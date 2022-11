'Arte para Llevar': una tienda en Gran Canaria que une a tres diseñadoras con productos totalmente diferentes

Arte para Llevar es una nueva tienda concepto, ubicada en la calle Tomas Miller y exclusiva de productores canarios, creada por tres diseñadores residentes en Gran Canaria con la idea de poder acercar sus productos al público y seguir potenciando el comercio local. La idea surge de la mano de las CEO de las marcas Arantxa Arenas Design, EmbarradArt y Abuc Swimwear (Arantxa, Bárbara y Lesvia respectivamente).

“El problema que teníamos es que no podíamos llevar una tienda y producir a la vez. Entonces dijimos, nos reunimos, vamos a estar en un mismo local tres marcas y tenemos la posibilidad de trabajar y atender la tienda una por día”, cuenta Lesvia a este periódico.

Arantxa es diseñadora de moda, Barbará realiza trabajo en cerámica y Lesvia es ilustradora de prendas deportivas.

Ellas mismas tienen sus talleres de producción artesanal en la isla y se encuentran en la problemática de la falta de tiempo para poder gestionar un canal de venta físico en solitario. Es por esta razón que, deciden asociarse y dar así mismo la oportunidad a otras marcas en su misma condición, exhibiendo y vendiendo sus productos en este formato colectivo.

Además de sus productos, tienen otras marcas invitadas en la tienda: “Las marcas invitadas están durante tres meses. Después, cambian y así la tienda puede tener otros productos diferentes. La única condición es que seas productores y diseñadores hecho en Canarias y, otra, que tengas taller y producir”, explica.

La diseñadora de Abuc Swimwear explica que esta idea surge en Alemania: “Nos inspiramos allí, donde sí existe este tipo de modelo”.

Los Take Away, el producto más famoso de Arte para Llevar

Esta tienda ofrece a los clientes un producto común formado por todas las marcas. Lo llaman el Take Away y consiste en cajas sorpresa donde cada una de las marcas aporta una de sus creaciones. “Con los sobrantes de la fabricación también creamos otros productos que a veces se incluyen en los Take Aways”, añade.