Barbilampiño trashumante: historia y pesadillas de Abascal y Vox

El pasado año 2022 El Plural publicaba la foto de un Abascal barbilampiño, reproduciendo la que, en el 2019, ofreciera Max Pradera en su cuenta official de Twiitter como solución definitiva para acabar de perderle el miedo a Vox.

Tal era su pretensión al difundír una fotografía del líder de la formación ultra, Santiago Abascal, sin barba y con el mensaje: “Cuando Vox me acojona, miro esta foto sin barba del pistolitas y me parto la caja”. La imagen de Abascal se volvió viral y la red social se inundó de comentarios. Comentarios humoristicos, vejatorios y faltos de miedo.

Pero no hay de menospreciar a VOX ni a su líder. No hay que tener miedo de las pistolillas de la barba, pero sí de futuras pistolas como se exhibieron antes de aquella Guerra Civil que dieron el triunfo al Caudillo adorado por VOX. Hay que reconocer que Abascal y los que restan de VOX de los tiempos fundacionales de su Partido son tan ingeniosos y atrevidos como sin escrúpulos morales o politicos, cosas evidentes después del desprestigio obtenido por sacar al prestigioso economísta nonagenario Ramón Tamames al ruedo parlamentario exponiéndole a las cornadas del debate. Tal acción no tuvo nada de “heroica” pese al criterio de Tamames, calificándoles de heroicos, pero mostró cómo se podía colocar a VOX en el centro de la atención nacional durante días, mientras las izquierdas comunistas y podemistas muestran sus discordancias públicamente, jaleadas y azuzadas por la jauría mediática de la derecha.

Mientras Yolanda Díaz unilateralmente, sin previa consulta con Podemos, se dedica a SUMAR en una tarea que en la prensa derechista aparece más bien como un permanente y polémico RESTAR, no está de más recordar que en las filas tanto parlamentarias como mediáticas de las oligarquías de la derecha tampoco reina la armonía angelical. Y como contribución a dicho desmadre carpetovetónico me permito recordar algunos pasos históricos {y a veces, histéricos} que acompañaron al parto de los montes en que nació VOX.

En julio del ya lejano 2012 se fundó una plataforma de reconversión promovida crematistica e ideológicamente por un colectivo del que formaban parte antiguos cuadros y militantes del Partido Popular. Nombres entre los que se encontraban Alejo Vida-Quadras (reconocido anticatalanista), Santiago Abascal (entonces presidente de la Fundación para la Defensa de la Nación Española, DENAES) y José Antonio Ortega Lara. Y de tales aguas los siguientes lodos que en diciembre del 2013 se registraron como partido político en el Ministerio del Interior. Y unos 30 días más tarde, a trancas y barrancas, se presentan a la luz pública el 16 de Enero del 2014.

Asnos oligárquicos sin Aznar

Entre los fundadores activos se podía reconocer a personajes avalados o relacionados de alguna forma por don José María Aznar, aquel presidente del Partido Popular y del Gobierno de España que había metido, en su momento, de cabeza y a ciegas a nuestro Estado en el conflicto bélico que encabezaban los Estados Unidos. Con un resultado de soldados españoles muertos en combates que no eran producto de la defensa de España, sino que defendían los intereses de las compañías de Estados Unidos y su gobierno imperial.

La megalomanía del presidente Aznar culminó con éxito en la reunión de las Azores el 16 de marzo del 2003 con los entonces presidentes Tony Blair del Imperio británico y George W.Bush del imperio americano. Grande entre los grandes o enano entre gigantes, según se mire. Lo cierto es que no se benefició España por su activo apoyo a la invasión de Irak, invasión ilegal internacionalmente, pero que sirvió para inmortalizar a Aznar en una foto de altura. La voluntad de los españoles, igual que la de los otros pueblos fue ignorada y las decisiones de la belicosa “cumbre tripartita” causaron cientos de miles de muertos, incluyendo los soldados españoles, fueran o no votantes del Partido Popular. Bagdad bombardeada entonces y centenares de edificios destruidos cuyas ruinas todavía hoy -20 largos años después- siguen mostrando las heridas abiertas que no se han cerrado en un país que no acaba de recuperarse de la ilegal y sangrienta agresión.

Breve lista de fundadores derechistas de Vox

Volviendo al nacimiento de VOX:

1) En un lugar destacado, estaba el ideólogo de Vox, Rafael Bardají, asesor de Aznar y exdirector de política internacional de FAES. Bardají se reuniría como destacado emisario de Vox con asesores de Donald Trump y trataría en aquellos encuentros sobre el futuro de España, futuro hipotético y derechista al que no se consultó al pueblo español ni se informó a nuestro Parlamento, siguiendo la tradición aznarista.

2) Otro fundador que luego abandonaría el partido, pero que continuaría defendiendo las posiciones ultras desde la prensa oligarquica fue Aleix Vidal-Quadras, el hombre de Aznar en Cataluña hasta que se le sacrificó a cambio del apoyo de Jordi Pujol. Ya no milita en Vox, aunque lo parezca por sus escritos.

