Bandas y artistas canarios cierran el Maspalomas Costa Canaria Soul Festival

El Maspalomas Costa Canaria Soul Festival cierra el cartel de su sexta edición con dos bandas canarias: M&M Connection, con la participación especial de la vocalista Cristina James, y Midnight Soul Band. El festival se celebrará en la playa de San Agustín del 29 al 31 de julio y este año contará con las voces de Chick Rodgers, Ernie Johnson, Larry Springfield, Leon Beal, Mitch Woods y Nona Brown con Anthony Paule y su Soul Orchestra en la dirección musical. A esta relación de artistas se unen otros dos selectores musicales de la tierra, la palmera Monterreina y El Especialista Manel Ruiz.

Por una parte, Midnight Soul Band, veterana formación de Las Palmas de Gran Canaria, es una autoproclamada banda del feeling que completan amigos de diferentes bandas de la capital y que un buen día cruzaron sus caminos con la idea de montar una formación para interpretar versiones de la música afroamericana de los 60 y 70, canciones que de alguna manera han influido en la vida en particular de cada uno y que han simbolizado la historia de la música. Fieles a su estilo, su música lleva al público tras la huella y el pulso de grandes cantantes como Otis Redding, James Brown, Ray Charles, Aretha Franklin, Wilson Pickett o Joe Cocker, entre otras estrellas del soul, blues y funk. Midnight Soul está formada por las voces de Bentejui de Vera, Esther Suárez y Lorena Román, Luis Merino a la guitarra, Marta Bautista en el bajo, Samuel Medina a la batería, Emilio Tabraue en el teclado, Tavo Samaza en el saxo y Juan Ramón Martín a la trompeta. Actuará el sábado, 30 de julio, a las 20.30 horas, en el escenario principal.

La otra banda canaria, M&M Connection, aunque de nuevo cuño tiene también en sus filas veteranía y buen hacer. Comandados por las dos emes que tiran de la banda con sus instrumentos de viento, César Martel a la trompeta y Elio Moreno al saxo, el grupo se completa con José Alberto Medina al piano, Ernesto Rossger a la guitarra, Alfonso Soto al bajo y Emilio Diena a la batería. Para la ocasión, contarán con la voz de Cristina James, con un amplio bagaje a sus espaldas. De formación clásica, sus inicios en el jazz comienzan con la realización del curso en el Aula de Jazz de la ULPGC, impartido por el guitarrista Enrique Villamil. Como intérprete, ha participado como vocalista principal en diferentes proyectos musicales que abarcan estilos muy diferentes, y que van desde el rock progresivo pasando por el pop y el jazz -LinkFloyd, ¡Abba Live Golden Tribute!, The JamesLink, Jazzybrown… Ha colaborado con Susana Lang-Lenton, The Joses, Javier Brichis, THE FEOS y Viltown Muzik Band. Su concierto será el viernes, 29, a las 20.30 horas, en el escenario principal.

Dos selectores canarios completan el plantel artístico local. Ambos tienen en común la maleta de vinilos que los acompaña en cada sesión. Por un lado, la palmera Monterreina, componente de Pimienta Selectoras, afín en sus sesiones a los ritmos del mundo más desenfrenados, soul, funky, afrobeat y tropical beats. Ha estado repartiendo ritmos en las principales citas musicales de las islas, como Tropicalia, Malvasoul Love Fest, Mueca o en salas conocidas de las islas como el Aguere Cultural, La Grulla o La Tierra. Su selección podrá disfrutarse el sábado, a las 19.30 horas, en el escenario principal.

El Especialista Manel Ruiz, catalán afincado en Canarias, clásico de las ondas hertzianas y con más de 18 años frente a los platos, es un habitual de las pistas de baile y festivales de las islas, con elegantes sesiones llenas de ritmo, actitud, cargadas de funk, Groove, jazz, afrobeat, o boogaloo son los sonidos seña de identidad de El Especialista Manel Ruiz, que disparará sus ritmos el viernes, a las 19.30 horas, en el escenario principal.