Amebas rojigualdas

Los hooligans y radicales ultras volvieron a encharcar el desfile militar del Doce de Octubre. La princesa y los reyes se quedaron fuera del foco para dárselo a unos descerebrados, cuyo objetivo es fastidiar estos actos solemnes y de paso joder a las víctimas del terrorismo.

Como tienen el cerebro de una ameba, volvieron a repetir el lema estrella de las últimas elecciones generales que no solo no logró su propósito sino que los estrellados fueron los que corearon “el eslogan más doloroso y repugnante para los familiares de las víctimas del terrorismo”, según dijo textualmente Consuelo Ordóñez, presidenta del Colectivo de Víctimas del Terrorismo y hermana de Gregorio, el político asesinado vilmente por ETA en San Sebastián. Por más que lo pida desesperadamente, los suyos no tienen piedad con ella ni con otras víctimas.

Los grupúsculos más ultras de la derecha rancia española siempre hacen lo mismo cuando no pueden gobernar: calentar la calle de manera ilegítima e inmoral. No saben perder. En esto la derecha muestra mucha peor educación que la izquierda ya que no solo intenta aguar la fiesta del 12 de octubre sino que lo ha hecho de manera ininterrumpida a los presidentes socialistas, especialmente a Zapatero y ahora a Sánchez. González también se llevó lo suyo pero actualmente la oposición no se acuerda porque se ha vuelto un abuelo cebolleta conservador.

Los patriotas de hojalata con cerebro de serrín son especialistas en joder la pavana no solo a los presidentes de izquierdas sino a todos los españoles de bien y con dos dedos de frente. Su pésima educación hace que grite estruendosamente lemas absurdos y pueriles en los actos más solemnes en los que participa el presidente del Gobierno de España.

Les da igual que acudan también la familia real y otros políticos de signo contrario. Se las trae al pairo que desfile una amplia representación de las Fuerzas Armadas. Ayer le fastidiaron el día, su día, hasta a la Guardia Civil. El día del Pilar, fiesta nacional, quedó eclipsado y convertido en el día de los imbéciles extremistas.

Ayer le chafaron el día a la infanta en su estreno, igual que hizo Rubiales cuando la selección española femenina de fútbol ganó el mundial. Los aplausos y reconocimientos para estas jóvenes fueron desviados miserablemente por un pico desautorizado y la cabra de la legión.

Otro de los eslóganes coreados ayer fue uno tan original como “Puigdemont a prisión”, un pareado infantil propio de ultras con un maní en la cabeza. Seguro que muchos de ellos fueron antes a misa y comulgaron como buenos cristianos. Como Dios manda, que diría Rajoy antes de reconocer ante un micrófono activado a su pesar que los desfiles del día del Pilar son un coñazo. Eso no lo duda nadie. Es una incoherencia presumir de ser buen cristiano y no solo no saber perdonar al prójimo sino incluso tener ganas de encarcelarlo por independentista y pensar distinto. Justo lo contrario de lo que señalan las enseñanzas evangélicas.

Mientras estos malcriados tomaban de nuevo la calle para desunir a los compatriotas, Fernando Clavijo era el único presidente autonómico nacionalista que acudía a la parada militar. Todos lo vimos por televisión aunque él estaba más solo que Gary Cooper ante el peligro.

Con la ausencia tradicional de los presidentes vasco y catalán, parecía que Clavijo iba a tener sus quince segundos de gloria pero finalmente la misma televisión que lo enfocó manifestó que al desfile sólo asistieron “los once presidentes populares y los tres socialistas” (sic), dejando fuera no solo a Urkullu y Aragonés, que efectivamente no acudieron una vez más, sino también al titular de Canarias.

No es de extrañar que Coalición Canaria tenga tan poco protagonismo en Madrid después del feo que le hicieron a su representante en el Congreso de los Diputados, la única a la que no aplaudió nadie en la sesión de la fallida investidura de Feijóo. Canarias no pinta nada en Madrid con su voto solitario porque no es decisivo ni clave.

Los manifestantes maleducados de ayer se creen grandes patriotas y se preocupan por lo que pueda costar la traducción simultánea de las lenguas españolas en las Cortes pero en cambio les da igual que en poco más de una hora de desfile se gaste el Ministerio de Defensa 600.000 euros, cien millones de las antiguas pesetas en su anhelado y vetusto franquismo.

Son tan tontos e ignorantes que ni tan siquiera les vota Txapote.