Carnaval con putinesco presente y pasado católico: China en el año nuevo lunar

Esta semana comienzan los Carnavales en el mundo entero. Y también en todo el mundo se pone en movimiento la mayor migración de chinos anual del mundo. Occidente lo llama Año Nuevo Chino, pero no se celebra únicamente en China, sino en todas las comunidades chinas. El Año Nuevo Lunar cayó el sábado 10 de febrero de 2024, con el inicio del Año del Dragón. En la tradición china se trata de una época de reuniones familiares, de comida y de celebraciones muy ruidosas.

La China actual usa el calendario gregoriano occidental, esto no nos suena a chino ya que ha sido impuesto y aceptado en la mayor parte del mundo. Tras la fundación de la República de China, se adoptó oficialmente el calendario gregoriano en 1912 y los líderes rebautizaron la celebración del Año Nuevo Lunar como Festival de Primavera, el nombre con el que se conoce esta festividad en la China moderna. Pero las festividades chinas se rigen por el calendario lunisolar que proviene desde muchos siglos antes de la Era Cristiana. No sabemos cuántos españoles hay en China, pero sabemos porque los vemos en casi cada esquina que hay muchos chinos en los países occidentales tanto en Canarias como en Hamburgo o Nueva York. El chunyun, conocido como la mayor migración humana del mundo, produce atascamientos por tierra mar y aire en los ya concurridos trenes, aeropuertos y carreteras. Toda una demostración de que estas fiestas siguen siendo un sinónimo de buena suerte y amor para mucha gente china.

Como tantas extrañas coincidencias en el mundo, aquí en Febrero coinciden nuestros Carnavales con el Chunyun o Año Lunar.

Zelensky, Putin, Biden y los chinos

Al mismo tiempo vuelven a saltar a primer plano los temas del Clima, la Emigración, la carestía inflacionaria y la Guerra. Este fin de semana gran parte de la geografía alemana que estaba sepultada bajo la nieve y paralizada, vuelve a verse acometida por la revuelta del campesinado y la paralización de carreteras por una avalancha de tractores abandonados. Y el “fenómeno” se repite por toda Europa, incluyendo a España. La catástrofe climática no es culpa del Gobierno, pero el no haber realizado medidas preventivas es su responsabilidad de la que no están excluidos tampoco los partidos ayer gobernantes como el PP en España y los democratacristianos alemanes, hoy opositores, pero ayer gobernantes a favor de los grandes monopolios y olvidando a los pequeños industriales, comerciantes y campesinos. Los grandes aprovechados son la Banca, los monopolios y gigantes especuladores como Mercadona, Carrefour y otros fondos buitre que se saltan las leyes, tanto si les favorecen como si no.

Zelensky que ha prohibido todos los partidos ucranianos de izquierda que se le oponían, vuelve a cacarear diciendo que vencerán a Rusia, mientras suplica a los EE.UU y a sus sumisos europeos que le sigan mandando dinero. Y eso después de haber tenido que obligar a dimitir a militares que se habían embolsado millones de dólares de la ayuda destinada a armamento militar y no a los bolsillos de generales. La corrupción sigue extendida en las esferas del poder en Ucrania.

Zelensky se disfraza en este Carnaval político de Salvador de Occidente, mientras sigue paseándose por países y parlamentos evitando los frentes de guerra donde una bala perdida pueda encontrar su cabeza. Su valentía se presenta en los parlamentos extranjeros y no donde se libra la Guerra. Su problema es que Trump y los republicanos han dicho que no tienen interés en gastar dinero inútilmente. Y el presidente Biden tartamudea heróicamente mensajes de guerra que pocos escuchan y con periodistas que afirman que Biden está para entrar en un asilo de ancianos. China amenaza a Taiwan y se alía a la Rusia de Putin en el frente asiático y abre nuevos frentes políticos que pretenden evitar confrontaciones militares, aquí encontrandose con el Brasil de Lula y la postura de Sudáfrica acusando de genocidio al Israel en Gaza ante los Tribunales internacionales.

