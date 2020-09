Carla Suárez padece linfoma de Hodgkin, según ha informado la propia tenista en una carta que ha hecho pública este martes a primera hora de la tarde en la que además cuenta que se someterá a quimioterapia durante los próximos seis meses.

Me toca afrontar una realidad complicada. Toca aceptarlo e intentar salir adelante confiando en el consejo médico. Siempre con positivismo ante la adversidad. 💪🏻💪🏻



Patience and self-belief guided me through my career. Not the easiest rival to deal with. I’ll need my truly best. pic.twitter.com/lF9oVChWRh