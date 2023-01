Retratados en sus mensajes de año nuevo

Por si alguien todavía no se ha enterado, 2023 será un año electoral. Muy electoral, enormemente electoral. Ya están fijadas de manera inamovible (es decir, por imperativo legal) las elecciones locales y autonómicas el 28 de mayo, y es más que probable que las generales se convoquen para final de año, cuando Pedro Sánchez esté a punto de despedir la presidencia semestral de España al frente de la Unión Europea. Estas circunstancias se palpan desde hace tiempo, no hay duda, pero ha sido en los mensajes de fin de año y año nuevo de nuestros dirigentes políticos donde se ha evidenciado de manera más evidente.

Canarias no iba a estar ajena a la tendencia, aún estando en la periferia de la periferia, incluso para asuntos tan escandalosos como el golpe de estado institucional que se perpetra mediante el Consejo General del Poder Judicial. Los mensajes en Twitter de los mandarines isleños, salvo escasas excepciones, son conciliadores y optimistas. El primero, como es norma, el presidente del Gobierno, Ángel Víctor Torres, que pasará a la historia política de Canarias por su capacidad para hacer frente a grandes calamidades sin aparentemente arrugarse en ningún momento, aunque la procesión vaya por dentro.

💫🇮🇨 @avtorresp: "No cejaremos en el empeño de que haya más justicia social en #Canarias. El 2023 nos pertenece. Saquemos el máximo provecho a la vida. Porque lo mejor está por venir" pic.twitter.com/sOSBmBKPVN — Presidencia GobCan (@PresiCan) 31 de diciembre de 2022

Su mensaje institucional de Fin de Año, retransmitido para toda la región desde Lanzarote, no dejó ningún espacio para el pesimismo. Lo hemos pasado mal, lo estamos pasando mal, pero “2023 nos pertenece; saquemos el máximo provecho a la vida porque lo mejor está por venir”. La lectura simple nos debería conducir a responder a esa última afirmación con la imposibilidad de que la actual coyuntura empeore, pero sería poco razonable descartar que eso pueda ocurrir. Así que lo mejor quizás sea aferrarse a ese optimismo indomable del presidente canario y apostar por que, al menos, nos quedemos como estamos.

Las encuestas no pintan mal para el líder socialista y quizás por eso opine tan ufano eso de que lo mejor está por venir. Es más que probable, salvo que se tuerzan mucho las cosas desde ahora hasta mayo, que pueda revalidar el actual pacto de gobierno regional con Nueva Canarias, Podemos y la Agrupación Socialista Gomera, y hasta existe una posibilidad de que los tres votos de Casimiro Curbelo no sean necesarios para completar los 36 necesarios para la mayoría absoluta porque los sume la bancada socialista ella solita. Lo cual, dicho sea de paso, evitaría al presidente y al resto de los socios continuar cometiendo tropelías que bordean la corrupción para contentar los caprichos del líder gomero.

No es tan optimista ni desde luego lo demuestra en su mensaje de Fin de Año o Año Nuevo Fernando Clavijo, el líder de Coalición Canaria y candidato a la presidencia el próximo mayo. Opina Clavijo que “Canarias no se puede permitir otros cuatro años de abandono, de subordinación a Madrid” y que el proyecto que él encabeza permitirá que el Archipiélago “tenga presente y futuro”.

#Canarias no se puede permitir otros 4 años de abandono, de subordinación a Madrid. Los nacionalistas tenemos un proyecto para #Canarias que pondremos en marcha juntos en 2023.



Ese es nuestro propósito, el de luchar por #Canarias para que tenga presente y futuro. #Feliz2023 — Fernando Clavijo (@FClavijoBatlle) 31 de diciembre de 2022

Desgraciadamente para él y para Coalición Canaria, no le acompañan ni sus antecedentes como gestor, ni los datos económicos ni mucho menos las encuestas. Aún estando Canarias a la cola (o a la cabeza, según se mire) en aspectos tan lacerantes como la pobreza o el desempleo, los registros son abrumadoramente mejores que los que dejó Clavijo tras su paso por la presidencia del Gobierno (2015-2019).

Tienen motivos en CC para la alarma. Las encuestas sólo vaticinan para esa formación buenos resultados en Tenerife, a donde ha acudido de refuerzo Ana Oramas, y probablemente en La Palma, seguramente gracias a algunas asociaciones de afectados por el volcán controladas por el partido. Pero en el resto, la que fuera indiscutible primera fuerza política de Canarias se debate entre el batacazo y la desaparición, cual es el caso de Gran Canaria, donde ni está ni se le espera en algunas de las más importantes instituciones.