Entrevista de Putin con Tucker Carlson

El odio y el genocidio ocupan los grandes titulares occidentales, evitando o despreciando todo discurso sobre negociación, tregua o acuerdos de Paz. Aquí el carnaval de los políticos se desliza de lo trágico a lo ridículo. Y el único que cínicamente se reafirma y se presenta a nivel mundial sin equivocarse ni tartamudear es Putin que ha tenido una larguísima entrevista con el periodista americano Tucker Carlson, derechista a lo Trump, retransmitida en todo Occidente.

Putin arremete contra la OTAN y señala la sumisión europea al dictado norteamericano. Y recuerda que cuando quiso unirse a la Unión Europea le dieron con la Puerta en las narices y si le hubiesen propuesto unirse a la OTAN se habría abierto un proceso de acercamiento y evitado la confrontación. Ahora Rusia está por delante, afirma, en sistemas de ataques hipersónicos. Pero lo esencial es que en el 2008 se abrieron las puertas de la OTAN a Ucrania y en el 2014 hubo un golpe de Estado y persiguieron a los que no aceptaron el golpe. Crearon una amenaza contra Crimea que tuvieron que aceptar bajo protección rusa.e iniciaron una Guerra contra el Dombaz y entonces fue cuando los USA los empujó hasta una línea que Rusia no podía cruzar porque hubiera supuesto su destrucción. Y para colmo fueron las declaraciones de los ex-dirigentes de Alemania y Francia declararon públicamente que los Acuerdos de Minsk eran una maniobra y no pensaron nunca cumplirlos.

La entrevista inmediatamente transmitida en los EEUU a quienes estaba principalmente dirigida ha tenido efectos inmediatos. Especialmente en los medios de comunicación controlados por los Demócratas y las industrias armamentísticas que ven peligrar el negocio si se entra en negociaciones de Paz y han empezado una contra-campaña informativa o desinformativa, anti-Putin y anti-rusa..

Salto de China a Santa Brígida, Gran Canaria

Según Pedro Socorro Santana, cronista oficial de la villa de Santa Brígida, es dicha Villa un pueblo de larga tradición en la celebración de los Carnavales. En tiempos de nuestros bisabuelos todo el mundo echaba manos de un disfraz (bastaba una sábana y una careta), comía tortillas con miel, las mascaritas pedían huevos por las casas o la gente iba a Las Palmas a ver el desfile de carrozas por la calle Triana llena de confetis y serpentinas. La fiesta más popular era también una de las más antiguas del municipio.

Como escribe Socorro Santana: “Todo un mundo de música y diversión que a veces se transformaba en trifulca como sucedió aquel domingo de 1915, según relataba el Diario de Las Palmas en una escueta nota. “El domingo de Carnaval ocurrió en Santa Brígida un sangriento suceso. El alcohol provocó una reyerta entre varios individuos y uno de ellos resultó con una gran herida de arma blanca en una ingle, siendo grave su estado”. Y es que nunca faltaban los borrachos y las reyertas entre nativos y forasteros, haciéndose luego alardes de las trompadas repartidas o palizas dadas”.

Prohibidos carnavales

A partir del momento mismo del golpe de Estado fascista contra la Segunda República Española y luego en la Guerra Civil se prohibieron los Carnavales. Y la misma mano del glorioso caudillo Franco que no temblaba para dictar fusilamientos y penas de muerte, firmó en Valladolid la siguiente Orden: “En atención a las circunstancias excepcionales porque atraviesa el país, momentos que aconsejan un retraimiento en la exteriorización de las alegrías internas, que se compaginan mal con la vida de sacrificios que debemos llevar, atentos solamente a que nada falte a nuestros hermanos que velando por el honor y la salvación de España luchan en el frente con tanto heroísmo como abnegación y entusiasmo, este Gobierno General ha resuelto suspender en absoluto las fiestas de carnaval. ”

