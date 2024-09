El criminal atentado de Solingen ha hecho girar el panorama político alemán hacia la derecha. Desde finales del año 2021, gobierna la coalición Ampel (Semáforo) en Alemania con el SPD (rojo), Los Verdes (color verde), y el FDP (liberales-color amarillo). El Canciller federal sigue siendo el socialdemócrata de centro Olaf Scholz. Pero si las contínuas peleas internas del Gobierno Semáforo tenían cansado al público, después del atentado de Solingen se desataron las críticas a extremos insospechados, y el miedo de los Partidos establecidos hizo que adoptaran un lenguaje agresivo contra los emigrantes “incontrolados” de orígen musulman. Nada dijeron contra los casi 2 millones de ucranianos que han llegado a Alemania y reciben ayudas económicas y sociales.

El Gobierno tricolor de Scholz y los partdios del mismo, así como los Cristianos Demócratas (CDU/’CSU) presionados por la avanzada de la ultraderecha en las Encuestas enurecieron el lenguaje y las medidas anti-emigratorias, como si todos los refugiados fueran terroristas por ser musulmanes. Presionado por oposición democristiana los semaforistas endurecieron su política de asilo, y Scholz dió un golpe de efecto antes de las elecciones regionales en Sajonia y Turingia, donde la ultraderecha ganaba en las encuestas.

Pero a la desvergüenza de adoptar un lenguaje cercano al racismo y a la intolerancia, han tenido además que tragar sapos y culebras ya que los partidos gobernantes fracasaron totalmente en la Elecciones.

Pocas veces unas elecciones regionales en Alemania habían tenido tanto impacto en el Berlín capital federal como las celebradas el pasado domingo. Ls victora de AfD (Alternative für Deutschland) que les hizo ser primeros en Turingia y lograr un segundo puesto en Sajonia, a poca distancia numérica de los democristianos de la CDU, ha desencadenado una conmoción política a escala de federación estatal alemana. La derrota de Olaf Scholz y los socios de Gobierno deja a la coalición Semáforo con el culo al aire, más debil que nunca y eso cuando en poco más de un año habrán elecciones federales. Y a un mes de ls regionales de Brandenburgo. Los votantes han dado un toque de atención, y esos votantes parecen querer el oro sin el moro, o sea los musulmanes...

El Gobierno descalabrado de Alemania ha anunciado este viernes la primera deportación de ciudadanos afganos desde que los Talibanes se encontraron con su país abandonado a su suerte por los americanos de Biden que volvían sus ojos, propaganda y armamentos hacia Ucrania. Eso paso en Agosto del 202. Los barbudos y fanáticos talibanes tomaron el Poder y volvieron con su turbanes, velos femeninos obligatorios y ejecuciones de disidentes, gracias al abandono de americanos y aliados. La expulsión o deportación de afganos se producía a solo dos días antes de las elecciones del padsado domingo en los Estados orientales de Turingia y Sajonia. Scholz y Compañía querían evitar la derrota, pero todo fue inútil.

El triunfo electoral de los ultraderechistas AfD en Turingia y Sajonia sacudió los cimientos de la política alemana y algunos sienten cómo el suelo cede bajo sus pies. Los malos resultados en las elecciones en la parte oriental obligan a ceder a derechismos al débil Gobierno de Olaf Scholz. El cordón sanitario contra la AfD con la que nadie quiere abiertamente coaliarse complica las coaliciones entre formaciones en las antípodas ideológicas. Produciedose declaracioens y actos rayanos en lo ridículo especiaömente por parte de los Democristianos dirigidos por Merz ya que se niega a la colaboración con Ramallow que fue Ministro Presidente de Thuringia con el partido Die Linke (La Izquierda) para formar gobierno. Apuntan que Ramallow o uno de su francción deberá pasar a ser Sin-Partido para formar gobierno, porque mientras lleven el nombre de Izqzuierda no lo admiten. Uno se pregunta si estamos en terrenos políticos o en terrenos teológico—inquisitoriales de segunda mano.

