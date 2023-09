Expertos en migración critican la rigidez de las leyes de refugio y piden humanizar el proceso

La abogada y activista experta en migraciones Loueila Mint El Mamy ha criticado este lunes la “rigidez” de las leyes y normativas de refugio europeas “tan rígidas y estrechas para todos”, y especialmente para las mujeres en situación de vulnerabilidad, como víctimas de trata o mutilación genital femenina “que no se detectan”.

El experto en el Sahel Pepe Naranjo pide contribuir al desarrollo de África y no condenarla a un papel abastecedor

Más

Durante las Jornadas Conecta Canarias-Europa sobre migración y asilo del Parlamento de Canarias, y en una mesa moderada por el delegado de la Agencia EFE en Canarias, José María Rodríguez, han coincidido con la abogada el presidente de la Federación de Asociaciones Africanas en Canarias, Mame Cheikh; el director académico del Observatorio de la Inmigración de Tenerife, Vicente Zapata; y la consejera de Bienestar Social del Gobierno canario, Candelaria Delgado.

Así, Mint El Mamy ha demandado proteger la tutela judicial efectiva de las personas que llegan a las costas canarias. “Que no haya formación y vocación en los letrados que les atienden se traduce en una asistencia letrada deficiente”, ha explicado la abogada, que ha pedido humanizar y proteger a los migrantes durante los procesos.

Mint El Mamy ha lamentado que una mujer que es capaz de acceder a 4.000 euros y un pasaporte se tenga que jugar la vida en un cayuco, en vez de poder tener la oportunidad de pedir asilo en una embajada o consulado en el continente africano. “Que una mujer con acceso a esos recursos no pueda solicitar asilo es un problema de base”, ha abundado.

La abogada de origen saharaui ha recordado asimismo la deshumanización y falta de dignidad que se vivió en el muelle de Arguineguín (Gran Canaria) en 2020, y ha lamentado el tratamiento diferenciado entre los migrantes que llegan en patera desde África con los refugiados ucranianos.

“Los refugiados ucranianos preservaron su dignidad, y eso contrasta con el tratamiento a las personas procedentes de África, a los que se les obliga a estar una semana con la misma ropa, por ejemplo. Hay una diferencia entre a quienes se les concede el refugio automáticamente y a quienes siguen moliendo a palos al llegar”, ha dicho.

Por último, ha señalado que como abogada tiene más facilidades a la hora de atender a personas que han delinquido y que están en una cárcel que acudir a un centro de internamiento de extranjeros a hacer su trabajo, en lo que ha calificado como una “clara vulneración de derechos” contra personas que no han cometido ningún delito.

El profesor Zapata ha señalado que hablar de Canarias y su ruta migratoria es hacerlo de “movilidades en plural”, y ha pedido pensar en las personas que no han llegado y en las que “van a seguir muriendo”.

A su juicio, comprender el fenómeno migratorio supondrá un cambio a la hora de gestionarlo.

Preguntado por si existe o percibe xenofobia en la sociedad, ha apuntado que sí se puede producir si “se tensiona” a la sociedad sin un proyecto comunitario detrás.

“A veces no se comprende bien lo que está sucediendo, no se genera una comunicación adecuada y los términos que se emplean asustan a las personas que no tienen contexto. Hay racismo, hay xenofobia, hay discurso de odio que se abona y crece con situaciones indeseadas, por lo que es importante tener un sistema preparado para dar una respuesta normalizada a lo que ocurre, ocurrió y seguirá ocurriendo”, ha reflexionado Zapata.

Asimismo, Mame Cheikh ha recordado que el migrante que llega a Canarias percibe las islas como una puerta de entrada y no un destino final. “El destino ni siquiera es Europa, sino una vida mejor”.

“África no es un continente pobre, sino empobrecido, y tiene todos los recursos para desarrollarse. El enfoque respecto al continente no debe hacerse desde la palabra solidaridad, que además no la hay, sino de responsabilidades”, ha agregado el presidente de la Federación de Asociaciones Africanas en Canarias .

Algunos jóvenes africanos, ha apuntado, salen voluntariamente porque tienen ese derecho a buscar otras oportunidades, pero también hay quienes están obligados por guerra, hambre o cambio climático, ha recordado.

Sobre la xenofobia, ha opinado que no le preocupa tanto el racismo que pueda haber entre personas, “que es minoritario”, sino el racismo institucional.

Además, la consejera de Bienestar Social ha reconocido que el número de menores migrantes no es “sostenible” y ha coincidido con Cheikh en cambiar la palabra solidaridad por “corresponsabilidad”.

Y eso debería aplicarse, ha agregado, en el reparto equitativo de menores extranjeros no acompañados, un asunto sobre el que ha dicho que hay que legislar para que sea obligatorio.

“En Canarias no puede haber migrantes de primera y segunda según el color de su piel. La atención debe ser integral”, ha señalado Delgado, que ha contado que desde el inicio de la legislatura el pasado julio se han abierto nueve centros de atención permanente a migrantes.

Delgado ha abordado asimismo las dificultades para reagrupar con sus familias a los menores que llegan solos y los largos tiempos de espera para determinar la edad de quienes dicen ser menores.

“Mientras no se determine su edad, se paran ciertos procesos como la escolarización, y eso es un perjuicio”, ha lamentado.