La gente buena de Canarias

Hace unos días, una persona me narraba un episodio que había presenciado en el aeropuerto de El Hierro. Un grupo de niños migrantes, todos de corta edad, esperaba su vuelo a Gran Canaria. Entremezclados con ellos, pasajeros que también se disponían a coger un avión. Había muchas miradas. No todas eran buenas. Sin embargo, muchos otros adultos se dirigieron a la cafetería para comprarles algún tentempié, un refresco o unas golosinas. Otra madre se acercó a ellos para presentarle a sus hijos. “La gente canaria es muy buena”, me decía esta persona de origen extranjero.

Sigo creyendo que la gente buena, empática y comprensiva es más numerosa, a pesar de que no haga tanto ruido.

A veces hace falta recordarnos que la memoria de un pueblo migrante como el canario sigue viva y que, por lo tanto, es contradictorio criticar algo que nuestros antepasados también se vieron obligados a hacer. Que muchos canarios están aquí hoy gracias a los bolívares que mandaban sus familiares desde Venezuela en los años 50 del siglo pasado, que muchas familias se fueron a Cuba sin pasaporte e hicieron fortuna o no y allí se quedaron para que hoy retornen sus nietos y bisnietos. O que en la oscuridad de la noche, los canarios zarpaban desde el muelle de Orchilla en El Hierro en dirección a Venezuela, donde a veces las autoridades los retenían en islas-cárcel durante semanas sin apenas comida ni bebida. El destino es caprichoso: de esta isla salieron migrantes canarios en los años 40 y 50 y hasta aquí llegan hoy migrantes de otras partes de la tierra. Nuestra historia no es tan diferente a la de estos niños.

A veces hace falta recordarnos que en los días donde parece que la humanidad se pierde, hay personas que se unen para construir un muro defensivo por las personas migrantes. Que crean colectivos como Somos Red, que tanto ayudó a los migrantes en 2020 y 2021, los años del bloqueo en Canarias. Y que en esa época incluso muchos vecinos abrieron las puertas de sus casas para que los muchachos que se habían quedado fuera de los centros, no durmieran en las calles. Que hay religiosos, como los curas de los barrios de Las Rehoyas y de San Cristóbal en Las Palmas de Gran Canaria, que ayudan sin hacer ruido a jóvenes extutelados que de otra manera subsistirían en la calle. O que hay mujeres que combaten empecinadamente, incluso contra la policía, para que los jóvenes más estigmatizados por la sociedad tengan oportunidades y no sean discriminados.

A veces hace falta recordarnos que hay entidades deportivas que están haciendo más por la integración que cualquier iniciativa gubernamental. El caso del futbolista marfileño Boubacar Bassinga es un ejemplo reciente. Con 14 años llegó en patera a Gran Canaria con el sueño de ser futbolista y la temporada pasada consiguió debutar en La Liga con la UD Las Palmas. Todo gracias al equipo de sus categorías inferiores Proyectos Sociales, creado para dar una oportunidad a jóvenes en situación de vulnerabilidad. En este sentido, también los clubes de lucha canaria, integrando en sus equipos a menores migrantes, han conseguido que decenas de adolescentes africanos comiencen a amar el deporte autóctono canario. Y sin olvidar que hay municipios como Artenara o Moya que celebran la diversidad, la riqueza del intercambio cultural y la alegría que han traído los menores migrantes a sus calles.

Pero también hace falta recordarnos lo que más escuece a una parte de la sociedad. La geografía y la historia de Canarias están ligadas a África. Solo 100 kilómetros separan el Faro de la Entallada en Fuerteventura de Tarfaya en Marruecos. Dicen que en las noches con un cielo limpio, la luz destellante del faro se observa desde esa parte de la costa africana. Además, de allí proceden los primeros habitantes de estas islas y de allí fueron trasladados por la fuerza miles de esclavizados que se mezclaron con nosotros. La huella genética no miente. No podemos escapar de África porque África está en nosotros. Pese a quien le pese.