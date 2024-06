Aparece el pez gigante Remo: ¿anuncia el apocalipsis final del mundo?

Un terremoto de magnitud 5,9 sacudió este lunes la prefectura de Ishikawa, al oeste de Japón, sin que se activara la alerta de tsunami en una zona que fue castigada por un sismo más fuerte el pasado 1 de enero

El terremoto tuvo lugar a las 6:31 hora local del lunes (21:31 GMT del domingo) en el extremo nororiental de la península de Noto, a una profundidad de 10 kilómetros y alcanzó un nivel 5 alto de la escala japonesa, con un máximo de 7 y centrada en medir la agitación en la superficie y las zonas afectadas.

En estos días ha vuelto a aparecer el gigantesco pez Remo, conocido como “el del final del mundo”. Recientemente, la aparición de varios ejemplares en costas de diferentes países levantó una ola de especulaciones y teorías. Una de tales apariciones recientes fue en el Mar de Cortés, cerca de Cabo San Lucas, en Baja California Sur. Un grupo de submarinistas pescadores deportivos dieron con el gigantesco ejemplar cuando estaba siendo atacado por tiburones.

El pez remo es una atracción para los buzos ya que es muy difícil verlo. Su descomunal tamaño sorprendió tanto a los locales como a los turistas. Los mitos populares recuerdan que este pez sólo aparece cuando un terremoto o una desgracia está a punto de ocurrir.

¿Por qué se le llama “el pez del fin del mundo”?

La triste fama del pez Remo como “el pescado del fin del mundo” viene de antiguas leyendas japonesas. Según la leyenda de Japón, tales peces emergen a la superficie cuando hay de grandes desastres naturales, especialmente terremotos y tsunamis.

Esta creencia se popularizó en el año 2011 cuando el terremoto y tsunami de Fukushima provocaron desastres y muertes después de haberse visto peces remo en las costas japonesas antes del desastre.

Otra ocasión en que volvió a aparecer el pez remo fue antes del terremoto de Taiwán. El país asiático sufrió uno de los terremotos de mayor magnitud del último tiempo; el sismo provocó destrozos y muertes en la mayor parte de la isla china.

El pez Remo es temido no tanto por su aspecto o por su enorme tamaño, sino porque cada vez que lo encuentran en las costas asiáticas ocurre un terrible desastre natural. Sin embargo, todo esto tiene una explicación científica aunque no sea de clara demostración.

En la semana en que se produjo el potente terremoto en Taiwán, isla-país ubicada al este de China, el desastre fue catalogado como uno de los peores de su historia. El sismo de 7,2 en la escala de Richter ocurrió en la primera hora del miércoles 3 de abril y dejó 10 muertos registrados y más de 800 heridos.

Tras el desastre natural se supo que en Filipinas se había capturado al famoso pez remo antes de que sucediera el sismo. ¿De qué se trata? Según la cultura asiática, estos peces, que viven a 1.000 metros debajo de la superficie del océano, nadan subiendo hasta aguas menos profundas antes de los eventos sísmicos, razón por la que se los trata como animales de mal augurio en estos países.

En el desastre de Taiwán, un grupo de pescadores capturó al pez remo en la isla Kalanggaman, ubicada a 1.400 kilómetros de Taiwán y a unas 900 millas al sur del epicentro del terremoto, a las 2 de la madrugada del martes, según se informó; esto fue 30 horas antes de que se produjera el sismo.

El pez remo gigante (Regalecus glesne), también llamado el rey de los arenques, es una especie de pez lampridiforme de la familia Regalecidae. La forma del cuerpo lampridiforme es muy variada, pero en general son aplastados y largos. No presentan verdaderas espinas en las aletas, aunque sí que tienen vértebras. Las mandíbulas son altamente protusibles. Lo que quiere decir que el movimiento maxilar inferior es hacia delante sin perder el contacto con el maxilar superior. La aleta dorsal es larga y tiende a ocupar todo el dorso. Han perdido las escamas. Se suele encontrar en todos los océanos, con excepción de las regiones polares.

Biólogos marinos y expertos en sismología han estudiado el comportamiento del pez remo para tratar de entender mejor estos avistamientos. Aunque algunas teorías sugieren que pueden estar relacionados con movimientos tectónicos, la mayoría de los científicos dice que se necesita más investigación para establecer cualquier conexión directa entre su aparición y los terremotos.

Aunque las leyendas sobre el pez remo fascinan, los científicos advierten de la falta de evidencia concreta que respalde la idea de que estos peces puedan predecir terremotos. Los investigadores sugieren que el pez remo podría subir a la superficie debido a cambios en las corrientes oceánicas, temperaturas, o cuando están enfermos o heridos, y no necesariamente como una señal de desastres inminentes.