El Segundo Jefe de los liberales FDP el diputado Kubicki ha declarado: el resultado electoral muestra que la coalición Semáforo ha perdido su legitimación. La gente- sigue diciendo- tiene la impresión de que esta coalición perjudica a Alemania y defntivamente nos perjudica a nosotros liberales del FDP. Y la periodista del periódico neo-liberal-conservador Die Welt se pregunta si estamos cercanos a los primeros días del fin del mundo.

Björn Höcke, el líder más radical de la formación ultra AfD obtuvo el primer puesto electoralmente, pero es más que improbable por no decir imposible que pueda gobernar debido al cordón sanitario que le aplican el resto de partidos, al menos a nivel federal y regional. A niveles municipales ya se han dado otros casos de acuerdos y sin duda se darán más acuerdos entre la derechas democristianas los AfD. En Sajonia ganan los conservadores de la CDU por un estrecho margen y aquí tendrán que llegar a algún acuerdo con el Partido de Sarah Wagenknecht, hasta ayer maldito y denostado.

El partido ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) ha sido el vencedor en las elecciones que este domingo se han celebrado en el Estado federado de Turingia, en el este del país. Y eso causa inquietud a todos los niveles: politico, cultural, social y económico. Especialmente cuando algunos de estos no ocultan sus tendencias nazis.

Björn Höcke calificado como extremista de derechas por los servicios secretos federales alemanes, resultó el candidato más votado del Land de Thuringer que tiene algo más de dos millones de habitantes. El señor Höcke tuvo nada menos que el 32,8% de los votos...

¿Una o dos Alemanias?

Según algunos comentaristas alemanes y extranjeros todavía siguen habiendo dos Alemanias, y los políticos alemanes no son conscientes de ello, o quieren cerrar los ojos e ignorarlo.Personas que en los años de la Unificación o engullimiento de la Alemania Democrática oriental tenían pocos años, es decir, que en 1990, el año de la reunificación a marcha forzada eran niños no pueden recordar cómo era la vida bajo el régimen comunista en la República Democrática Alemana ni tampoco en los primeros años de la República Federal. Sin embargo, por su entorno familiar y de amistades, pueden entender a quienes todavía rcuerdan nostalgicamente aquella época y se sienten decepcionados con el sistema federal actual. Algunos de los que todavía viven en la parte oriental y no han emigrado a la parte occidental en busca de trabajo o mejores condiciones ven la generación de sus padres y cómo muchos añoran aquello del trabajo para toda la vida, la seguridad social, y se sienten maltratados por el lejano y occidentalista Berlín del Gobierno, explican a quienes quieren oirlos.

El ayer ascendente y el hoy deprimente

Alemania era un país relativamente abierto al mundo, caracterizado por una pluralidad de estilos de vida. Los proyectos de vida de los más de 83 millones de habitantes de Alemania son muy diferentes: viven en familia, en pareja, casados o no casados, en pisos compartidos o solos, tienen diferentes religiones, opiniones políticas y condiciones sociales, aunque se ven claramente diferenciados los barrios más opulentos o ricos de los más populares o pobres. Muchos de ellos son de origen inmigrante, de países europeos, España, como puedo ser yo, o Francia como algún conocido. O Italia los de una Heladería cercana. Cientos de miles de personas llegan cada año a Alemania para estudiar o trabajar. Los refugiados también encontraban aquí un nuevo hogar. A ellos los unía la posibilidad de vivir en libertad y alcanzar el sueño dorado de vivir una vida plena. El Gobierno Federal se comprometía, de acuerdo con la Constitución y Leyes vigentes, a que todos los habitantes de Alemania pudieran vivir libremente,

Alemania era un país de inmigración muy popular con una política de integración active hasta hace pocos años. La República Federal daba protección a personas huidas de dictaduras, refugiadas y se comprometía en combatir las causas de la migración a nivel mundial.

La Oficina Federal de Migración y Refugiados (BAMF, según las siglas en alemán) recibió alrededor de 200.000 solicitudes de asilo en el pasado 2021. Dado el decreciente número de nacimientos entre la población alemana, era de interés la aportación de mano de obra barata de los emigrantes. En los años 60 vinieron verdaderas avalanchas de España, Portugal, Italia y Grecia. También una gran población de Turquía.