Manuel Domínguez, presidente del Partido Popular de Canarias, es mucho más bisoño, sin duda. Sabedor de que la ola nacional tendrá efecto arrastre también en Canarias, lanza un mensaje de año nuevo absolutamente bucólico y pastoril, con el barrio de Tigaiga (Los Realejos) a su espalda, mediante un auto vídeo que denota que aún no tiene el poder institucional suficiente para contar con su propio equipo de imagen (y sonido). No pronuncia ninguna soflama política, por lo que es necesario irse a un día antes, el 30 de diciembre, para encontrar en Twitter una de esas rocambolescas propuestas del PP que tan celebradas son en las redes sociales: en el mismo discurso, sin una pausa para la publicidad, Domínguez lanza que es necesario rebajar del 3 al 0% el IGIC en las conservas porque la gente no puede comprar pescado y tiene que recurrir a las latas. Y, acto seguido, como segunda medida estrella, pide la supresión del impuesto sobre el patrimonio. Uno se queda a la espera de saber si tal medida también va destinada a las familias que tienen que recurrir a las latas de conservas de pescado, pero no. Y lo explica a continuación: para que vengan inversores.

Quiero recordar que llevamos meses defendiendo para Canarias un verdadero plan de bajada de impuestos ✅



Pedro Sánchez ha anunciado rebajas del IVA para parte de la cesta de la compra (hilo) 👇



#Confianza #PPdeCanarias #Impuestos #PartidoPopular pic.twitter.com/MkpPnmYkij — Manuel Domínguez (@MDominguez_pp) 30 de diciembre de 2022

Ya prometía tardes de gloria Manolo Domínguez cuando acababa de llegar al puesto de presidente del PP canario y se inclinó por Pablo Casado cuando ya nadie en España daba un duro por él. Luego lo arregló como pudo, y ahí sigue el hombre tratando de hacerse un hueco en la política regional. Puede que tenga suerte y que en mayo su partido supere a Coalición Canaria, lo cual lo convertirá en un tipo influyente.

Influyente ahora mismo es Casimiro Curbelo, que ha lanzado en Twitter un bienintencionado mensaje de despedida y bienvenida de años en torno a la palabra “unidad”. Lo acompaña de un vídeo institucional excesivamente largo (más de siete minutos) que denota que no se prepara sus discursos o que no hace puñetero caso a sus asesores de comunicación. O ambas cosas a la vez. Es un mensaje macarrónico, con idas y venidas constantes a las necesidades de las personas más desfavorecidas, con intentos poco afortunados de transmitir que está preocupado por la crisis climática y por sus soluciones, y con la constante suya de siempre: el electoralismo desde la utilización caciquil de las instituciones, ora para anunciar centros de mayores donde cabrán todos los de las islas, ora las becas y la protección a todo el alumnado gomero. No ha cambiado ni parece que tenga intención alguna de hacerlo.

De más efectividad y de mejor calidad profesional son los vídeos utilizados por Noemí Santana (Podemos) y Román Rodríguez (Nueva Canarias) para despedir 2022 y saludar al muy electoral 2023.

El vicepresidente del Gobierno ha destacado en Twitter los valores de firmeza, estabilidad, equilibrio, experiencia, lealtad, sensibilidad y defensa del interés general que -asegura- ha aportado su partido, para añadir que “Canarias está y estará en buenas manos”. El mensaje viene acompañado de un vídeo de Nueva Canarias, sin concesiones institucionales, en el que aparece profusamente la figura del alcalde de Gáldar, Teodoro Sosa, uno de los valores en alza del “canarismo progresista”, sin menoscabo del presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, que vuelve a presentarse con buenas perspectivas electorales.

Ha sido una legislatura frenética y llenas de imprevistos. Pero nos hemos mantenido firmes y estables. Desde @Nueva_Canarias hemos aportado equilibrio, experiencia, lealtad, firmeza, sensibilidad y defensa del interés general. Canarias está y estará #EnBuenasManos. pic.twitter.com/B9PwcrU3kf — Román Rodríguez (@RomanRodWeb) 31 de diciembre de 2022

Nueva Canarias sufrió este 2022 una de sus mayores crisis consecuencia de resoluciones judiciales que colocaron a ese partido al borde mismo de su desaparición nominal. Las encuestas le dan muy buenos resultados, como mínimo repetir los obtenidos en 2019, lo cual no está nada mal para el desgaste padecido.

No le va igual a Podemos en las encuestas. Casi todas reducen a la mitad su representación actual en el Parlamento de Canarias, lo que no ha sido obstáculo para que su candidata a la presidencia regional, Noemí Santana, haya lanzado un mensaje de futuro apoyado en lo que llama logros alcanzados en 2022, muchos de ellos gracias al concurso de su partido en el área social que ella lleva en el Gobierno canario. Lo resume muy gráficamente en el vídeo que acompaña sus buenos deseos en Twitter.