Rubén Alfaro: “Al Consell lo veo más preocupado por el turismo que por las dificultades del calzado para exportar”

El socialista Rubén Alfaro (Elda, 1979) es alcalde de Elda desde 2015. En las últimas elecciones de 2023, gracias a un acuerdo con la coalición Elda para Todas. Alfaro saca pecho de haber conseguido “por unanimidad en el pleno” fijar los objetivos del municipio para 2030. “Una ciudad más cómoda para el peatón, más accesible, más comprometida con el cambio climático, en definitiva, una ciudad para las personas”, defiende. El edil recibe a elDiario.es en su despacho para analizar los retos de su municipio.

¿Cómo evoluciona el Plan Estratégico Elda 2030?

El plan estratégico es darle un relato de modernización a la ciudad y va por buen camino. Queremos modernizar el espacio público para tener una ciudad más cómoda para el peatón, más accesible, más comprometida con el cambio climático, en definitiva, una ciudad para las personas. No queremos que nadie se quede atrás, con una especial protección para los niños y los mayores. Una solución más holística para que Elda sea una ciudad para elegir vivir en ella y que los que viven se sientan orgullosos.

Bueno, la gente ha decidido vivir. Porque han vuelto al crecimiento poblacional y ya son ustedes 53.000 habitantes.

Estamos creciendo por la diversificación. Ya no solo por la apuesta por el sector industrial, sino por todos los servicios que ofrecemos. Al final, nuestra posición en el territorio y en la provincia nos permite ser atractivos. Tenemos un plan y tenemos una guía, que salió aprobada por unanimidad en el anterior mandato. Y eso da seguridad y estabilidad a los vecinos y vecinas y a las empresas que se han instalado en Elda. Aquí cuidamos a todos por igual y la gente sabe que vive en una ciudad moderna del siglo XXI.

Estuvo en la Entidad Estatal del Suelo (Sepes) reclamando suelo para industria. Disponer de ese recurso va a ser clave para el futuro.

Tenemos un planteamiento de crecer 600.000 metros cuadrados de suelo industrial en los próximos años. Estamos sondeando la posibilidad del Sepes, también seguimos en conversaciones con nuestros empresarios para ver sus necesidades y, desde Urbanismo, trabajamos para ofrecer ese suelo de calidad a los industriales.

La conexión con el corredor mediterráneo será importante también. ¿Qué le sugeriría al ministerio de Transportes sobre la conexión de Elda con el corredor?

Siempre hemos sido reivindicativos y siempre hemos puesto encima de la mesa cómo de importante es el Alto y Medio Vinalopó. Es una comarca muy industrializada y que necesita infraestructuras. Hemos estado en la reivindicación del corredor. Por Elda pasa el corredor mediterráneo y tenemos una obra fundamental como es el ensanchamiento del propio túnel de la primitiva línea Madrid-Alicante. También la Generalitat nos tiene que aclarar qué pasará con el puerto seco y cuál es su mejor ubicación para dar servicio a las empresas. No tenemos noticias por parte del PP sobre cuál es el mejor emplazamiento para el puerto seco, si Elda, Novelda o Villena. Esa infraestructura nos vendría muy bien a todos. Y en nuestra comarca, esto lo relacionamos con la ampliación de la A31, la autovía que va a Alicante. Con la mejora de la autovía, que es el tronco de la comarca, y la conexión con el corredor es fundamental para nosotros.

¿Como municipio industrial, qué opinión le merece el trabajo de la conselleria del ramo? Existen críticas sobre su fijación en el turismo.

Creo que hay que potenciar más la política industrial. Vemos muchos titulares relacionados con el turismo y los visitantes que recibimos, pero pocos de industrial. Y en el interior de la provincia de Alicante, la industria ha sido el motor económico durante décadas y es un sector en el que siempre hay que estar invirtiendo en investigación, tecnología y maquinaria. Siempre he reivindicado, ante este Consell y ante el anterior, que toda la franja intermedia del territorio valenciano, Elda, Xàtiva, Alcoi, Vila-real..., necesitamos un impulso importante y una estrategia fuerte por la industria.

¿Hay estrategia en el gobierno de Mazón?

No tengo muchas noticias sobre la estrategia industrial de Mazón. Veo al Gobierno valenciano más interesado en poner soluciones a cuestiones vinculadas al turismo más que a las dificultades que está teniendo la industria del calzado para producir y exportar.

El calzado es una industria muy competitiva. ¿Qué retos afronta en el futuro?

Tenemos que partir de que aquí es donde tenemos el know how, la sabiduría durante más de un siglo de hacer bien los zapatos. Ahora hay retos como los cambios de modas o la renuncia al tacón, pero los empresarios y empresarias ya se están adaptando a esa nueva comodidad que busca la mujer. La empresas se están especializando en otros calzados y en trabajar para otras marcas. En Elda tenemos Inescop para dar soluciones a otro tipo de tendencia.

