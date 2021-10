Hay que plantarse ante el plan Nado S.A.

Mañana miércoles son las elecciones del Club Natación Metropole, por lo que animo al voto a todos los socios. Hay que impedir mediante nuestros votos que suplanten nuestro club y lo dirijan a la desaparición real, enmascarada en un negocio que hace sospechar que solo persigue unas puertas giratorias para colocarse parte de la actual junta directiva en un consejo remunerado de administración.

Ya lo han advertido en los medios de comunicación, crear una fundación y la inversión de capital privado con intereses en el CN Metropole y todo esto a cambio de qué, me pregunto. Y esa es la realidad, aunque no se quiera ver, la continuidad, con el cambio de roles (presidente -vicepresidente) para poder llevar a cabo dicho plan, que esconde un plan de negocios para expoliar al socio de la propiedad del Club y generar una sociedad mercantil.

-Se oculta, hasta hoy, la intención de aumentar las cuotas y derramas sin buscar otras alternativas.

-Se pierden subvenciones, ante el bochorno y el descrédito que significa falsificar documentos como consta en la denegación escrita por parte de la administración pública publicada en el BOC.

-Se actúa de una forma poco ética estando en funciones y a días de las elecciones, formalizando contratos como la concesión de la Cafetería, a contratar entrenadores nuevos, a firmar y comprometer presupuestos de obras exageradas como la del vestuario que pasa de un coste inicial de 300.000 euros a doblarlo (600.000 euros), se organiza la sustitución y entrega de nuevos carnets a los socios para atraerlos al club justo en período electoral, se utilizan las redes sociales del club como autobombo electoralista y un sin fin de detalles que ya nos avisan de lo que son capaces de hacer en "positivo".

No. No hay transparencia alguna, no se consulta a los socios, que son el principal activo del club. También le quitan el derecho a voto a todos los trabajadores del Club que son socios, ya que muchos saben las tretas que se realizan. Se vanaglorian de un saneamiento económico cuando no sólo los presupuestos no están aprobados, sino que el déficit sigue acuciando a esta sociedad.

La campaña de Alberto Santana y Araujo ha estado plagada de brindis al sol y de vellocinos de oro. Mentiras que solo pretenden obnubilar al socio para conseguir su fin. Detrás de promesas y proyectos inviables quieren someter al club a unos compromisos de deuda económica que le lleven a una irremediable mercantilización y posterior venta. Entre peor vayan las cuentas, más se inflen los gastos y menos se vele por un club de socios, con una economía sana y controlada, mejor. Ese es el Plan Nado, S.A.... es paradógico pero es AHOGAR al club.

Como socio no me preocupan el pasado y las historias de pasillo, sólo me importa el futuro de una gran institución, que mi familia y yo podamos disfrutar de la vida social y deportiva del club. Por eso hay que ir a votar a SIEMPRE METROPOLE, LIDERADO POR CARLOS HERRERA, una candidatura conformada por socios con experiencia, historia, formación, educación y compromiso, que saben y han vivido lo que significa SER METROPOLISTA.

Si no lo remediamos, si no lo sabemos leer, dejaremos de tener un club social y deportivo, y pasaremos a pagar unas cuotas por la utilización de unas piscinas, gimnasios o clases deportivas en una sociedad mercantil sin alma ni sentimientos.