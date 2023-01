¿Se apagará el semáforo político alemán?

Los acontecimientos nacionales e internacionales de los últimos días ponen en cuestión la permanencia del actual Gobierno alemán de coalición. No se discute la legitimidad del gobierno, como en España se hace con el gobierno PSOE-PODEMOS-IU, pero se duda de su capacidad. Tormentas e inundaciones, promesas fallidas, oposición implacable en el Parlamento y en los medios, así como manifestaciones masivas contra las decisiones del gobierno en Ecología y otras cuestiones. Es de temer un apagón del “semáforo” y eso tendría graves consecuencias en el tráfico económico y político de Alemania y de Europa.

Después de una serie de errores, la ministra alemana de Defensa, Christine Lambrecht, ha decidido dimitir. La oposición cristiano-conservadora no puede ocultar su alegría ya que desde un principio ha boicoteado a la coalición “semáforo” de verdes, liberales y socialdemócratas. El “gran error” de esta mujer fue colgar un polémico vídeo en su cuenta de Instagram. Uno puede pensar que tal vídeo es “ingenuo e improcedente” pero no que pone en peligro la seguridad alemana y menos aún la europea.

La ministra Lambrecht despidió el año y dio la bienvenida al 2023 con un vídeo grabado en la calle esa noche rodeada de una lluvia luminosa de petardos, una anécdota tonta de Nochevieja, si la ministra de Defensa alemana no hubiera mencionado la guerra y su visita a Ucrania. En el video Christine Lambrecht afirmó que el 2022 había planteado retos increíbles. Dijo: “Hay una guerra en medio de Europa. Y en relación con eso, pude ganar muchas impresiones especiales, muchos, muchos encuentros con gente interesante y estupenda. Por eso doy las gracias de todo corazón”.

La grabación, dura apenas un minuto, y la publicó en su cuenta privada de Instagram, que tiene varios miles de seguidores y allí la señora Lambrecht también informaba de su trabajo al frente del Ministerio de Defensa. La grabación se hizo viral en las redes sociales y, gracias a la implacable oposición de la derecha alemana se convirtió en un cortocircuito político en el país haciendo temblar las lamparas del semáforo gubernativo. La conservadora Unión Cristiano Demócrata (CDU) repite que la torpeza de Lambrecht es crónica y debe abandonar el Ejecutivo. “El discurso sobre la guerra con petardos de Nochevieja de fondo no hace sino coronar su serie de vergüenzas. Por lo tanto: cada minuto más que el canciller siga aferrándose a esta ministra y dañando así aún más la reputación de nuestro país, corre de su cuenta”. Aunque todavía no se ha hecho oficial la dimisión ya disparan contra el canciller socialdemócrata Scholz por no dar el nombre del sucesor o sucesora en el ministerio.

Los comentarios de las redes sociales criticaron las desafortunadas palabras de la ministra Lambrecht al hablar de la “gente maravillosa que ha podido conocer en relación con la guerra de Ucrania” mientras al fondo suenan explosiones de una ensordecedora traca pirotécnica. Al parecer también se han pronunciado los medios ucranianos, que califican el vídeo de la ministra de despropósito, irresponsabilidad y falta de empatía. Los medios ucranianos, siempre de acuerdo con Estados Unidos, parecen querer dictar las políticas europeas. Pero no aplauden la reciente decisión alemana de mandar unos 40 tanques Marder en los próximos días. Pretenden los tanques Leopard. El canciller alemán, Olaf Scholz, teme que ese envío sea visto en Moscú como una agresión directa. Aunque el gobierno de Ucrania confía en que Berlín ceda, como siempre. “No tengo ninguna duda de que Ucrania recibirá tanques Leopard alemanes. Creo que el gobierno de Alemania entiende esta petición”, ha hecho saber Dymitro Kuleba, el ministro de Exteriores de Ucrania. El ultraconservador gobierno de Polonia tiene los tanques Leopard pero necesitan el permiso de Alemania, que es el que los fabrica y el que tiene la licencia de exportación. Alemania siempre ha defendido el no enviar los tanques de combate en solitario, pero Polonia y Reino Unido están dispuestos a hacerlo, por lo que el argumento parece perder fuerza, aunque esos dos países rabiosamente anti-rusos tienen poco que perder y no como Alemania.

Lluvias y lodos de ayer y hoy

Las inundaciones del 2021 en Alemania y Bélgica dejaron más de 160 muertos y miles de afectados. Y en estos últimos días, cuando todavía no se han restaurado los daños pasados, los dioses de la lluvia y del viento han vuelto a arremeter contra Alemania.

En el pasado año 2021 Gobierno Federal Alemán de la Canciller Angela Merkel aprobó el Reglamento sobre la distribución y utilización de la ayuda del Fondo de Reconstrucción para los daños causados por las inundaciones de aquel año. 30 mil millones de euros estaban listos para eliminar la destrucción causada por la catástrofe de las inundaciones y reconstruir edificios como infraestructura“, dijo el entonces ministro de finanzas alemán Olaf Scholz (SPD). Pero todavía hoy, a principios del 2023, muchos de los vecinos afectados por la catástrofe están todavía esperando satisfacción. Y eso que ahora Scholz es canciller. Las buenas palabras no son buenas obras, reclaman al gobierno semáforo.

