivo Código Cero

2º clasificado Sub-16 Masculino: Gervasio Caballero - RCNGC

1er clasificado Sub-16 Masculino: Izan Gómez - CMR

3er clasificada Sub-18 Femenina: Gabriela Barreto- CMR

2º clasificada Sub-18 Femenina: Patricia Caballero - RCNGC

1ª clasificada Femenina: Laura Benítez - RCNT

3er clasificado Sub-18 Masculino: Senén Pérez – Club Isla Bonita Azul Sailing Club

2º clasificado Sub-18 Masculino: Ernesto Saavedra - RCNT

1er clasificado Sub-18 Masculino: Alfonso Pérez - Club Deportivo Código Cero

RESULTADOS

