Turbamulta

Sí mujer que no recuerdas bien a ese chico que se llamaba Piqué y le llevaba los helados a un tal Losantos de Teruel los dos juntos en la Autónoma de Barcelona estudiando filología hispánica y en los ratos libres subiendo a Andorra a entrenar a los infantiles de la guardia civil caminera esa que a la que te descuidas te manda al psicólogo chino diciendo que todo es gratis que todo vale que puedes tirar de la manta y decírselo al aragonés Barriuso para que te ponga a hacer cine con su hermano a cincelar óperas en el real y a imitar a umbral umbral aquel en forma de chica suave y mona periodista llámese Belmonte landaluce tragaluce bemón reyes infantes latorres expresos porque todo en el aire es julia y luz en los mellados que en miguel Yuste también cuecen habas ahora que van a vender hasta las puertas del garaje pero no quedará solar como en gran vía para que se lo compre primark porque allí no va nadie y solo permanecerá un juanlu en la claraboya a modo de portero pidiendo las entradas a pesar de que le encargaron darlas solo a medianoche y con librea mas no escucha a nadie se empecina en el solipsismo democrático autoflagelador y así le dan pellizcos cuando ya no restan yunques ni en la plaza mayor ni en los rastros por eso los periodistas se pierden las políticas se ausentan las yolandas no nos quieren isabeles me traigas que necesito varias y compuestas como la carne en canarias cuando precisas guiso y dices ensalada de coles a sabiendas de que no todo es igual de que los tiempos son merengues y no de Piqué que tiene que irse a Andorra en una barcaza mequetrefe a cuyo mando se pone un tal Almeida un pobre Lucas un mozo de cuadras y enteramente pegados a The Crown con el convencimiento de que la corte de los milagros británica es casi ficción y la poca realidad solo se encuentra entre retales que escribe varguitas en los ratos libres.