Rubén Alfaro: “Al Consell el veig més preocupat pel turisme que per les dificultats del calçat per exportar”

El socialista Rubén Alfaro (Elda, 1979) és alcalde d’Elda des del 2015. En les últimes eleccions del 2023, gràcies a un acord amb la coalició Elda per a Totes, Alfaro trau pit d’haver aconseguit “per unanimitat en el ple” fixar els objectius del municipi per al 2030. “Una ciutat més còmoda per al vianant, més accessible, més compromesa amb el canvi climàtic, en definitiva, una ciutat per a les persones”, defensa. L’edil rep elDiario.es en el seu despatx per a analitzar els reptes del seu municipi.

Com evoluciona el Pla Estratègic Elda 2030?

El Pla Estratègic és donar un relat de modernització a la ciutat i va per bon camí. Volem modernitzar l’espai públic per a tindre una ciutat més còmoda per al vianant, més accessible, més compromesa amb el canvi climàtic, en definitiva, una ciutat per a les persones. No volem que ningú es quede arrere, amb una protecció especial per als xiquets i els majors. Una solució més holística perquè Elda siga una ciutat per a triar viure-hi i que els que hi viuen se senten orgullosos.

Bé, la gent ha decidit viure-hi. Perquè han tornat al creixement poblacional i ja són vostés 53.000 habitants.

Creixem per la diversificació. Ja no sols per l’aposta pel sector industrial, sinó per tots els servies que oferim. Al final, la nostra posició en el territori i a la província ens permet ser atractius. Tenim un pla i tenim una guia, que va eixir aprovada per unanimitat en l’anterior mandat. I això dona seguretat i estabilitat als veïns i veïnes i a les empreses que s’han instal·lat a Elda. Ací cuidem a tots per igual i la gent sap que viu en una ciutat moderna del segle XXI.

Va estar en l’Entitat Estatal del Sòl (Sepes) reclamant sòl per a indústria. Disposar d’aquest recurs serà clau per al futur.

Tenim un plantejament de créixer 600.000 metres quadrats de sòl industrial en els pròxims anys. Estem sondejant la possibilitat del Sepes, també continuem amb converses amb els nostres empresaris per a veure les seues necessitats i, des d’Urbanisme, treballem per a oferir aquest sòl de qualitat als industrials.

La Generalitat ens ha d’aclarir què passarà amb el port sec i quina és la seua millor ubicació per a donar servei a les empreses

La connexió amb el Corredor Mediterrani serà important també. Què suggeriria al Ministeri de Transports sobre la connexió d’Elda amb el corredor?

Sempre hem sigut reivindicatius i sempre hem posat damunt la taula com és d’important l’Alt i el Mitjà Vinalopó. És una comarca molt industrialitzada i que necessita infraestructures. Hem estat en la reivindicació del corredor. Per Elda passa el Corredor Mediterrani i tenim una obra fonamental com és l’eixamplament del túnel mateix de la primitiva línia Madrid-Alacant. També la Generalitat ens ha d’aclarir què passarà amb el port sec i quina és la seua millor ubicació per a donar servei a les empreses. No tenim notícies per part del PP sobre quin és el millor emplaçament per al port sec, si Elda, Novelda o Villena. Aquesta infraestructura ens aniria molt bé a tots. I a la nostra comarca, això ho relacionem amb l’ampliació de l’A31, l’autovia que va a Alacant. Amb la millora de l’autovia, que és el tronc de la comarca, i la connexió amb el corredor és fonamental per a nosaltres.

Com a municipi industrial, quina opinió li mereix la faena de la conselleria del ram? Hi ha crítiques sobre la seua fixació en el turisme.

Crec que cal potenciar més la política industrial. Veiem molts titulars relacionats amb el turisme i els visitants que rebem, però pocs d’industrial. I a l’interior de la província d’Alacant, la indústria ha sigut el motor econòmic durant dècades i és un sector en què sempre cal estar invertint en investigació, tecnologia i maquinària. Sempre he reivindicat, davant aquest Consell i davant l’anterior, que tota la franja intermèdia del territori valencià, Elda, Xàtiva, Alcoi, Vila-real..., necessitem un impuls important i una estratègia forta per la indústria.

Hi ha estratègia en el govern de Mazón?

No tinc moltes notícies sobre l’estratègia industrial de Mazón. Veig el Govern valencià més interessat a posar solucions a qüestions vinculades al turisme més que a les dificultats que té la indústria del calçat per a produir i exportar.

El calçat és una indústria molt competitiva. Quins reptes afronta en el futur?

