Una asociación ecologista denuncia “comentarios acusadores de los amantes del motor” tras la suspensión del rally de Lanzarote

La Asociación para la Conservación de la Biodiversidad Canaria (ACBC) ha celebrado este domingo la cancelación del rally Isla de los Volcanes, en Lanzarote, que se había fijado para este fin de semana. La organización ha aplaudido la decisión del Cabildo de Lanzarote de frenar la prueba después de que el Servicio de Biodiversidad del Gobierno de Canarias emitiera dos informes en los que advertía sobre el impacto medioambiental de la competición en cerca de 30 especies protegidas, entre ellas la hubara canaria, un ave en peligro de extinción.

“Desde ACBC solo nos queda apoyar incondicionalmente esta decisión y felicitar a los responsables técnicos y políticos porque, ante la amenaza ambiental que suponía el Rally, han respetado el espíritu de César Manrique, principal hacedor de la Reserva de la Biosfera”, ha señalado la asociación en un comunicado.

Por otro lado, la organización ha condenado la “campaña de acoso y difamación contra la Consejería de Medioambiente” de la corporación insular, liderada por Elena Solís (Podemos), que desde el primer momento mostró reticencias a la celebración del evento automovilístico. “Deseamos que la institución más importante de la isla respalde desde su Presidencia la decisión tomada el pasado jueves de cancelar esta actividad deportiva relacionada con el motor”.

Los científicos de ACBC no obvian que la economía es importante. Pero recuerdan que, en las Islas, “para tener economía somos capaces de sacrificar lugares emblemáticos”, como “hábitats de animales y plantas que forman parte de este paisaje mucho antes que nosotros y que debían ser propietarios de su espacio”.

Además, los expertos remarcan que, si bien es cierto que muchos turistas viajan a Canarias por sol y playa, también lo hacen por los “innumerables valores ambientales que tiene Canarias”. Uno de ellos, el paisaje de El Jable, en Lanzarote, ha sufrido en varias ocasiones las consecuencias de la disputa del Rally Isla de Los Volcanes, tal y como ha denunciado la asociación Desert Watch.

“Ante la tesitura de crear empleo o destruir un hábitat, vemos que se sigue optando por lo primero”, continúa la organización. “Es creciente la conciencia ambiental y el dolor aparejado de ver cómo se deterioran los hábitats y desaparecen especies, pero los sensibilizados somos poco visibles”. La ACBC ha criticado los “comentarios acusadores de los amantes del motor” que dicen haber recibido en los últimos días.

“Suspender un rally no es un daño irreparable, puede tener consecuencias económicas, pero no es irreparable. Extinguir una especie si es irreparable”, ha dicho el colectivo. “Son aves y flora cuyas poblaciones menguan cada año, y una actividad lúdica y económica, no puede ponerlas en peligro, porque ellas estaban antes”.

La Asociación para la Conservación de la Biodiversidad Canaria también ha criticado las declaraciones de la presidenta del Cabildo de Lanzarote, María Dolores Corujo (PSOE), asegurando que va a “depurar responsabilidades por la decisión”, que se tomó a pocos días de la celebración de la prueba.

Según pudo saber este periódico, la Consejería de Medioambiente de la corporación insular recibió el expediente de la competición el 3 de febrero de 2022 y solicitó el primer informe de impacto ambiental al Gobierno de Canarias el 30 de marzo, casi dos meses más tarde. La consejera del departamento, Elena Solís, ha alegado falta de personal para tramitar la documentación.

“Los técnicos son los garantes del conocimiento y si los informes son rigurosos y bien fundamentados, no se pueden coartar. Es una obligación legal salvaguardar los riesgos de especies en peligro de extinción”, ha concluido la organización ecologista.