3) Don José Luis González Quirós, que formó parte del consejo asesor de FAES, la Fundación de Aznar. Editó sus discursos políticos. Era parte del grupo de José María Aznar durante su primer gobierno. Otro ex-militante de Vox.

4) Ignacio Camuñas, fue exministro de UCD y diputado del PP hasta 1990. Otro exmilitante de Vox.

5) José Antonio Ortega Lara, activo militante del PP entre los años 1987 y 2008.

6) Ana Velasco, hija de un militar asesinado por ETA, fundadora de la AVT. Compartió el patronato en la Fundación Villacisneros con María San Gil, que sería el ala más dura del PP y muy próxima a Aznar.

7) María Jesús Prieto-Laffargue, ocupó una de las direcciones generales del primer gobierno de Aznar. También abandonó Vox.

8) Enrique Álvarez López. Expresidente de Arthur Andersen.

9) Y Cristina Seguí, trabajaba para el Okdiario, fundado por el periodista difamador de las izquierdas Eduardo Inda. Cristina dejó también Vox.

Y el último que a los 9 meses de ser público el partido pasó a ser primero de Vox originando el abandono de muchos de los primitivos fundadores: Santiago Abascal, el hombre que siempre ha vivido de la política. Para ser quien tanto acusa a los vascos de terroristas, habrá que sospechar si es él el único vasco no-terrorista. Quien no se crea que ha vivido siempre de la política el que tanto despotrica de políticos profesionales debería echar una mirada a su pasado curriculum: Abascal fue hijo político de Aznar desde sus comienzos. Se afilió al PP con 18 años, en 1994. Fue concejal del Ayuntamiento de Llodio desde 1999 a 2007. Asesor en la Subdelegación del Gobierno en Álava. Procurador de las Juntas Generales de Álava entre 2000 y 2004. Miembro del parlamento vasco de 2004 a 2009.

No es cosa de seguir aquí la trayectoria total hasta llegar a las heladas cumbres de VOX, pero Abascal fue repetidas veces salvado, hundido y recuperado por las jerarquías aristocráticas del PP y su derecha oligárquica. Los odios y querencias en la derecha entre Aznar y Rajoy provocarían la sustitución de este último por Casado. Y recordemos que en 2011 Abascal invitó a José María Aznar a presidir el Quinto Aniversario de la Fundación Denaes, la Fundación para la Defensa de la Nación española. El expresidente del PP le dirigió estas palabras:“Muchas cosas buenas se pueden decir de Abascal. Que es perseverante es una de ellas”. Mariano Rajoy y Aznar hacía mucho tiempo que no se entendían. Más tarde, en octubre de 2018, Abascal acusaba al PP de ser “la derechita cobarde que se esconde”, en Vistalegre y ante unas 9.000 personas.

Así y todo el 22 de octubre de 2018. Aznar disculpaba a Abascal: “Es su forma de expresarse en los mítines”, y afirmaba que es “un chico lleno de cualidades”. Sustituido y desbancado Rajoy apareció el bien Casado de la mano de Aznar, oculta entre los telones. Como que el PSOE del entronizado Pedro Sánchez aún no había convocado elecciones y el expresidente del PP, el glorioso participante en la cumbre tripartita con Blair y Bush, confiaba todavía en que el hijo pródigo Abascal volviera a “la casa común de la derecha”. Pero el 27 de marzo de 2019 ya convocadas las elecciones del 28A, Abascal redoblaba sus ataques contra el PP de Pablo Casado: “derechita cobarde”, “veleta azul”, “derechita mentirosa”... Hasta que Aznar estalló: “A mí nadie me dice a la cara derechita cobarde porque no me aguanta la mirada”. Se consumaba la ruptura con su hijo político.

Desde entonces hasta ahora ha desaparecido también Casado y reaparece el gallego Feijóo. VOX no es un pingüino aunque esté nadando en aguas turbias pero es un pájaro engendrado por las querencias y odios de Aznar que le dio alas pero que abominó del pajarraco en que se convirtió. El pajarraco dio un picotazo que casi hunde al PP arrebatándole escaños en las elecciones.

Ahora en 2023 el voto del centro derecha está en peligro tanto para el PP como para los oscilantes del PSOE porque la extrema derecha ya no parece dar tanto miedo, bien sea por la foto barbilampiña del Abascal trashumante que quiere llevar los rebaños parlamentarios hacia terrenos más derechistas y con la ayuda de Tamames paralizar o inmovilizar a parte del electorado de izquierdas. Eso mientras la derecha mediática azuza y estimula la discusión entre Podemos y la izquierdista Yolanda Díaz. Pero es necesario avisar a los navegantes que quieran votar en las próximas elecciones de los orígenes, trayectoria y propósitos antiliberales, antidemocráticos y nada nacionales (por sometimiento a la OTAN y los EEUU) del trashumante barbilampiño o barbudo que es Abascal.