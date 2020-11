Los pequeños productores independientes de Canarias accederán “en condiciones más justas” a las ayudas económicas del POSEI

El grupo parlamentario Sí Podemos Canarias ha conseguido el respaldo unánime de la Cámara regional para lograr que “los pequeños productores independientes” puedan acceder “en condiciones más justas” a las ayudas económicas del POSEI (Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias de Canarias),como señala la formación en una nota.

Francisco Déniz, portavoz en el Parlamento del grupo y defensor de la iniciativa, ha recordado que “a los pequeños productores independientes que no están asociados en una Organización de Productores de Frutas y Hortalizas (OPFH) se les exige un mínimo de 150.000 kilos de producción anual, y a los ecológicos 75.000 kilos anuales”. Sin embargo, ha destacado que “si tenemos en cuenta que una de las cooperativas ecológicas que más produce en las Islas alcanza la cantidad de 25.000 kilos, nos podremos hacer una idea de una práctica que imposibilita que el sector de la agroecología pueda recibir ayudas, y que nunca termine de desarrollar todo su potencial”.

Por ello, el Parlamento insta a la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca a modificar las próximas propuestas del POSEI de manera que bajen las cantidades exigidas para los productores independientes, desde los 150.000 actuales hasta aproximarse a los 50.000 kilos, y los productores ecológicos pasarán progresivamente de 75.000 a los 15.000 kilos.

“Si bien es positivo que los agricultores y el mundo rural en general esté asociado y que se prime de alguna manera la organización, porque es bueno para la pervivencia del sector, también nos parece razonable que cualquier agricultor reciba las ayudas y esté bajo el paraguas de las compensaciones económicas que ofrece el PSOEI”, ha asegurado Déniz ante el pleno del Parlamento.

Sí Podemos Canarias anima a mejorar "el instrumento económico que tenemos a nuestra disposición”, dado que “es mucha la diferencia de ayuda por kilo la que se otorga a los agricultores dependiendo de si se está en una cooperativa o en una OPFH". La formación asegura que la diferencia es "tanta, que muchos estiman que no merece la pena ni siquiera molestarse en realizar los trámites burocráticos para tan baja ayuda”.

“Nuestros objetivo es lograr que la mayoría de los agricultores queden queden amparados bajo el POSEI, puesto que con las condiciones actuales no son pocos los que quedan fuera por razones obvias de no alcanzar el volumen exigido y por no estar adscritos a ninguna OPFH o cooperativa”, ha concluido el portavoz parlamentario.