Hem de partir que ací és on tenim el saber fer, la saviesa durant més d’un segle de fer bé les sabates. Ara hi ha reptes com els canvis de modes o la renúncia al tacó, però els empresaris i empresàries ja estan adaptant-se a aquesta nova comoditat que busca la dona. Les empreses van especialitzant-se en altres calçats i a treballar per a altres marques. A Elda tenim Inescop per a donar solucions a una altra mena de tendència.

La competència en habitatge és autonòmica i el que ha de fer Mazón és executar-la i donar solució als problemes

Elda és dels municipis amb lloguers més barats d’Espanya. Com estan aprovant la crisi de l’habitatge en el seu municipi?

Partim d’una bona base, perquè hem tingut preus assequibles, però ja ho notem, perquè hi ha una veritable escassetat d’oferta d’habitatge i, sobretot, per a les generacions més joves. En la nostra estratègia, preveiem la compra d’immobles de la Sareb que s’han quedat a mig construir, hem aconseguit fons europeus per a acabar-los i ho farem des de la nostra empresa pública. Els traurem al mercat per a lloguer de joves. Ara estem en disposició de traure sòl per a la construcció d’habitatge públic. Ja tenim demanda. Volem que aquest HPO nova siga públic i privat.

És fonamental actuar des del públic?

En el tema de l’habitatge és fonamental. La bambolla no hauria arribat on està si hi haguera hagut habitatge públic a l’abast. També hem de fer autocrítica, què hem fet els poders públics en els últims anys? Hi ha països en què el 30 i el 40% dels habitatges són del parc públic. Amb un percentatge alt d’habitatge públic, pots parlar de tu a tu al mercat, no com estem ara. Dit això, la competència en habitatge és autonòmica i el que ha de fer Mazón és executar-la i donar solució als problemes d’habitatge.

I en dependència?

Presentarem una moció a l’ajuntament per a demanar a la Generalitat que pague a les empreses del tercer sector. Es deuen subvencions. També portarem al ple perquè la Generalitat ens concrete el contracte programa del 2025 al 2028. Aquest contracte programa del Botànic tenia aparellada una quantitat de finançament perquè els ajuntaments donàrem un servici de la Generalitat. Hem de saber si podrem pagar a tots els professionals de benestar social i encara no ens han transmés de quants diners disposarem. Hem de planificar pressupostos, personal... Si hem de donar el servei en nom de la Generalitat, haurem de saber què podem fer.

No es pot abaixar impostos als rics i demanar més diners a Madrid

Continuem amb el finançament local, una reivindicació en què coincideixen tots els alcaldes i alcaldesses i que vosté va abanderar quan va ser president de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies. És el pacte a Catalunya una finestra d’oportunitat?

Sempre hem dit que, quan es parle de finançament autonòmic, es parle del local. Sempre hem demanat tindre una cadira en el Consell de Política Fiscal i Financera per a prendre també decisions. Si finances la Generalitat Valenciana per uns serveis que prestarem nosaltres delegats, potser el finançament m’ha d’arribar a mi directament. Evidentment, jo soc de l’opinió de l’oportunitat que s’ha obert amb un president a Catalunya com Salvador Illa. Els valencians podem aprofitar-nos del fet que ara es parle obertament d’això. Lamente que el PP no es crega el finançament, tot i que estem en un moment clau. Clar, del finançament no sols es pot parlar del que s’exigeix a l’Estat, sinó com em comportaré de manera fiscal davant els ciutadans. No es pot abaixar impostos als rics i demanar més diners a Madrid. A tots els polítics ens agrada abaixar impostos, però els impostos financen serveis públics que han de ser de qualitat.

Sembla que per primera vegada el PSPV-PSOE anirà unit a un Congrés Federal del PSOE.

Sí, a més respon a la situació política quotidiana. Tenim un PP abraçat a la ultradreta i, al final, en el PSPV el que volem és continuar estant en les institucions per a donar als valencians les millors condicions. Mai una oposició havia sigut tan virulenta, amb generació de faules i traspassant moltes línies roges quant a convivència. I això que la situació econòmica és immillorable. Hem d’anar units al congrés, perquè val la pena treballar per aquesta transformació. Volem treballar en el federalisme i a continuar en aquesta senda de progrés, com, per exemple, el Corredor Mediterrani. És el Govern que més s’ha compromés amb el corredor.

Si van units al federal, el congrés de país també serà tan d’unitat?

No veig cap alternativa a la secretària general (Diana Morant). Hem fet una gran aposta per una dona, amb projecció, que té projecte i que és la millor alternativa al PP. Perquè ja veiem com el PP va deteriorant els serveis públics de qualitat. És clar que els serveis socials no són la prioritat del Govern de Mazón.