Entre de las causas del débil crecimiento de la natalidad de los jóvenes matrimonios alemanes estan el aumento del coste de la vida, los alquileres altos de la viviendas, los salarios obreros no muy elevados, lo que en estos últimos meses ha desencadenado oleada de huelgas.

Uno de los principales objetivos de los diversos Gobiernos Federales de coalición (Cristiano-demócratas, Liberales, Socialdemócratas y Verdes) era mejorar las condiciones de vida de las personas para que no se vieran obligadas a abandonar sus hogares. Con este fin, Alemania puso en marcha numerosas iniciativas que promueven la estabilidad política, económica y social en los países.

Cursos de alemán para migrantes

Todos los migrantes y sus descendientes que viven de forma permanente y legal en Alemania son involucrados activamente en la sociedad alemana y tienen derecho a los servicios de integración del Estado federal. Entre ellos se encuentran los cursos de idiomas e integración (yo soy profesor habilitado para esos cursos para analfabetos en su propia lengua y, en cualquier caso, desconocedores de las lenguas europeas). Tales cursos pretenden facilitar la inserción en la sociedad. Las y los migrantes que se espera que permanezcan en Alemania durante un largo periodo de tiempo deben tener un acceso rápido al mercado laboral alemán y para eso es necesario el conocimiento del idioma. El Gobierno federal también apuesta por la inmigración de personal cualificado de todo el mundo, orientada al futuro y en función de las necesidades.

Las más de 22 millones de personas de origen inmigrante contribuyen significativamente al desarrollo social y económico del país y convierten a Alemania en un país de la diversidad, y esto es un motivo de irritación entre sectores ignorantes que gustan chupar del bote, pero que por sus condiciones sociales o por sus convicciones políticas derechistas se siente molestos por ver gentes de otro color de piel, con acentos extranjeros al hablar o por su forma de vestir, o por religión.

La OTAN y sus gastos

Desde la creación de la Bundes­wehr (Ejercito Federal) en 1955, la mitad de Alemania se encontraba integrada en la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte), tanto en cuestiones políticas como militares. Según algunos el fuerte anclaje en la OTAN es parte del «ADN» de la política exterior alemana. Recordemos que la mitad de Alemania después de la 2a Guerra Mundial estaba bajo influencia soviética y la otra mitad bajo la férula norteamericana, así la Bundeswehr es uno de los principales proveedores de tropas de la OTAN. Por ejemplo, desde 1999 Alemania participa en la KFOR, la fuerza de seguridad de la OTAN en Kosovo. En Lituania, la Bundeswehr también se destaca como Estado marco para ayudar a proteger el flanco oriental de la OTAN. Esto forma parte de la misión «Enhanced Forward Presence» (EFP), que está destinada a la protección de los países de Europa del Este. Aquí dicha protección se refiere no a ataques británico o americanos, sino a posibles amenazas de Rusia. Alemania apoya la co­operación estrecha de la OTAN y la Unión Europea y aboga de manera sistemática por atender aún más a las consecuencias del cambio climático en la política de seguridad.

En el contexto de la guerra entre Ucrania y Rusia, el Gobierno alemán puso a disposición en 2022 un fondo especial de la Bundeswehr de cien mil millones de euros. Con esto, Alemania modernizará el equipamiento de la Bundeswehr y habla de la defensa del país y de la Alianza. De este modo, Alemania también cumple con sus compromisos de la cumbre de la OTAN celebrada en Gales en 2014 y, más recientemente, en Madrid en junio de 2022, e invierte en capacidades militares necesarias a largo plazo. Todo en harmonía con los Estados Unidos y Inglaterra. Pero los gastos militares se separan de las necesidades económicas de la mayoría de la población.

¿Cuál es la situación económica actual de Alemania?

El PIB asciende a 3.367.560 euros (2020); el PIB per cápita (2020) se eleva a 40.490 euros. Tradicionalmente Alemania está fuertemente integrada al mercado de exportación, es uno de los países con mayor volumen de exportaciones en el ranking mundial y alrededor de 800.000 empresas operan en este sector. Ahora con la competencia de China la cuestión se pone fea.

