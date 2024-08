Canarias necesita a los #waterwarriors

Hace unos años lo primero que hacía al despertar cada mañana era visitar Twitter, hoy X. Una red social en la que personas de toda índole con mayor o menor acierto comparten ideas propias y ajenas en formato corto. Allí, en el cuartel general de Equis, es donde nacieron bajo un hashtag l@s #waterwarriors. Heroínas y héroes de este tiempo, una especie única de defensores del agua de Canarias. Que a base de tweets iban escenificando su lucha por tan preciado recurso natural estratégico para las islas.

Y es verdad que cada vez que leía uno de aquellos tweets sentía una cierta seguridad. Podía imaginar al waterwarrior entallado en su traje azul bandera (la de las estrellas) con su antifaz y cinturón en amarillo montado sobre la coronación de una presa. Corriendo y gritando #somosaguasdecanarias. Wham!!! Estábamos en buenas manos.

Aquello era completamente inusual y novedoso, era superior a mi. Plaff!! Lo mismo un día el waterwarrior estaba visitando una infraestructura hidráulica u ordenando documentación técnica-económica que en unas jornadas sobre aguas o incluso comiéndose una chocolatina en un Binter. Sin duda la parte más importante de tan épica historia era la de la chocolatina que humanizaba el personaje. Además de seguro, me sentía identificado aunque no volara nunca en esa compañía.

Pues el #waterwarrior es como las cosas buenas de las vida. Pocas y a cuenta gotas; se fueron diluyendo dejando una estela de incertidumbre entre la población. Ploff!! Que bajona!

Con la esperanza de que quizás los #waterwarriors sigan operando desde las sombras con el mismo tesón. Aguardando a que en el cielo estrellado de Canarias se refleje una gota de agua, como símbolo de auxilio, en aquellos momentos en que tengamos el agua al tobillo, ojalá nos llegara al cuello. Ante situaciones apremiantes tales como: las recientes declaraciones de emergencia hídrica en la isla de El Hierro (2022), La Gomera (2022) Lanzarote (2023) Fuerteventura (2023) y más recientemente Tenerife (2024). Cuyo denominador común se centra en poder obtener financiación para el despliegue de infraestructuras hidráulicas, con cargos a presupuestos del Gobierno de Canarias. Que no hacen más que evidenciar que la planificación hidrología insular, o quienes se encargan de llevar a efecto lo que en ella se recoge, ha fallado. Y eso que de acuerdo con la Directiva Marco del Agua, el proceso de planificación (incluida la revisión de los instrumentos) se establece cada seis (6) años.

En este punto hay que manifestar que según el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) Canarias acumula un retraso que va camino de los dos (2) años en la aprobación de su planificación hidrológica de tercer ciclo (a la fecha faltan por aprobar los planes hidrológicos y los de gestión del riesgo de inundación de las Demarcación Hidrográficas de Fuerteventura y La Palma. Lanzarote aprobado recientemente). Siendo la única región europea que se encuentra en esta situación, lo que ha provocado la apertura de un expediente de infracción por parte de la Comisión Europea que podría llegar a activar un procedimiento sancionador, con el bloqueo de financiación como una posible medida. En realidad vamos camino de los tres (3) años de retraso (Diciembre 2024).

Y ante este panorama en el que buscas financiación declarando emergencias, con la alarma social que eso genera, mientras por otro lado la podrías perder por incumplimiento. Y vistas situaciones de índole similar en relación al agua en Canarias que dan para escribir algún que otro artículo. Necesitamos se erijan los #waterwarriors da igual si enmascarados o no pero que sean auténticos especialistas en la cultura y patrimonio del agua Canaria y no sólo una representación tipo cómic de las políticas del Gobierno o de otras Administraciones Hidráulicas en una red social. Splash!!

Porque si te has dado cuenta que en la vida real no existen las historias peliculeras, ni nadie que acuda al rescate. Sabrás que en Canarias no estamos preparados para que deje de salir agua del grifo. Tampoco el turismo está dispuesto a pernoctar en un destino con escasez o restricciones de agua. Véase que por término medio un turista consume tres veces más agua por día que un residente. Siendo la industria en la que hemos depositado nuestras esperanzas socio-económicas parece que no estamos en una buena posición para dejar de suministrar agua en la cantidad y con la calidad requerida al turista.

Entonces tod@s (Poderes Públicos, ciudadanía y turistas) debemos convertirnos desde hoy mismo en #waterwarriors cuidando y defendiendo nuestro bien más preciado. Al final lo más importante de las heroínas y héroes es el legado que son capaces de dejar a los demás. Quizás podamos mejorar la herencia de los antiguos #waterwarriors si entendemos que necesitamos el agua para vivir.