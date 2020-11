En Canarias también se Puede

Unas cuentas para “la remontada”. Así de esta forma jocosa y descriptiva bautizó el Gobierno de Canarias, y concretamente su vicepresidente Román Rodríguez los Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2021.El aumento con relación al presupuesto actual es importante, porque representan un 5% en el conjunto del gasto no financiero, del 5% en el gasto social, del 17,5 en las inversiones, y del 22,7 en el apoyo a los sectores productivos. En total, incluyendo el gasto financiero para amortización de deuda, la comunidad autónoma canaria parte para 2021 con un gasto previsto de 9.501 millones de euros. Todo esto, con el buen entendimiento y el trabajo en equipo del PSC/PSOE liderado por Ángel Víctor Torres, el de Nueva Canarias que dirige Román Rodríguez, el de Podemos Canarias que lidera Noemí Santana, y el Agrupación Socialista Gomera que encabeza Casimiro Curbelo. Me chisman que la colaboración de los cuatro grupos políticos ha sido hasta ahora ejemplar, para mayor cabreo de José Miguel Barragán y Australia Navarro, que han intentado meter la cuchara en los acuerdos del Ejecutivo para sembrar la discordia, y lo que han conseguido es mayor unidad. Algo así como a nivel nacional lo han intentado PP, Vox y Cs, contra el Gobierno de progreso, y Pedro Sánchez y Pablo Iglesias cada vez duermen más tranquilos y más unidos.

Pero hablando de Canarias, con los ingresos de la financiación autonómica, con el uso de los 500 millones de superávit, con la participación en los presupuestos estatales y europeo, con un justo reparto del plan de reconstrucción, y recurriendo al endeudamiento si fuese necesario, el objetivo de cumplir con las cuentas canarias están al alcance de la mano, que estarán centradas en el fortalecimiento de los servicios públicos, la atención a las personas vulnerables, el impulso de la actividad económica, el mantenimiento la recuperación del empleo, la apuesta por la sostenibilidad y la lucha contra la crisis climática, hacen de los presupuestos de la Comunidad Autónoma unos objetivos muy ambiciosos.

No cabe duda de que estas conquistas han sido fruto del gran trabajo del presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres y su grupo del PSOE, del Vicepresidente, Román Rodríguez y su equipo de Nueva Canarias, de Casimiro Curbelo, y todo el conjunto de la Agrupación Socialista de La Gomera, de la consejera de Asuntos Sociales ,Noemí Santana Perera, y de todo el bloque de Podemos Canarias, y nos parece justo resaltar a los integrantes de la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, en donde la viceconsejera Gemma Martínez Soliño ha jugado un papel muy especial, junto a todo el equipo integrado por Francisco Javier Bermúdez Díaz, en Derechos Sociales e Inmigración, Miguel Montero Naranjo, en Dependencia y Discapacidad, Yolanda Iratxe Serrano Ávila, en Protección a la Infancia y la Familia, Silvia Jaén Martínez, viceconsejera de Igualdad y Diversidad, Víctor Manuel Ramírez Pérez, director general de Diversidad, Marlene Santana Rodríguez, Secretaria General Técnica, Laura Fuentes Vega, Directora General de Juventud y Mónica Fumero Porriños, directora del Instituto Canario de Igualdad., que han tenido que superar con mucho arrojo y gran trabajo la crisis económica en la que dejó a todos estos departamentos el anterior gobierno de Fernando Clavijo, y además hay que valorar y tener muy en cuenta que en todos estos sectores que controla la Consejería de Asuntos Sociales el contacto con la gente es mucho más directo y se aprecian mucho más los valores y cualidades de los políticos que dan la cara en condiciones financieras y de crisis muy difíciles.

Pero con todo esto, Noemí Santana Perera ha sido clara en afirmar que no está satisfecha con las partidas presupuestarias destinadas a sus áreas, pero considera muy importante que su de departamento pueda contar con más recursos humanos y contratar a personal por urgencia o emergencia como lo han hecho las Consejerías de Educación y de Sanidad. Y también debemos resaltar el gran trabajo del Grupo Parlamentario de Podemos Canarias, de Manolo Marrero, Paco Déniz y María del Río, junto a Noemí Santana, pero pese al entendimiento con los grupos que conforman el “Pacto de las Flores”, socialistas, nacionalistas y gomeros, también las reivindicaciones han sido firmes y contundentes, y en ese capítulo Manolo Marrero, portavoz de Podemos Canarias en el Parlamento, le dijo claramente a Román Rodríguez, como hombre de las perras que es el Vicepresidente del Gobierno que las cuentas del próximo ejercicio pueden enfrentarse a un gran problema que “o lo solucionamos o tendremos un estrepitoso fracaso, porque se necesita con urgencia una mayor contratación de personal en las distintas administraciones públicas porque no es concebible que en momentos extraordinarios no se puedan realizar contrataciones imprescindibles y urgentes”. Más claro el agua.

Pero el resumen de todo es que entre Ángel Víctor Torres, Román Rodríguez, Noemí Santana y Casimiro Curbelo, han demostrado que en Canarias también se puede.