Elda es de los municipios con alquileres más baratos de España. ¿Cómo están aprobando la crisis de la vivienda en su municipio?

Partimos de una buena base, porque hemos tenido precios asequibles, pero ya lo estamos notando porque hay una verdadera escasez de oferta de vivienda y, sobre todo, para las generaciones más jóvenes. En nuestra estrategia, contemplamos la compra de inmuebles de la Sareb que se han quedado a medio construir, hemos conseguido fondos europeos para terminarlos y lo haremos desde nuestra empresa pública. Los sacaremos al mercado para alquiler de jóvenes. Ahora estamos en disposición de sacar suelo para la construcción de vivienda pública. Ya tenemos demanda. Queremos que esa VPO nueva sea pública y privada.

¿Es fundamental actuar desde lo público?

En el tema de la vivienda es fundamental. La burbuja no hubiera llegado donde está si hubiera habido vivienda pública a disposición. También tenemos que hacer autocrítica, ¿qué hemos hecho los Poderes Públicos en los últimos años? Hay países donde el 30 y el 40 % de las viviendas son del parque público. Con un porcentaje alto de vivienda pública, puedes hablar de tú a tú al mercado, no como estamos ahora. Dicho esto, la competencia en Vivienda es autonómica y lo que tiene que hacer Mazón es ejecutarla y dar solución a los problemas de vivienda.

¿Y en dependencia?

Vamos a presentar una moción en el ayuntamiento para pedir a la Generalitat que pague a las empresas del tercer sector. Se deben subvenciones. También vamos a llevar al pleno para que la Generalitat nos concrete el contrato programa de 2025 al 2028. Este contrato programa del Botànic tenía aparejada una cantidad de financiación para que los ayuntamientos diéramos un servicio de la Generalitat. Tenemos que saber si podremos pagar a todos los profesionales de bienestar social y todavía no nos han transmitido de cuanto dinero dispondremos. Tenemos que planificar presupuestos, personal... Si vamos a dar el servicio en nombre de la Generalitat, tendremos que saber lo que podemos hacer.

No se puede bajar impuestos a los ricos y pedir más dinero a Madrid

Sigamos con la financiación local, una reivindicación en la que coinciden todos los alcaldes y alcaldesas y que usted abanderó cuando fue presidente de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias. ¿Es el pacto en Catalunya una ventana de oportunidad?

Siempre hemos dicho que cuando se hable de financiación autonómica, se hable de la local. Siempre hemos pedido tener una silla en el Consejo de Política Fiscal y Financiera para tomar también decisiones. Si financias a la Generalitat Valenciana por unos servicios que vamos a prestar nosotros delegados, igual la financiación me tiene que llegar a mí directamente. Evidentemente, yo soy de la opinión de la oportunidad que se ha abierto con un presidente en Catalunya como Salvador Illa. Los valencianos podemos aprovecharnos de que ahora se hable abiertamente de esto. Lamento que el PP no se crea la financiación, cuando estamos en un momento clave. Claro, de la financiación no solo se puede hablar de lo que se le exige al Estado, sino cómo me voy a comportar de forma fiscal ante los ciudadanos. No se puede bajar impuestos a los ricos y pedir más dinero a Madrid. A todos los políticos nos gusta bajar impuestos, pero los impuestos financian servicios públicos que han de ser de calidad.

Parece ser que por primera vez el PSPV-PSOE irá unido a un Congreso Federal del PSOE.

Sí, además responde a la situación política cotidiana. Tenemos a un PP abrazado a la ultraderecha y, al final, el PSPV lo que queremos es seguir estando en las instituciones para dar a los valencianos las mejores condiciones. Nunca antes una oposición había sido tan virulenta, con generación de bulos y traspasando muchas líneas rojas en cuanto a convivencia. Y eso que la situación económica es inmejorable. Tenemos que ir unidos al congreso porque vale la pena trabajar por esta transformación. Queremos trabajar en el federalismo y en continuar en esa senda de progreso, como por ejemplo, el corredor mediterráneo. Es el Gobierno que más se ha comprometido con el corredor.

¿Si van unidos al federal, el congreso de país también será tan de unidad?

No veo ninguna alternativa a la secretaria general (Diana Morant). Hemos hecho una gran apuesta por una mujer, con proyección, que tiene proyecto y que es la mejor alternativa al PP. Porque ya estamos viendo como el PP está deteriorando los servicios públicos de calidad. Está claro que los servicios sociales no son la prioridad del Gobierno de Mazón.