A nivel personal no tengo nada grave que lamentar, aunque el viento tiró al suelo a mi mujer cuando iba en bicicleta. Por suerte sin otras consecuencias que un susto. En Hamburgo no lejos de la zona donde vivimos ráfagas de huracán desarraigaron numerosos árboles y cayeron sobre vehículos aparcados.

Al mediodía, una breve y severa lluvia de nubes grises creó una pista repentinamente helada en la carretera A29 al sur de Oldenburg. Como nadie esperaba la suavidad, se produjo una colisión masiva de autos. Un vehículo se deslizó en la superficie resbaladiza, salió de la carretera y cayó dando vueltas. Cuatro vehículos más fueron arrastrados. Un total de seis personas resultaron heridas en el accidente y también intervino un helicóptero en el rescate.

La tormenta Frederic barre Alemania con ráfagas y lluvias torrenciales, y en las costas se advierte de una tormenta. Los teleféricos se detienen en el Harz y los niveles de agua aumentan en el río Mosela.

Las ráfagas de vientos huracanados con fuertes lluvias además de haber arrancado árboles en gran parte de Alemania también han afectado al transporte marítimo. El Deutsche Bahn aconseja a los pasajeros de trenes que se informen antes de salir si los trenes circulan y cuándo.

En las costas y en las islas, la Oficina Federal de Navegación Marítima e Hidrografía (BSH) advirtió contra una marea torrencial. Se espera que la inundación aumente un metro por encima de la media y que el riesgo de inundación se prolongue hasta las 22 horas. Las ráfagas pueden alcanzar velocidades del viento de 115 kilómetros por hora. También en la región del Weser, el BSH espera que el agua suba alrededor de un metro más alto que la inundación media, en el río Elba de un metro a metro y medio.

Una tormenta en las afueras de Noruega dirige un torrente de aire marino muy frío hacia Alemania. El lunes 16 de Enero, una nueva depresión en la mitad occidental, que se extiende desde Francia hasta la bahía alemana, producirá nieve y lluvia.

En la noche del martes en el Sur ráfagas rígidas a tormentosas con vientos que giran de suroeste a oeste. A medida que pasa la noche, disminuye. Pero en el Mar del Norte girará hacia el noroeste y viento creciente con ráfagas en parte tormentosas y tormentas individuales, según advierten los sabios meteorológicos.

Manifestación ecológica, violencia policial y heridos

LÜTZERATH unos 70 policías y muchas decenas de manifestantes resultaron heridos en una manifestación en Lützerath (oeste) contra la expansión de una mina de carbón a cielo abierto en la que participaba mundialmente famosa Greta Thunberg.

Lützerath se convirtió en un símbolo de la resistencia a los combustibles fósiles y había atraído el sábado a miles de manifestantes, entre ellos la activista del clima sueca Greta Thunberg.

Los organizadores del movimiento afirman que 35.000 personas se habían reunido allí, mientras que la policía estimó su número en 15.000.

Estas protestaban contra la extensión de una mina de lignito a cielo abierto y, por tanto, la desaparición de Lützerath, en la cuenca renana, entre Düsseldorf y Colonia, apoyando a los militantes que ocupaban el sitio.

Varios manifestantes acusaron el domingo a la policía de haber reprimido con «violencia» su manifestación el día anterior, que degeneró en enfrentamientos en los que resultaron heridos decenas de policías y manifestantes.

Una portavoz de los organizadores de la manifestación, Indigo Drau, acusó durante una conferencia de prensa a la policía de «pura violencia», afirmando que agentes habían golpeado «sin moderación» a militantes, golpeándolos en la cabeza.

El colectivo Lützerath lebt! informó el sábado de decenas de heridos, algunos de ellos graves, en las filas de los manifestantes. Según una enfermera de ese grupo, Birte Schramm.

Por su parte, la policía afirmó el domingo que 70 de sus agentes habían resultado heridos el día anterior. “Fuimos atacados con proyectiles, piedras, barro, fuegos artificiales”, dijo su portavoz.

Varios vehículos de la policía resultaron dañados, en particular por apedreamientos, y muchos neumáticos de vehículos de la policía fueron pinchados, dijo la policía. Asímismo se habían iniciado investigaciones en unos 150 casos de resistencia a agentes de policía, daños materiales o alteración del orden público.

El Partido Verde está dividido en una base activa en manifestaciones contra gobiernos de colaboración del Partido Verde y decisiones totalmente contrarias a los programas por los que fueron llevados a los parlamentos regionales y al Federal. En cualquier caso, la pregunta que está en el aire es si el gobierno semáforo verde-amarillo y semi-rojo aguantará los embates de la oposición conservadora, las presiones aliadas de Polonia, USA y países bálticos, y las manifestaciones de decenas de miles de manifestantes activos y de opositores pasivos de opinión contraria. El tiempo no metereológico lo dirá.