Alemania sigue siendo el país más afectado de Europa, con consumidores y empresas reticentes y reacias a nuevas inversiones, mientras persisten la crisis del coste de la vida y los efectos persistentes de la pandemia del COVID y la guerra entre Rusia y Ucrania.

Se dice que las economías de Francia y Alemania obtienen los peores resultados en Europa, mientras que el Reino Unido va moderadamente bien. España e Italia registran signos claramente más positivos, pese a los cantos desesperados del Partido Popular de España.

Las empresas europeas se enfrentan a un entorno económico cada vez más difícil, debido al aumento de la inflación, ya que las empresas capitalistas, en especial la monopolistas, van a por mayores ganancias cueste lo que cueste, y de los tipos de interés que siguen siendo realmente altos.

Por ello, varias empresas alemanas de distintos sectores han tenido que detener o aplazar proyectos, ya que el coste de sus deudas se ha vuelto inasequible. Esto también ha afectado a las inversiones de capital y a la contratación de personal. O sea, más paro obrero.

En cuanto a los consumidores, el aumento de la inflación ha provocado subidas de precios en diversos productos de primera necesidad y servicios. El aumento de los tipos de interés también ha disparado hacia lo alto el coste de las hipotecas, dejando a los consumidores (es decir, a la mayoría currante de la población) con una menor capacidad adquisitiva.

Los principales datos del sector bancario en Europa

El último informe de Weil European Distress, publicado el pasado mes de abril, en el que se encuestó a 3.750 empresas europeas que cotizan en Bolsa, puso sobre la mesa varios datos claves relativos a las empresas que están teniendo dificultades en el continente.

Weil European Distress tiene en cuenta 16 indicadores de liquidez, rentabilidad, riesgo, valoración, inversión y mercados financieros para medir los niveles de crisis de las empresas. El estudio se centró en cinco mercados: Europa, Reino Unido, Alemania, Francia y España e Italia.

Weil European Distress estudió empresas de 10 sectores, como son el comercio minorista y los bienes de consumo, la industria, la sanidad, los servicios financieros, el petróleo y el gas, entre otros. Aunque en este caso la cada vez más evidente participación de la mano secreta de la Ucrania de Zelensky y del sabotaje terrorista al gas de Rusia para Alemania así como el encubrimiento de los gobiernos de Polonia y otros, no dejan lugar a dudas de una de las causas económicas que perjudican a Alemania. (Todo esto fuera del citado Informe Weil)

La angustia empresarial puede definirse como la incertidumbre sobre el valor fundamental de los activos financieros y las empresas más pequeñas estaban más expuestas a continuas subidas de los tipos de interés, así como a calificaciones crediticias más bajas, lo que provocaba más dificultades. Aquí los Bancos hacían su “Agosto” ya antes de pasado mes y siguen haciendolo en Septiembre. Sectores como la industria, la sanidad, el comercio minorista y el sector inmobiliario también se han visto muy afectados.

¿Cuál es el país con el mercado más debilitado de Europa?

Alemania fue el mercado más afectado de Europa, aunque otras economías importantes, como España e Italia, parecen estar recuperándose en este aspecto.

Neil Devaney, socio y codirector del departamento de reestructuración de Weil en Londres, declaró en un comunicado de prensa: “El panorama de los problemas empresariales en Europa está evolucionando”.“Aunque la geografía y el sector siguen siendo factores importantes a la hora de evaluar las perspectivas financieras de las empresas, estamos observando que el tamaño de las empresas influye mucho más en sus niveles de dificultades”.

Dicho de otra manera más corta y clara: Bla, Bla, Bla,

Las empresas más pequeñas son las más afectadas por la subida de los tipos de interés. Y eso en Alemania que entre más dinero para armamentos, involucración en el conflicto ucraniano, sabotaje del gas ruso, agonía de pequeñas empresas, la competencia de productos chinos, y la represión contra migrantes, parece que colocan a la Alemania del Semáforo al borde del abismo moral y político…