La Iglesia tampoco era partidaria de esas celebraciones tan cercanas del pecado de la carne, o sea del sexo. El entonces Obispo de Canarias, Antonio Pildain y Zapiain (1936-1966) no era amigo de los carnavales, siendo éste tal vez el único punto en común que el obispo nacionalista vasco tuvo con Franco. (Algún punto similar podría repetirse hoy día entre los neofranquistas del PP y Feijóo con lo reaccionario catalanista de Junts y Puigdemont, ambos diciéndose católicos). Apoyándose en las disposiciones del Estado franquista confesional, Pildain emprendió una cruzada contra la inmoralidad de los bailes públicos, ordenó a sus párrocos que en caso de llevarse a cabo la fiesta, las campanas de la iglesia debían voltear incesantes durante todo el día, tocando a muerto. El rigor que no se tenía contra los pecados relativos al dinero y la explotación capitalista se concentraba y excedía en lo que llegó a ser la moral católica y franquista concentrada en el sexto mandamiento y los apuros y tribulaciones que pasaban los vecinos para poder disfrazarse.

En la Edad Media la Iglesia Católica propuso una etimología de carnaval: del latín vulgar carnem-levare, que significa 'abandonar la carne' que era la prescripción religiosa obligatoria para todo el pueblo durante todos los viernes de la Cuaresma. Pero antes iban tres días de excesos en la comida y la bebida, con fiestas y juegos precedíendo el obligado recogimiento y devoción que exigía la Cuaresma.

Durante varios siglos, el Carnaval ocupó un lugar muy importante en la vida de los pueblos y las ciudades de Europa. Esta celebración se prolongaba durante los tres días que precedían al miércoles de Ceniza, la jornada que marcaba el comienzo de la Cuaresma, el largo período de ayuno y abstinencia que preparaba a los fieles para la Pascua. Tres días durante los cuales las gentes se entregaban a una exaltación colectiva y a toda clase de excesos prohibidos el resto del año.

(Carnaval en manuscrito del Romance de Fauvel, principio siglo XIV)

Esta fiesta tiene lugar 40 días antes del Jueves Santo, que este 2024 caerá el día 28 de marzo, por tanto el Carnaval será a primeros de febrero, entre el jueves 8, inicio marcado por la Septuagésima, que es el periodo de tres semanas que precede a la Cuaresma, y el miércoles 14, día de San Valentín.

Sin embargo, fue el historiador y erudito del siglo xix, Jacob Burckhardt, quien propuso la idea de que el vocablo «carnaval» deriva de la expresión carrus navalis, usada para designar una procesión de máscaras que culminaba con la botadura de una nave de madera decorada con ofrendas florales en honor a la diosa egipcia ISIS; se realizaba, todos los años, a primeros de marzo como símbolo y apertura de la temporada de navegaciónEL ENTIERRO DE LA SARDINA

El malolor de las sardinas que obligó a enterrarlas en el Manzanares

Se dice que en siglo XVIII, el rey Carlos III regaló a los nobles madrileños un cargamento de sardinas para que pasaran la Cuaresma. Cuando el pescado llegó a Madrid, soltaba un olor muy fuerte. Así que tuvieron que enterrar las sardinas en la ribera del Manzanares… Puede que tan sólo sea una leyenda, pero lo cierto es que, en el siglo XIX, en Madrid, ya había un entierro de la sardina.

En 1851, un grupo de estudiantes en Murcia organizó un cortejo fúnebre con una sardina a la que finalmente, quemaron. La cosa tuvo tal éxito que el Entierro se sigue celebrando. Pero no lo hacen el Miércoles de Ceniza, entierran la sardina en las Fiestas de Primavera. Y simboliza el triunfo de la alegría sobre la seriedad.

Que las cenizas del miércoles no sean atómicas

Y en estos momentos en que todos los políticos se disfrazan y ocultan verdaderas intenciones, esperemos que este Miércoles o los venideros Miércoles de cenizas no lo sean de Cenizas Atómicas.