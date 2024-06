Agenda cultural de Las Palmas de Gran Canaria

Auditorio Alfredo Kraus

El viernes 28 de junio, a las 20:30 horas, Humor en la sala 2024, un monólogo de Maru Candel, una de las grandes monologuistas femeninas del panorama actual en nuestro país.

El viernes 28 de junio, a las 20:00 horas, el maestro estadounidense Joshua Weilerstein retorna tras su exitoso debut de la pasada temporada para ofrecer la primera interpretación de la OFGC de la descomunal Sinfonía nº 7 “Leningrado” de Shostakovich.

El sábado 29 de junio, a las 20:30 horas, Humor en la sala 2024, con el monólogo del grupo El supositorio. Una disparatada adaptación a los escenarios de su exitoso especial para Televisión Canaria: Chigüesque TV+.

El domingo 30 de junio, a las 18:00 horas, concierto de la Orquesta Comunitaria de Gran Canaria. Resonarán los metales y la percusión a través de las notas de Aaron Copland y su Fanfare for the Common Man. Cuentan también con el estreno absoluto, por encargo de la OCGC, de la Fantasía geométrica de Ernesto Mateo.

Centro Cultural Jesús Arencibia

El domingo 30 de junio, a las 18:00 horas, con motivo de las Fiestas Fundacionales de la capital, tendrá lugar el espectáculo familiar Ludwig, un viaje musical por Europa con Beethoven. La entrada tiene un precio de 5,00 euros.

Palacete Rodríguez Quegles

El miércoles 3 de julio, a las 19:00 horas, concierto de Trío Gabriel Rodó & Berenice Musa, con su espectáculo Ecos de Canarias y Piazzolla: Un Viaje Musical a través del Tiempo.

Museo Elder

Efecto Cinema . El miércoles 3 de julio, proyección de la película How to Have Sex es una película dirigida por Molly Manning Walker. Entrada a 4,50 euros.

Plaza de Santa Ana

El jueves 4 de julio, a las 21:00 horas, dentro de la programación del Festival Temudas, el espectáculo La increíble historia de la ciudad al revés. Hecho para la calle, para la ciudad, lleno de música (en directo), canto, baile, acrobacias y humor, esa sátira precisa que necesita una historia así. Todo para contar un viaje al tiempo, pero hecho del revés, porque lo que pasa ahora, pasó antes, y lo que pasó antes volverá a pasar después.