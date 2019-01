De salida, ni hablamos

Pablo Casado fue un atrevido al proponer a Canarias como sede militar del mando de la OTAN para África, que es una forma de reconocer que tenemos más de africanos que de españoles, no digo de europeos. La sede está ahora en Alemania y ojalá siga allí por muchos años..

El presidente del PP, que es un hombre echaopalante que tira de las gónadas como Abascal, aunque algo más refinado, quiso hacer una propuesta para contentar a los canarios en su visita cícilica a las islas pero salió trasquilado. No se puede proponer a los paisanos algo que rechazan de plano desde hace décadas.

Porque nombrar la OTAN en Canarias es como mentar la soga en casa del ahorcado. Aunque Casado es un político joven de las nuevas generaciones, eso no lo exime de tener que saber que Canarias fue una de las pocas comunidades españolas que rechazaron el ingreso del país en la OTAN en aquel referendo que se inventó Felipe González en 1986 después de prometer en las elecciones que España no entraría en la Alianza Atlántica.

OTAN, de entrada no, rezaba el lema del PSOE antes de que cambiara de criterio y añadiera “pero de salida, tampoco”, después de la incursión de Leopoldo Calvo-Sotelo, que como buen político de derecha, aunque militaba en un nominal partido de centro, nos abriera las puertas de la alianza atlántica porque aquello era un lote: dos (OTAN y Mercado Común) por el precio de uno.

Casado es el típico político peninsular que llega a las islas para hacer propuestas en plan godo, sin consultar a los nativos antes. No se explica que Asier Antona no le haya informado de que los canarios no estamos para sedes de la OTAN porque los paisanos ya la rechazaron hace 32 años y vuelven a hacerlo ahora en las encuestas que se hacen periódicamente.

CC ya le ha recordado al PP que se puede meter la OTAN en el bolsillo de atrás del vaquero. Barragán ha afirmado que Canarias es una plataforma de paz y neutralidad, según aprobó el Parlamento autónomo en su día. Lo mínimo que podría hacer Casado es consultar a sus correligionarios canarios antes de hacer propuestas tan surrealistas.

Casado, de entrada no. De salida, ya veremos. Depende de las próximas elecciones.