Lo cierto es que estos peces son extremadamente sensibles a los cambios en su entorno, lo que puede explicar su repentina aparición en aguas superficiales.

Al mismo tiempo Alemania sufre inundaciones

Inundaciones, ríos crecidos y fuertes lluvias provocaron la muerte de un bombero y afectaron al tráfico ferroviario en el sur de Alemania el domingo pasado.

El cuerpo del bombero se recuperó después de que una lancha hinchable que llevaba a cuatro bomberos naufragara cuando navegaban por zonas inundadas para poner vecinos a salvo en la localidad de Pfaffenhofen, junto al río Ilm, en la región sureña de Baviera. Un tren de larga distancia descarriló cuando la tierra bajo un tramo de vías se deslizó cerca de la ciudad de Schwaebisch Gmund, unos 50 kilómetros (30 millas) al este de Stuttgart el sábado por la noche. Los 185 pasajeros quedaron ilesos.

La operadora ferroviaria alemana Deutsche Bahn advirtió de extensas cancelaciones y demoras y dijo a los clientes que pospusieran sus viajes que sus pasajes conservarían su validez. El tráfico se vio afectado en rutas que salían de Múnich a Berlín, Stuttgart y la ciudad suiza de Zúrich, entre otras.

La frecuencia de los meteoros extremos aumenta en todo el mundo. Las lluvias intensas afectan, sobre todo, a ciudades situadas a orillas de cursos fluviales. Wuppertal es una de las ciudades con más pluviosidad de Alemania. Justo allí, científicos de la Universidad de Naciones Unidas de Bonn investigan qué pasaría en caso de inundación

Un modelo topográfico revela los puntos de riesgo: depresiones en las que se acumula el agua y calles empinadas en las que la lluvia se convierte en torrente. Los investigadores comprobaron, además, que el acceso y los paneles de control del suministro eléctrico de los edificios públicos se encuentran en sótanos expuestos a inundaciones. Tras el análisis de riesgos, los científicos han desarrollado una hoja de ruta para prevenir catástrofes en ciudades.

En el año 2021 fuertes tormentas provocaron caos en Alemania y países vecino, con docenas de muertos y cientos de desaparecidos.

Un bombero de 42 años falleció al volcarse la barca cuando iba a rescatar una familia atrapada dentro de un bungalow. Unas 200 personas fueron evacuada durante la noche entre ellas unos 140 ancianos de dos residencias, han sido temporalmente alojados en hospitales. Una mujer de 43 años que estaba en el sótano de su casa cuando la crecida del agua ha desaparecido.

¿Es la hora del apocalipsis?

Apocalipsis es el último libro de la Biblia Cristiana y uno de los escritos más estudiados a través de la historia. Se le asocia normalmente con el fin del mundo, con un gran evento que traerá destrucción total. Sin embargo, la palabra original griega (apokálypsis) significa quitar el velo de algo que estaba escondido, revelar. Y este es precisamente el propósito del libro: dar revelación sobre el final de los tiempos. Los Jinetes del Apocalipsis son los cuatro caballeros (representan a la Peste, al Hambre, la Guerra y la Muerte) que se describen en la primera parte del capítulo sexto del libro cristiano. Nuestro escritor Vicente Blasco Ibáñez, valenciano y republicano, escribió una novela con el título Los cuatro jinetes del Apocalipsis en 1916 y ha sido considerada como una de las 100 mejores novelas en español del siglo XX . Pero trataba de la Primera Guerra Mundial y no de temas clericales o bíblicos.

El libro bíblico del Apocalipsis está lleno de símbolos y por eso no es fácil de leer o entender. En general, se acepta que su autor fue el apóstol Juan, aunque no hay unanimidad ni certeza en esto. Sí, vemos desde el primer versículo del libro que el autor se llamaba Juan. Pero no quiere decir que sea el apóstol. Y no es un libro escrito como un código secreto para que descifremos los tiempos del regreso de Jesús. Más bien es una visión llena de símbolos que traía esperanza en los tiempos duros a las siete iglesias del primer siglo y, después de ellas, a cada una de las generaciones cristianas.

Pero el tiempo del reino de los Cielos vendrá después del Fin del Mundo. Y aunque ninguno de esos gigantescos peces Remo haya aparecido en nuestras playas ni seamos supersticiosos: esperemos que inundaciones o terremotos nos cojan confesados, o que, al menos, no nos cojan en el sótano.