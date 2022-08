Clavijo lo ha vuelto a hacer

No se sabe cómo lo hizo, pero él dice que lo hizo sin abrir la boca. Fernando Clavijo, expresidente de Canarias, actual senador y secretario general de Coalición Canaria, “posicionó” a las Islas como “plataforma europea para la innovación en energías limpias en el marco de la conferencia sobre clima, energía y cambios ambientales impulsada por el Instituto Demócrata Europeo” que se desarrolló el pasado 29 de agosto en Venecia, según se puede leer literalmente en el comunicado emitido por su partido esa misma tarde. Siempre según Coalición Canaria, “Fernando Clavijo trasladó a los participantes en ese foro que ”nuestra dependencia energética y nuestra capacidad para apostar [sic] por la I+D+i nos ha terminado pasando factura situándonos en una posición de debilidad para afrontar los grandes retos sociales, ambientales y económicos en la actualidad“.

Clavijo no paró de hablar, por lo que dice el comunicado, pero no se sabe bien ni en qué momento ni con quién: “Clavijo destacó durante la sesión de trabajo precisamente las dificultades de las Islas para hacer que sean autosuficientes por su condición de aislamiento como ‘una oportunidad para innovar en producción y en sistemas de almacenamiento’”.

Y hasta habló del cambio climático, el que su mismo Gobierno negaba en 2017: “Sobre el cambio climático [Clavijo] trasladó que la situación geográfica de Canarias ”nos hace ser una serie temporal climática en el Atlántico“ [sic] y nos permite ”conocer desde la acidificación, la absorción de CO2, la biodiversidad a los distintos usos de la Economía Azul“.

Si hubiera sido verdad lo que dice el comunicado de Coalición Canaria, la exposición de Fernando Clavijo ante el foro, al que fue invitado por la pertenencia al centrista Partido Demócrata Europeo, habría sido la más larga con diferencia.

Lo malo es que el expresidente de Canarias no abrió la boca durante las tres horas que duró la jornada, porque no estaba previsto que lo hiciera. En el programa no aparece anunciada su intervención y cuando previamente pedimos a Coalición Canaria que si lo fuera o fuese a hacer que nos la enviara, nos contestaron que no iba a tener alocución alguna.

Basta con repasar el vídeo publicado por los organizadores para descubrir que la única mención que se hace a Canarias en todo el acto se produce cuando el moderador, el senador italiano Francesco Rutelli, hace referencia a la presencia de Andoni Ortúzar, presidente del PNV, al que cita por su nombre de pila, y al “próximo presidente de las Islas Canarias”, cuyo nombre desconoce (minuto 01:29:00, aproximadamente). Y basta con analizar las fotografías que envió a la prensa CC para comprobar que a Clavijo no se le ve hablando en ningún momento y que su único movimiento inmortalizado es el saludo que tributa al ministro italiano de Transportes e Infraestructura, Enrico Giovannini, cuando se lo presenta Ortúzar.

No es la primera vez que el expresidente de Canarias lanza a los medios de comunicación versiones fraudulentas de su actividad política. Lo hace con relativa frecuencia en el Senado, donde dice una cosa (o a veces ni siquiera aparece por allí) y luego coloca en los medios de comunicación amigos otra bien distinta a lo que ha pasado.

Pero en el caso de su sensibilidad ambiental, la cosa tiene algo más de retranca. Incluso las personas que se dedican a la política tienen derecho a cambiar de opinión. Siempre se dijo que rectificar es de sabios. Lo malo es cuando la rectificación es una pantomima, una pose obligada por las circunstancias. Puede ser por motivos puramente electorales, cuando pintan bastos y hay que pescar votantes en todos los caladeros, como es el caso de Clavijo y de Coalición Canaria. O puede ser por razones económicas, como es el requiebro espectacular que ha experimentado en su vida profesional el exministro canario José Manuel Soria, el rey del impuesto al sol, el del hachazo a las renovables y el máximo valedor de los combustibles fósiles y de las eléctricas, que ahora preside la filial española de lsland Green Power.

Clavijo fue precisamente uno de sus pupilos más destacados en materia fósil. Con él se alineó cuando Repsol desplegó sus plataformas petrolíferas junto a la isla de Lanzarote alegando que aquello podía ser muy ventajoso para generar empleos siempre que se garantizara la seguridad. La seguridad de unas exploraciones petrolíferas en alta mar. Siempre fue un lumbrera este hombre.

Después de aquellas atrevidas manifestaciones los canarios lo hicimos presidente de esta sufrida ultraperiferia, lo que le otorgaba una oportunidad única de demostrar cuáles eran sus sensibilidades ambientales. Ninguna. Durante sus cuatro años de presidencia, Clavijo y su equipo hicieron retroceder tanto a Canarias que hasta boicotearon la posibilidad de que fuera sede del primer centro español de la ONU para la lucha contra el cambio climático. Su consejera del ramo, la palmera Nieves Lady Barreto, despreciaba tanto las políticas ambientales que llegó a decir en el Parlamento, sin que nadie de su partido ni de su Gobierno la refutara acto seguido, que eso del cambio climático no había que tomárselo en serio porque ninguna administración pública lo hacía. Y no estamos hablando del siglo pasado, sino del muy cercano año de 2017.

Ya en la dura bancada de la oposición, Fernando Clavijo ha cambiado de táctica. Ahora quiere hacernos creer que es un apasionado defensor de la sostenibilidad, de la economía circular, de la verde, de la azul y de la calabaza. Y le da igual mentir para convencernos.