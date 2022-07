Dos bandas canarias se suman al Maspalomas Costa Canaria Soul Festival este fin de semana

El Maspalomas Costa Canaria Soul Festival contará con la participación de dos grupos locales, Midnight Soul Band y M&M feat. Cristina James, una oportunidad que Esther Suárez, vocalista de el primero de ellos, valora como “una experiencia única en un entorno increíble”.

César Martel, uno de los componentes de M&M, añade: “No se pueden imaginar lo felices que nos hace formar parte de este cartel, es una gran oportunidad para nosotros, para seguir creciendo y sumando conciertos a nuestra trayectoria”.

M&M surgió en 2019, con Martel como trompetista de la banda. Recuerda que la idea nació “después de trabajar con Elio Moreno, saxofonista, en diferentes proyectos, desde Buzo Ruso o Birkins”. El músico rememora que “la química en directo” le dio la idea de montar una banda con temas “con bastante groove, que nos gustaban a los dos”. La primera formación fue un sexteto con trompeta, saxo, batería, bajo, guitarra y piano. “Empezamos a hacer temas instrumentales de Kenny Garret, Maceo Parker, Roy Hardgrove, música que nos gustaba, muy funky”.

Midnight Soul Band, por su parte, nace de la combinación de un grupo de músicos de diferentes bandas de Las Palmas de Gran Canaria. Su estilo pasa por actualizar el más puro soul y el rhythm and blues “con unas voces compenetradas, una sección rítmica compacta y una sección de vientos que terminan de dar el color final”. Según Esther Suárez, “proponemos un encuentro con los valores clásicos del soul: mucho ritmo, pasión y feeling; un sonido que conecta con lo más esencial del alma y que hace vibrar al más pequeño y al más grande”.

M&M imprime “un aire fresco a este género, en el que los vientos siempre han estado en un segundo plano. Aquí queríamos ponerlo delante, con mayor protagonismo”. Desde su creación a hoy, el grupo ha cambiado de formato. “La llegada de Cristina James lo cambió todo un poco, incluso el repertorio. Ahora hacemos temas más comerciales, con temas más conocidos”. James no solo llegó para liderar la banda “con su potente presencia en escena”, sino que además aportó dos coristas. “Nos gustó cómo sonaba en los primeros ensayos y después de la aceptación brutal que tuvo el primer concierto que dimos, decidimos retocar un poco más el repertorio, la puesta en escena. Y nos hemos volcado más en artistas más conocidos como Stevie Wonder, Bruno Mars, Beyonce, Aretha Franklin y algún tema del repertorio anterior”.

Sin embargo, Midnight Soul Band ofrece un repertorio con temas más clásicos del soul, funk y rhythmn and blues “de artistas como Otis Redding, Wilson Pickett, Aretha Franklin, James Brown, Gladys Knight”, aunque no se olvidan de voces más modernas o actuales como Sharon Jones, e independientemente incluso grandes temas del pop rock de antaño llevados al soul “como With a Little Help from my Friends, Satisfaction o The Letter (The Box Tops)”.

La finalidad de M&M es “que la gente se lo pase bien recordando temas que forman parte de la memoria colectiva, grandes éxitos de su época, llevados a nuestro terreno, con nuestros arreglos y nuestra visión particular de la música”.

Midnight Soul comparte la pasión por el soul clásico. “Es nuestro sello distintivo, nos centramos en el sonido más clásico, y sobre el escenario siempre lo damos todo y más, hay buena vibra, nosotros la sentimos y eso se trasmite al público, eso es maravilloso. Nosotros los llamamos el Poder del Soul”.

Para M&M estar en el festival “es una gozada, lo primero que dije desde el primer concierto fue que teníamos que estar ahí, en la Playa de San Agustín, que lo habíamos disfrutado como público, en familia, con nuestra gente, pero ahora desde el escenario, y no se pueden imaginar lo felices que nos hace”.

Para Midnight Soul es “una experiencia única en Canarias, en un entorno increíble y con un ambiente excepcional. Y además podemos disfrutar de grandes artistas de este género y, aún más importante, con público con ganas de soul”.

En su sexta edición, que se celebrará en la Playa de San Agustín del 29 al 31 de julio de 2022, ha reunido en torno a la banda que dirige Anthony Paule, su Soul Orchestra, un conjunto inigualable de voces como la de Chick Rodgers, Ernie Johnson, Larry Springfield, Leon Beal, Mitch Woods o Nona Brown, además de dos excelentes bandas canarias, Midnight Soul Band y M&M Connection feat. Cristina James. La música seleccionada por la palmera Monterreina, El Especialista Manel Ruiz y Sergio Miró Dj Set completan este año el cartel del festival, que este año rinde tributo a la figura de James Brown.

Cartel del Maspalomas Costa Canaria Soul Festival

Viernes 29

13.00: Apertura del área de restauración Petanca Soul.

13.30: Sesión Sergio Miró Dj Set. Área de restauración.

18.00: Taller de Sergio Miró Historia del Soul. Una cuestión de alma (y ritmo). Área de restauración.

19.30: El Especialista Manel Ruiz. Escenario Principal.

20.30: M&M Connection feat. Cristina James. Escenario Principal.

21.50: Anthony Paule Soul Orchestra with Larry Batiste, Nona Brown y Omega Rae. Escenario Principal.

22.15: Mitch Woods. Escenario Principal.

22.35: Leon Beal. Escenario Principal.

23.40: Nona Brown. Escenario Principal.

00.00: Ernie Johnson. Escenario Principal.

02.00: Cierre área de restauración Petanca Soul.

Sábado 30

13.00: Apertura del área de restauración Petanca Soul.

13.30: Sesión Sergio Miró Dj Set. Área de restauración.

17.30: Taller Mitch Woods piano Woggie Boogie. Área de restauración.

18.30: Sesión Sergio Miró Dj Set. Área de restauración.

19.30: Sesión Monterreina. Escenario Principal.

20.30: Midnight Soul Band. Escenario Principal.

21.50: Anthony Paule Soul Orchestra with Larry Batiste, Nona Brown y Omega Rae. Escenario Principal.

22.15: Mitch Woods. Escenario Principal.

22.35: Chick Rodgers. Escenario Principal.

23.45: Larry Springfield. Escenario Principal.

00.35: Gran final. Escenario Principal.

02.00: Cierre área de restauración Petanca Soul.

Domingo 31

11.00: Apertura área de restauración Petanca Soul.

12.00: Taller Mitch Woods & Anthony Paule El piano Boogie Woogie se encuentra con la guitarra Jump Blues. Área de restauración.

13.30: Sesión Sergio Miró Dj Set. Área de restauración.

14.30: Concierto de Roc Flowers. Área de restauración.

15.30: Sesión Sergio Miró Dj Set.

20.00: Cierre área de restauración Petanca Soul.