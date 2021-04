Carla Suárez: "La fecha de mi regreso la va a marcar mi evolución"

La española Carla Suárez, que se encuentra en la fase final del tratamiento contra el linfoma de Hodgkin que le fue diagnosticado el pasado mes de septiembre, asegura que "la fecha de un posible regreso la va a marcar la evolución de estas próximas semanas".

Carla Suárez padece linfoma de Hodgkin

"Mi prioridad es estar sana, pero también físicamente lista en el momento de acceder a un torneo. La profesionalidad va a estar por encima de todo, y eso es lo que me guía desde que he incrementado la intensidad de los entrenamientos", expone en un comunicado.

La tenista grancanaria sigue trabajando en su intento de regresar al circuito de la WTA para poner el broche a su carrera profesional, después de haber completado sus ciclos de radioterapia el 25 de enero.

¡Muy animada por estar entrenando de nuevo! Les agradezco de ❤️ todo el cariño que me hacen llegar. ☺️😘 pic.twitter.com/XKm0bL9mtm — Carla Suárez Navarro (@CarlaSuarezNava) 5 de abril de 2021

Carla Suárez se encuentra actualmente en el tramo final de la radioterapia, un tratamiento de 15 sesiones programado para finalizar en la semana del 19 de abril.

"Voy siguiendo el consejo médico en todo momento, escuchando las pautas que me marcan y atendiendo a las recomendaciones de los profesionales. Por fortuna no estoy teniendo ningún efecto secundario y evolución marcha por buen camino. En un momento especialmente complicado, debo agradecer el gran trabajo que están haciendo", comenta.

En paralelo a su cuadro clínico, Carla Suárez está siguiendo un sólido plan de trabajo deportivo.

Afronta dobles sesiones de entrenamiento desde el pasado 1 de marzo, con el objetivo de ir fortaleciendo su cuerpo para las demandas del deporte profesional.

Carla Suárez realiza trabajo en pista de tierra batida de lunes a viernes en horario de mañana, completando entre tres y cuatro sesiones semanales de gimnasio por las tardes, según explicó en un comunicado.

"Me he mantenido activa durante prácticamente todo el tratamiento. Desde hace unas semanas sigo un plan de preparación más enfocado al tenis. Mi deseo es volver a la pista para poder completar mi carrera de una manera agradable, compitiendo con mis compañeras y agradeciendo al deporte todo lo que me ha dado. Quiero tener esa oportunidad y voy trabajando a diario para poder conseguirlo. Tengo la ilusión de volver a competir", explicó Carla Suárez.

La isleña entrena actualmente en el grupo de competición WCA Tennis Barcelona, gestionado por Lourdes Domínguez Lino, Ana Alcázar y Beatriz García Vidagany. Su responsable de preparación física es Sara Mérida y la encargada del área de fisioterapia es Laura Urriola.

De cara al regreso a las pistas, Carla Suárez cuenta con ránking individual protegido como número 68 mundial, concedido tras haber estado más de seis meses alejada de la competición por motivos de salud. Podría utilizar esta posición para inscribirse, entre otros eventos, en dos Grand Slam y unos Juegos Olímpicos.

"La profesionalidad va a estar por encima de todo, y eso es lo que me guía desde que he incrementado la intensidad de los entrenamientos", sentenció.