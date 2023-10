La Laguna, capital de las canariedades

La semana del 16 al 20 de octubre de 2023 tendrá lugar la celebración del Curso de Extensión Universitaria Canariedades. Una herencia en devenir. Dicho curso, organizado por el Museo de Historia y Antropología de Tenerife, la Universidad de La Laguna y la Fundación Canaria Tamaimos enmarca el lanzamiento de un nuevo libro de las Ediciones Tamaimos: Canariedades. Textos para pensar una Canarias Otra. El libro es un compendio de quince reflexiones a cuenta de las canariedades actuales desde los más variados ámbitos disciplinares. Pueden leer el programa completo del curso aquí.

Hasta aquí la información más elemental acerca de un evento que, a mi parecer, irá ganando peso en el debate ideológico y cultural canario en los próximos años. Pero, ¿qué es lo que se expresa en este curso, de conferencias de carácter más académico en la mañana y debates abiertos en la tarde? ¿Cómo es posible reunir a personas tan dispares como Antonio González Viéitez –histórico del canarismo progresista– y Juan Manuel García Ramos, uno de los líderes históricos del PNC? ¿O a Koldobi Velasco –activista de mil causas justas– con Ana Oramas, la más fiel representante del canarismo conservador? Sin duda una voluntad nada sectaria de acoger en este marco a los extremos casi improbables de un espacio cuya existencia se intuye y en el que se reconocen no pocas diferencias y puntos de fricción pero alguna seña en común.

Por otro lado, ¿qué representa la pluralidad de voces académicas como Larisa Pérez Flores, Roberto Gil Hernández, Pablo Estévez Hernández, Paula Fernández Hernández, José Miguel Perera Santana, Rumen Sosa Martín, etc.? ¿Qué tendrá que decir sobre Canarias este grupo de canarios y canarias, nacidos en democracia y autonomía? A mi juicio, que estamos ante el nacimiento de la Generación Otra, algo que intentaré desarrollar, aunque sea brevemente, en las próximas líneas.

Desde hace algún tiempo –alguien deberá concretar más y mejor el momento exacto, si es que esto es posible– se viene dejando sentir una perspectiva y una sensibilidad nuevas acerca de Canarias, nuestro lugar en el mundo, nuestro devenir como pueblo. No diré que es un hecho absolutamente extraordinario y totalmente desconectado de cualquier otro movimiento o escuela en otros lugares del mundo. De hecho, estos empujes generacionales se suceden con alguna periodicidad aunque tampoco son frecuentes. Son más los años estériles, en los que algunos intelectuales recorren la larga travesía del desierto esperando entregar el testigo a quien lo quiera recoger.

Es innegable, por otra parte, la influencia en esta Generación Otra de escuelas como el posmarxismo o, significadamente, el pensamiento decolonial en el conjunto de reflexiones que vienen delimitando esta Generación Otra. Nombres como los de Manuel Alemán, Frantz Fanon, Fernando Estévez, Ángel Sánchez, Derrida o Laclau, no les son ajenos. Las alteridades en su lucha por la emancipación de sus respectivas subalternidades son definitivamente su terrero de lucha. La subversión epistémica, la criollidad, el cuestionamiento de la canariedad hegemónica, el descentramiento cognitivo, la colonialidad, el colonialismo,… muchas de las pegas en las que estos luchadores y luchadoras se fajan sin miedo al disenso interno.

Asistimos, en fin, al nacimiento de una Generación Otra que pide paso en su derecho de enunciación de Canarias; que se viene re(v/b)elando en libros, artículos, charlas, debates, etc. desde hace no menos de una década; que ejerce un activismo intelectual en la denuncia de los límites del autonomismo y la (ultra)periferia (auto)impuesta; que participa, en fin, de la construcción de una subjetividad nueva para hombres, mujeres, personas no binarias, grupos sociales excluidos, etc. aun en su heterogeneidad de enfoques y puntos de vista en otra Canarias posible y urgente. La Laguna –escenario histórico de tantas contestaciones– acoge esta próxima semana la constatación de que Canarias se sigue pensando en clave rebelde y emancipadora; de que las diferentes canariedades vuelven a expresarse sin miedo a ser ocultadas. Deseo que nueva hornada de ilustrados e ilustradas nacidos de nuestros sectores populares alcancen cotas aún más altas que las que anteriormente otros alcanzaran en sus tertulias laguneras.